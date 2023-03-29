Тренер Шотландии Кларк после 2:0 с Испанией: «Шесть очков не гарантируют путевку в финальную часть»

Главный тренер сборной Шотландии подвел итоги матча с Испанией (2:0) в отборе Евро-2024.

«Ребята потрясающе играли с первой и до последней минуты. Динамика, энтузиазм и качество игры оставались на очень высоком уровне весь матч.

Кажется, мы сделали шаг вперед, но это всего лишь шесть очков, а шесть очков не гарантируют путевку в финальную часть», – сказал .

Ого, Испания впервые с 2014-го влетела в отборе Евро – Шотландии. У Мактомини второй дубль за четыре дня!