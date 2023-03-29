Испания не забила впервые за 39 матчей отбора Евро. До этого было 2,6 гола за игру
Сборная Испании проиграла Шотландии (0:2) в отборе Евро-2024.
38-матчевая голевая серия испанцев в квалификациях Евро прервалась. За этот отрезок они забили 100 мячей (2,6 в среднем за игру).
Последний раз Испания не смогла забить в отборе Евро в 2006 году – в матче со Швецией (0:2).
Ого, Испания впервые с 2014-го влетела в отборе Евро – Шотландии. У Мактомини второй дубль за четыре дня!
29 марта - Испания проигрывает Шотландии. Все пропало.
А ведь Шотландия почти вдвое ниже Ирана. Какой кошмар.