Карпин ответил критикам: «А другие тренировали забаненную сборную? Работали в таком положении? Люди будто живут на другой планете»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Ирана по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин ответил на критику игры сборной России в товарищеских матчах.

– Удивились, что после ничьей в Тегеране попали под мощнейшую критику? Которая окружала сборную всю неделю. 

– Нет, я уже привык ко всему, поэтому меня трудно удивить. Победили при посредственной игре – все хорошо. Смотрелись хорошо, но закончили вничью – все плохо. Не только в сборной такая реакция - в клубе то же самое.

Всегда все зависит от результата. Сейчас говорят: «Как здорово сборная выглядела во втором тайме с Ираком и как плохо - в первом». Все потому, что у наших ворот возникло четыре опасных момента, которые на самом деле создали себе сами. То есть не вся команда действовала плохо, а просто ошибся один конкретный человек. Но это нормальная ситуация.

– При этом вы говорите, что не удивлены реакции. Но раньше тренера сборной не спрашивали про отставку перед каждым товарищеским матчем, как плохо ни складывалась бы ситуация.

– Сейчас она не плохая – никакая. Но меня удивляет другое: люди как будто живут на другой планете, в другом мире и не понимают, что происходит.

Мы не знаем, что происходит в мире или в России? Сборная забанена на неопределенный срок. Когда вернется, никто не представляет.

Зато вокруг говорят: «А вот раньше приглашали 30-летних. Другие тренеры вызывали, а Карпин – нет». А другие тренировали национальную команду, которая забанена? Они работали в таком положении? – сказал главный тренер сборной России.

 

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8 комментариев

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d.xoxlov
Ответ .ru
похоже Валера уже и забыл что с незабаненной сборной он тоже поработал... с той же игрой, с тем же результатом
С каким же "с тем же"? Из группы почти вышел с первого места. Ну бывает такое, что автогол залетает. Дальше ни ему, ни игрокам никаких результатов показать не дали.
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Krull
Ответ .ru
похоже Валера уже и забыл что с незабаненной сборной он тоже поработал... с той же игрой, с тем же результатом
С какой игрой и каким результатом? Нас до стыков не допустили. Вот результат.
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d.xoxlov
Ответ Рашпель793
Кто-нибудь скажите Валере, что даже в нынешней ситуации, будучи тренером сборной и получая за это зарплату, он обязан работу свою выполнять и мотивировать игроков стараться в матчах с Таджикистаном и прочими топ-сборными. Скажите Валерону, что эти результаты идут в копилку рейтинга ФИФА и рано или поздно, сборную и клубы вернут. И чтобы не быть на дне дна, сейчас нужно обыгрывать или хотя бы хотеть обыгрывать таджиков, узбеков, иракцев, иранцев и прочих ребят.
Да, и игроков ему тоже привозят из 2021 года, что они на полном серьёзе принимают отсутствие официальных матчей, как часть подготовки к некоему турниру ФИФА или УЕФА.
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Tpy6kaMerlina
Ловко скинуть проблему никакущей игры, именно игры, на "а вы тренировали забаненную сборную". Комон, у тебя, как тренера есть конкретный товарищеский матч, в котором команде нужно показать хорошую игру, и, желательно но необязательно, победить. Всё.
Что по факту. Игра никакая, одна корявая победа в одном тайме со сборной Ирака. Если не можешь мотивировать игроков на игры в текущей ситуации - подавай в отставку, придёт тот, кто найдёт слова и состав для хорошей игры команды в текущих обстоятельствах.
Пафос и драма. А нужен тренер и результат. Не с грандами играем, нужно обыгрывать и радовать болел, тем более, как сам Карпин отметил, в это непростое время.
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.ru
похоже Валера уже и забыл что с незабаненной сборной он тоже поработал... с той же игрой, с тем же результатом
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Рашпель793
Кто-нибудь скажите Валере, что даже в нынешней ситуации, будучи тренером сборной и получая за это зарплату, он обязан работу свою выполнять и мотивировать игроков стараться в матчах с Таджикистаном и прочими топ-сборными. Скажите Валерону, что эти результаты идут в копилку рейтинга ФИФА и рано или поздно, сборную и клубы вернут. И чтобы не быть на дне дна, сейчас нужно обыгрывать или хотя бы хотеть обыгрывать таджиков, узбеков, иракцев, иранцев и прочих ребят.
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Russ Ivan
Мужик, который жалуется на свою работу, которую же и сам выбрал - это всегда выгладит жалко фуу...
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rigobersong
Уже видно, что Карпенс хочет, что бы его уволили, никто в здравом уме не будет искать оправдание результата в такой ситуации, теперь что вообще не играть?:) Матчи под эгидой Фифа, если нет альтернатив, почему бы не выжимать из этого максимум:) Карпенс скорее всего хочет неустойку и спетлять в Эстонию на ПМЖ:) Другого объяснение такого гопнического поведения у меня нет:))
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