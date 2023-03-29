Валерий Карпин: «После матча с Ираном все игроки подтвердили, что интенсивность на голову выше, чем в РПЛ»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин доволен мартовским сбором сборной России.

23 марта команда Карпина сыграла вничью с Ираном (1:1) на выезде, а 26 марта победила Ирак (2:0) в Санкт-Петербурге.

«Если говорим о цифрах на табло, то, естественно, хотелось бы лучшего. Причем и с Ираном, и с Ираком, который хотя и победили 2:0, но первым таймом остались недовольны. Да, во втором пошла другая игра, но после того, как открыли счет, могли забивать еще. Моменты для этого создавали.

Если оценивать в целом, то сбор получился очень полезным и информативным. Мы получили много данных о текущем состоянии футболистов — физическом, психологическом.

Ну и, конечно, важно встречаться с такими соперниками. В первую очередь с Ираном. Еще до матча предупредил команду: с точки зрения техники и тактики соперник не факт, что удивит, потому что там только назначили нового тренера, но интенсивность будет сумасшедшая – сто процентов.

И после финального свистка абсолютно все подтвердили: «Да, интенсивность на голову выше, чем в чемпионате России», – сказал главный тренер сборной России.

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9 комментариев

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Олег Сагайдачный
Мешки с миллионами передвигаться быстро не желают.
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Ильдар Исмагилов
Ответ Александр Охотко
Ну а кто вам мешает так играть в чр? Сами стоите как шахматные фигуры, ожидая ошибки соперника, потом ноете, что мордой по газону возят
Шахматы не оскорбляй. Там от шахмат нет ничего
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Ильдар Исмагилов
Ответ Александр Охотко
Ну а кто вам мешает так играть в чр? Сами стоите как шахматные фигуры, ожидая ошибки соперника, потом ноете, что мордой по газону возят
Шахматы не оскорбляй. Там от шахмат нет ничего
+3
0
+3
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Никому_никабельный
Валер про интенсивность это ведь камень и в твой огород
+2
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Romeo Yankovich
Ответ frol92
2030 год: после матча с Сомали игроки подтвердили, что интенсивность в разы выше, чем в чемпионате России😁
если ещё потянут интенсивность против страны, где любительские команда, а за страну играют дворники и бухгалтера))
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Alex1104
Иран далеко не самая слабая команда.
+6
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.ru
да чего там иранцы... на фоне остальных футболистов нашей сборной даже Ваня Обляков порой мастером выглядел
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Александр Охотко
Ну а кто вам мешает так играть в чр? Сами стоите как шахматные фигуры, ожидая ошибки соперника, потом ноете, что мордой по газону возят
+15
-1
+14
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frol92
2030 год: после матча с Сомали игроки подтвердили, что интенсивность в разы выше, чем в чемпионате России😁
+21
-6
+15
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