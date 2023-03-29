Тренер Испании де ла Фуэнте про 0:2 с Шотландией: «Доминировали в 1-м тайме. Создали больше моментов, но забил соперник»

Тренер сборной считает, что его команда создала больше моментов, чем .

Испанцы уступили 0:2 в квалификации Евро-2024.

– Мы сделали много правильных вещей для достижения результата. Буду держать в уме положительные моменты. Есть пространство для улучшения, но я доволен отношением игроков. Самое главное – сделать позитивный вывод, а потом посмотреть, что пошло не так.

– Что скажете об ошибках в эпизодах с голами?

– Две случайности. Никаких упреков в адрес игроков. На таком уровне любая мелочь может изменить расклад. В первом тайме мы доминировали, а потом почти все, что мы подготовили, соперник отразил.

– Вас удивила Шотландия?

– Это был очень сложный и трудный матч. Мы делали то, над чем работали, но нас наказали в двух моментах. Конечно, я не виню Порро или Карвахаля. Это две случайности, футбольные вещи. Мы создавали моменты. И я доволен, что мы реализовывали то, над чем работали.

– Это поражение изменило ваши планы?

– Наши планы не меняются. У нас осталось шесть игр в группе, и Испания будет продолжать следовать плану – выиграть все оставшиеся матчи. Мы знали, что будет нелегко. Испания создала больше моментов, чем Шотландия, но голы забили они.

Я не доволен результатом, а вот тем, чего добилась команда всего за 4 дня тренировок, доволен. Хочу работать со своей идеей, которая нацелена на перспективу.

– Чего не хватило?

– Нам не хватало голов, потому что мы создавали моменты и били по воротам. Но не забили. Мы должны придать уверенности этой команде. Уверен, что голы придут. Нам не хватало финального штриха. Уверен, мы станем лучше, – сказал де ла Фуэнте.