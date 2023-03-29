Карпин ответил критикам: «А другие тренировали забаненную сборную? Работали в таком положении? Люди будто живут на другой планете»
Валерий Карпин ответил на критику игры сборной России в товарищеских матчах.
– Удивились, что после ничьей в Тегеране попали под мощнейшую критику? Которая окружала сборную всю неделю.
– Нет, я уже привык ко всему, поэтому меня трудно удивить. Победили при посредственной игре – все хорошо. Смотрелись хорошо, но закончили вничью – все плохо. Не только в сборной такая реакция - в клубе то же самое.
Всегда все зависит от результата. Сейчас говорят: «Как здорово сборная выглядела во втором тайме с Ираком и как плохо - в первом». Все потому, что у наших ворот возникло четыре опасных момента, которые на самом деле создали себе сами. То есть не вся команда действовала плохо, а просто ошибся один конкретный человек. Но это нормальная ситуация.
– При этом вы говорите, что не удивлены реакции. Но раньше тренера сборной не спрашивали про отставку перед каждым товарищеским матчем, как плохо ни складывалась бы ситуация.
– Сейчас она не плохая – никакая. Но меня удивляет другое: люди как будто живут на другой планете, в другом мире и не понимают, что происходит.
Мы не знаем, что происходит в мире или в России? Сборная забанена на неопределенный срок. Когда вернется, никто не представляет.
Зато вокруг говорят: «А вот раньше приглашали 30-летних. Другие тренеры вызывали, а Карпин – нет». А другие тренировали национальную команду, которая забанена? Они работали в таком положении? – сказал главный тренер сборной России.
Что по факту. Игра никакая, одна корявая победа в одном тайме со сборной Ирака. Если не можешь мотивировать игроков на игры в текущей ситуации - подавай в отставку, придёт тот, кто найдёт слова и состав для хорошей игры команды в текущих обстоятельствах.
Пафос и драма. А нужен тренер и результат. Не с грандами играем, нужно обыгрывать и радовать болел, тем более, как сам Карпин отметил, в это непростое время.