Родри про 0:2 от Шотландии: «Их стиль игры – мусорный: тянут время, провоцируют, падают. Это не футбол»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 Родри Футбол

Родри раскритиковал стиль игры сборной Шотландии в матче против Испании. 

Команда Стива Кларка одержала победу со счетом 2:0 в квалификации Евро-2024.

«Всегда, когда проигрываешь, испытываешь разочарование, но я думаю, что мы много сделали для победы. В конце мы были недостаточно эффективны, чтобы забить, и пропустили легкие голы. Это футбол, и если ты не забиваешь легкие голы, тебя жестко наказывают.

Все дело в их стиле игры. Нужно уважать его, но для меня он немного мусорный. Потому что они постоянно тянут время, провоцируют, падают. Для меня это не футбол. Судья должен был взять это под контроль, но он ничего не говорил.

Это немного расстраивает, потому что мы хотим победить, но они тянут время, впустую тратят время. Так оно и есть – у них есть свое оружие, мы должны использовать наше оружие. И я думаю, что к следующему матчу мы извлечем урок», – сказал полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити».

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63 комментария

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nmnackjbxkasbk
кто бы говорил
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zidane467554
Ответ DimaBayern
Одни из лучших симулянтов - это итальянцы.
испанцы, итальянцы, португальцы, латиносы
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jordy
Не понимаю Родри.
Что значит мусорный? И что с того, что тянут время? И почему они тратят время впустую, если вы в итоге не забили голов и они выиграли?
Наверное надо больше претензий к себе предъявлять, если вас мусорным футболом в сухую обыгрывают.
Сити сам не гнушается тянуть время, если этого требует ситуация, как те же угловые в исполнении Холланда и Грилиша.
Так что все прибегают к некоторым игровым уловкам.
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&_Bishep_&
Ответ SergioRamos92
Испания вернулась в свое обычное состояние до 2008-2012 Вот и всё
Да нет. До 2008-12 Испания никогда играла так уныло, тоскливо и убого. Для результата всегда чего то не хватало ( немного состава или удачи) , но игра была гораздо веселее и привлекательнее.
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Тюменец
Скажи спасибо, что мечами не изрубили. Скотиши вату не катают
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Ответ Макс Кидалов
Что вообще с испанцами происходит? На Евро 2020 они играли очень красиво, быстро и прямо было удовольствие наблюдать за их игрой и почти вышли в финал евро, молодые хорошие игроки были, казалось Испания возвращается новым поколением и будет отжигать на чм.А потом ужасная игра на Чм 2022, без результата, а сейчас вообще в сборной играют не пойми кто, вообще непонятная сборная стала
На Евро в основное время была 1 победа в 7 матчах.
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Ответ GuruFutbola
Мусорная - это сборная Испании без каталонских кудесников)
Да и с ними тоже самое….
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Мусорный стиль- это он футбол сборной Испании?
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gPk
Ответ DolJun
опять ты новость невнимательно читаешь - про это говорю не я, а родри)
Он говорить об этом точно может ,потому что даже играя у Симеоне никакого токсичного поведения и провокаций с его стороны не было.
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Рафик Маркес
Я люблю испанский футбол. Но вместе с тем, понимаю что у него есть и минусы. Например ватокатство. Ватокатство - это такой же мусорный футбол. Катать мяч по 80% и ничего не создавать - это такое же убийство футбола как и то, что делали вчера шотландцы. Просто они делают это немного по другому.
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Куйгорож
Сначала подумал кто то про игру Испании высказался
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ars # 1
Ответ Alexandr Donskoy
Итальянцы да,испанцы не отстают
все латиносы грязно играют!!!
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SergioRamos92
Ответ Макс Кидалов
Что вообще с испанцами происходит? На Евро 2020 они играли очень красиво, быстро и прямо было удовольствие наблюдать за их игрой и почти вышли в финал евро, молодые хорошие игроки были, казалось Испания возвращается новым поколением и будет отжигать на чм.А потом ужасная игра на Чм 2022, без результата, а сейчас вообще в сборной играют не пойми кто, вообще непонятная сборная стала
Испания вернулась в свое обычное состояние до 2008-2012
Вот и всё
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DolJun
Ответ gPk
Забавно что про провокации, симуляции, затяжки говорит фанат великого лондонского буса который демонстрировал антифутбол годами))) Ну и симуляции Дрогбы и Луиса как вишенка на торте. Луис видимо ч таких как ты смеялся
опять ты новость невнимательно читаешь - про это говорю не я, а родри)
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STAY SHARP
это не футбол, брат!
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Микель Венгер
забавно это слышать именно от Родри, который сломал тирни и с пустого места ударил Эдегора по икре шипами
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Bek40
Нытье про провокации от испанцев - бесценно!
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Джейме Ланнистер
Родри увидел как побеждают его же стилем. грязная игра и симуляции его же конек.
Странно, мне 2 дня назад приснился сон, где Шотландия победил Испанию.
Хотя я даже не знал что они в одной группе, не говоря уж про очный матч. Матчи сборных стало не интересно как-то.
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Павел Ларичев
То ли дело стиль, который вы в матче с Марокко продемонстрировали.
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Лёха Жданчик
Родри.....посмотри на счет матча)
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GuruFutbola
Мусорная - это сборная Испании без каталонских кудесников)
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Aleksey Yashin
«Все, что нас раздражает в других, может привести к пониманию себя» - © Карл Юнг
Карло Анчелотти Юнг
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OneMind
Ответ red hikkikomori
Он походу что то перепутал и описал испанский футбол, вся лол лига так играет
Сейчас такое во всех лигах происходит. Когда кто-то выигрывает у фаворита, команда начинает тянуть время
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Макс Кидалов
Что вообще с испанцами происходит? На Евро 2020 они играли очень красиво, быстро и прямо было удовольствие наблюдать за их игрой и почти вышли в финал евро, молодые хорошие игроки были, казалось Испания возвращается новым поколением и будет отжигать на чм.А потом ужасная игра на Чм 2022, без результата, а сейчас вообще в сборной играют не пойми кто, вообще непонятная сборная стала
+3
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KMR
Греки так ЧЕ выиграли. Турки бронзу ЧМ.
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