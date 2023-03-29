Испания не забила впервые за 39 матчей отбора Евро. До этого было 2,6 гола за игру

Теги Сборная Испании по футболу сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Сборная Испании проиграла Шотландии (0:2) в отборе Евро-2024.

38-матчевая голевая серия испанцев в квалификациях Евро прервалась. За этот отрезок они забили 100 мячей (2,6 в среднем за игру).

Последний раз Испания не смогла забить в отборе Евро в 2006 году – в матче со Швецией (0:2).

Ого, Испания впервые с 2014-го влетела в отборе Евро – Шотландии. У Мактомини второй дубль за четыре дня!

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6 комментариев

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simplehumble
Ответ Владимир Бутин
Или это сарказм ?
Это не сарказм. Он реально не знает основных новостей футбола. Видя пост, он сразу строчить коментарии чтобы плюсиков поднабрать
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Владимир Бутин
Ответ rigobersong
Да увольте уже этого Физрике, и поставьте в состав игроков риала!:))
Или это сарказм ?
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Владимир Бутин
Ответ rigobersong
Да увольте уже этого Физрике, и поставьте в состав игроков риала!:))
Так уже - же не Энрике тренер . И игроки Реала были .
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Jovid Mirzoev
Недоменировали по ходу
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Peter Parker
26 марта - Испания громит Норвегию. Все довольны
29 марта - Испания проигрывает Шотландии. Все пропало.

А ведь Шотландия почти вдвое ниже Ирана. Какой кошмар.
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rigobersong
Да увольте уже этого Физрике, и поставьте в состав игроков риала!:))
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