Карпин ответил критикам: «А другие тренировали забаненную сборную? Работали в таком положении? Люди будто живут на другой планете»

ответил на критику игры сборной России в товарищеских матчах.

– Удивились, что после ничьей в Тегеране попали под мощнейшую критику? Которая окружала сборную всю неделю.

– Нет, я уже привык ко всему, поэтому меня трудно удивить. Победили при посредственной игре – все хорошо. Смотрелись хорошо, но закончили вничью – все плохо. Не только в сборной такая реакция - в клубе то же самое.

Всегда все зависит от результата. Сейчас говорят: «Как здорово сборная выглядела во втором тайме с и как плохо - в первом». Все потому, что у наших ворот возникло четыре опасных момента, которые на самом деле создали себе сами. То есть не вся команда действовала плохо, а просто ошибся один конкретный человек. Но это нормальная ситуация.

– При этом вы говорите, что не удивлены реакции. Но раньше тренера сборной не спрашивали про отставку перед каждым товарищеским матчем, как плохо ни складывалась бы ситуация.

– Сейчас она не плохая – никакая. Но меня удивляет другое: люди как будто живут на другой планете, в другом мире и не понимают, что происходит.

Мы не знаем, что происходит в мире или в России? Сборная забанена на неопределенный срок. Когда вернется, никто не представляет.

Зато вокруг говорят: «А вот раньше приглашали 30-летних. Другие тренеры вызывали, а Карпин – нет». А другие тренировали национальную команду, которая забанена? Они работали в таком положении? – сказал главный тренер сборной России.