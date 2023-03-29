Родри о 0:2 от Шотландии: «Испания пропустила два легких мяча и не использовала моменты»

Теги Сборная Испании по футболу сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 Родри Футбол

Родри оценил поражение сборной Испании от Шотландии (0:2) в отборе Евро-2024.

«Мы допустили две ошибки сегодня. Самые важные ошибки в футболе – пропустили два легких мяча. У нас были моменты, был отличный момент в первом тайме, когда мы попали в перекладину. Было и несколько перспективных стандартов, но мы ими не воспользовались.

Мы усвоили урок. Нужно играть солиднее и больше забивать. Мы хотим побеждать. Это цель игры. Мы должны лучше использовать свои шансы», – сказал хавбек сборной Испании.

Ого, Испания впервые с 2014-го влетела в отборе Евро – Шотландии. У Мактомини второй дубль за четыре дня!

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