Родри про 0:2 от Шотландии: «Их стиль игры – мусорный: тянут время, провоцируют, падают. Это не футбол»

раскритиковал стиль игры сборной Шотландии в матче против Испании.

Команда Стива Кларка одержала победу со счетом 2:0 в квалификации Евро-2024.

«Всегда, когда проигрываешь, испытываешь разочарование, но я думаю, что мы много сделали для победы. В конце мы были недостаточно эффективны, чтобы забить, и пропустили легкие голы. Это футбол, и если ты не забиваешь легкие голы, тебя жестко наказывают.

Все дело в их стиле игры. Нужно уважать его, но для меня он немного мусорный. Потому что они постоянно тянут время, провоцируют, падают. Для меня это не футбол. Судья должен был взять это под контроль, но он ничего не говорил.

Это немного расстраивает, потому что мы хотим победить, но они тянут время, впустую тратят время. Так оно и есть – у них есть свое оружие, мы должны использовать наше оружие. И я думаю, что к следующему матчу мы извлечем урок», – сказал полузащитник сборной Испании и « ».