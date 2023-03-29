Де Хеа готов снизить зарплату, чтобы остаться в «МЮ», но первое предложение клуба не устроило вратаря

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

«Манчестер Юнайтед» и Давид Де Хеа продолжают переговоры о продлении контракта. 

Как сообщает The Athletic, испанский футболист хочет остаться в клубе. Сейчас он зарабатывает 375 000 фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым футболистом в мире на своей позиции. Однако 32-летний вратарь понимает, что должен будет пойти на снижение зарплаты, чтобы продлить контракт, и готов к этому.

Ожидается, что стороны достигнут договоренности, хотя первое предложение «Юнайтед» не устроило Де Хеа. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг дал добро на продление контракта с голкипером. 

Отмечается, что другой вратарь «МЮ» – Дин Хендерсон, выступающий за «Ноттингем Форест» на правах аренды – может быть продан в летнее трансферное окно. 

Действующий контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца этого сезона. 

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31 комментарий

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AA MM
Отпускать его надо на все 4. Ногами играть не умеет вообще, а учитывая упорство Тен Хага в построении розыгрыша от вратаря, с Давидом уже не по пути.
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Вертуальный
Да кому какое дело кукую зарплату ему платят не с вашего же кармана .. вратарь он на линии ни какой и ногами не играет а так прыгучий больше выручает в этом топ нету равных но этого не достаточно щас его пасы идут к соперникам бывает моменты нужны выйти из ворот он ждёт не идёт на мяч.. был по типо Харт из Сити но его убрал Гвардиола
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Александр Колосов
Ответ Hy u?
ага, болелы это именно те люди, которые будут поддерживать после ошибок, Магуаер не даст соврать 🙃
Магваеру много поддержки было, особенно в первый его сезон в МЮ. Но он продолжал привозить. Особенно меня убивает его манера бега во время контратаки соперника. Это, знаете, как во сне пытаешься от кого-то убежать, стараешься, перебираешь ногами что есть сил, а ускориться не получается. Примерно так выглядит возвращение в оборону в исполнении Магваера. Так что вся критика оправдана, она возникла не на пустом месте.
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Чёрный тюльпан
Ответ Евгений Недосекин
Эксперты в комментариях спортс.ру лучше самого Тен Хага знают, какой вратарь подходит его стилю)))))))) Если прочесть дальше заголовка, то в статье написано, что Тен Хаг ОДОБРИЛ продление контракта
Он одобрил это с поправкой на то, что летом ему нужен бюджет на усиление других позиций. А если ещё и на кипера тратиться, то МЮ будет ограничен в плане предложений по тому же форварду, т.е. опять растащат всех, что по остаточному принципу придётся брать донного серба из Турина (да и скорей всего за оверпрайс, если он останется единственным вариантом), а не Кейна, Осимена или Рамуша. Хотя в принципе ещё остаются варианты с Мартинесом, Дэвидом и возможно Тюрамом. Помимо этого как бы и ЦП солидный не помешал бы, а также ПЗ.
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bbear4ks
Ответ OldGood Xpan
Совершенно не понимаю хейта Де Хеа - да, ему тяжело перестраиваться на современный вратарский стиль, и он не столь феноменально надёжен, как в свои пиковые сезоны, но на это есть объективные причины...К тому же, не забывайте, что он уже ветеран клуба и легенда на уровне Шмейхеля и Ван дер Сара. К тому же, кто сказал, что 32 - это футбольная старость? Для вратаря это самый расцвет - спросите у Буффона, который в свои 45 тащит свою родную "Парму" обратно в серию А...Обидно только за Хендерсона - шикарный паренёк, воспитанник, и с явно большим и светлым будущим, но наглухо сидеть под Де Хеа без особой ротации - это губить свою же молодость и карьеру...
Да нифига Хендерсон не шикарный паренек. Распиаренный сезоном за Шеффилд (Какой из них именно не помню) - да. По факту ему дали шанс - он борьбу проиграл. Сейчас пылит где-то в аренде и о нем уже особо никто не вспоминает. А по де Хеа хейта нет - все прекрасно понимают, что он просто не подходит под футбол тен Хага. Но при этом продолжает спасать. Очевидно, что команде нужен будет другой вратарь в какой-то момент для завершения перестройки.
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Чёрный тюльпан
Ответ Semper fidelis
По слухам клуб предлагает ему 220-250
Да он и на эти деньги близко не играет. Я думал, что ему там тысяч 150 предлагают, в общем до 200. Слишком он много о себе возомнил, не являясь даже лучшим кипером в истории клуба. Это будет преступлением против клуба, если его переподпишут на такие деньги!
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Supreme Allah
Ответ Carver
А откуда столько негатива-то? Это нормально, что человек торгует себе ЗП на последний в жизни контракт.
Он контракт жизни уже лет пять получает, по факту сейчас его потолков тысяч 100
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Чёрный тюльпан
Ответ Александр Колосов
Де Хеа классный вратарь, я все понимаю, много сделал для МЮ, часто тащил команду. Но с ним нужно прощаться. Провести прощальный матч, поблагодарить за все и проводить с почестями. Сейчас объясню, почему. Во-первых, его зп. Такие деньги платить за былые заслуги это перебор. Во-вторых, его игра ногами абсолютно не соответствует стилю игры Тен Хага. В-третьих, Давид просто стал хуже играть, из-за возраста или из-за отсутствия конкуренции, не знаю. Но он уже так не тащит, как раньше. Ну и в-четвёртых, у нас есть готовая замена, Дин Хендерсон, английский вратарь, адаптированный к АПЛ, даже если первое время будет лажать, уверен, болелы МЮ все равно будут его поддерживать.
Что вы заладили со своим Хендерсоном? Он просто мусор, даже на фоне такого Де Хеа! Его уровень - это как раз Ноттингем Форест, где он и находится в аренде. На кой нужен Дин с таким уровнем отражения мячей? То есть тут Де Хеа, которого со всех щелей пиарили за этот компонент на уровне заурядного кипера Эдерсона, который правда ногами играет на уровне топовых полузащитников, но Хендерсон ещё хуже. Одного нужно не продлевать, а за второго получить хоть какие-то деньги. Там вон Тоттенхэм им интересуется не первый год, вон пусть в часть сделки по Кейну включают.
https://i.redd.it/g3mwrivsshpa1.jpg
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Александр Колосов
Ответ Евгений Недосекин
Эксперты в комментариях спортс.ру лучше самого Тен Хага знают, какой вратарь подходит его стилю)))))))) Если прочесть дальше заголовка, то в статье написано, что Тен Хаг ОДОБРИЛ продление контракта
Тег Хаг в целом лоялен в интервью ко всем игрокам команды, вообще не помню, чтобы он персонально какого-то футболиста критиковал. Если следите за МЮ, наверняка помните, что, Эрик в начале сезона говорил, что рассчитывает на Роналду и счастлив работать с ним. А потом у Криша свистанула фляга на интервью у Моргана и Тен Хаг без сомнения отправил его греть скамейку.
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Hy u?
Ответ Александр Колосов
Де Хеа классный вратарь, я все понимаю, много сделал для МЮ, часто тащил команду. Но с ним нужно прощаться. Провести прощальный матч, поблагодарить за все и проводить с почестями. Сейчас объясню, почему. Во-первых, его зп. Такие деньги платить за былые заслуги это перебор. Во-вторых, его игра ногами абсолютно не соответствует стилю игры Тен Хага. В-третьих, Давид просто стал хуже играть, из-за возраста или из-за отсутствия конкуренции, не знаю. Но он уже так не тащит, как раньше. Ну и в-четвёртых, у нас есть готовая замена, Дин Хендерсон, английский вратарь, адаптированный к АПЛ, даже если первое время будет лажать, уверен, болелы МЮ все равно будут его поддерживать.
ага, болелы это именно те люди, которые будут поддерживать после ошибок, Магуаер не даст соврать 🙃
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Football Forever
Ответ Александр Колосов
Де Хеа классный вратарь, я все понимаю, много сделал для МЮ, часто тащил команду. Но с ним нужно прощаться. Провести прощальный матч, поблагодарить за все и проводить с почестями. Сейчас объясню, почему. Во-первых, его зп. Такие деньги платить за былые заслуги это перебор. Во-вторых, его игра ногами абсолютно не соответствует стилю игры Тен Хага. В-третьих, Давид просто стал хуже играть, из-за возраста или из-за отсутствия конкуренции, не знаю. Но он уже так не тащит, как раньше. Ну и в-четвёртых, у нас есть готовая замена, Дин Хендерсон, английский вратарь, адаптированный к АПЛ, даже если первое время будет лажать, уверен, болелы МЮ все равно будут его поддерживать.
Дин ногами играет немногим лучше, и как мне когда то сказал великий Юрий Розанов: " Второй там первым не становится ". Это ответ на вопрос кто должен заменить ван дер Сара : Кушчак или Фостер? И через год купили Де Хеа.
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Евгений Недосекин
Ответ Александр Колосов
Де Хеа классный вратарь, я все понимаю, много сделал для МЮ, часто тащил команду. Но с ним нужно прощаться. Провести прощальный матч, поблагодарить за все и проводить с почестями. Сейчас объясню, почему. Во-первых, его зп. Такие деньги платить за былые заслуги это перебор. Во-вторых, его игра ногами абсолютно не соответствует стилю игры Тен Хага. В-третьих, Давид просто стал хуже играть, из-за возраста или из-за отсутствия конкуренции, не знаю. Но он уже так не тащит, как раньше. Ну и в-четвёртых, у нас есть готовая замена, Дин Хендерсон, английский вратарь, адаптированный к АПЛ, даже если первое время будет лажать, уверен, болелы МЮ все равно будут его поддерживать.
Эксперты в комментариях спортс.ру лучше самого Тен Хага знают, какой вратарь подходит его стилю))))))))
Если прочесть дальше заголовка, то в статье написано, что Тен Хаг ОДОБРИЛ продление контракта
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Semper fidelis
Ответ GiGgS11
Читаю комменты и ахреневаю. Кто как не ДДХ заслужил достойный контракт на последок?
Заслужил чем? Своей "выдающейся" игрой в последние два сезона?
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Semper fidelis
По слухам клуб предлагает ему 220-250
На такую ЗП Де Хея, если хочет остаться, должен соглашаться. Если он хочет, чтобы ему снизили не значительно, то смысла нет его подписывать
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Anttii
Ответ Anttii
Просто напоминаю, что по очень грубой статистике, в этом сезоне он Bottom-6 по шотстопингу в АПЛ и 153-й из 180 в топ 5 лигах, и при этом самый высокооплачиваемый голкипер мира.
Это не шутка: https://ibb.co/TrrV9Gw
И как мы все помним, игра ногами или на выходах никогда не была его сильным местом.
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OldGood Xpan
Совершенно не понимаю хейта Де Хеа - да, ему тяжело перестраиваться на современный вратарский стиль, и он не столь феноменально надёжен, как в свои пиковые сезоны, но на это есть объективные причины...К тому же, не забывайте, что он уже ветеран клуба и легенда на уровне Шмейхеля и Ван дер Сара. К тому же, кто сказал, что 32 - это футбольная старость? Для вратаря это самый расцвет - спросите у Буффона, который в свои 45 тащит свою родную "Парму" обратно в серию А...Обидно только за Хендерсона - шикарный паренёк, воспитанник, и с явно большим и светлым будущим, но наглухо сидеть под Де Хеа без особой ротации - это губить свою же молодость и карьеру...
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GiGgS11
Читаю комменты и ахреневаю.
Кто как не ДДХ заслужил достойный контракт на последок?
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Semper fidelis
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
Написали бы сколько предложили. Конечно 375 тыс. Фунтов в неделю для Де Хея много, да бывают матчи тащит мертвые мячи, но также бывают матчи, где он не спасает и пропускает более легкие голы. На выходах играет плохо, подсказывает плохо (если бы подсказывал должным образом, то и голевых моментов у своих ворот было бы меньше), что и свидетельствует о том, что приходиться ему тащить много мячей на ленточке ворот. МЮ нужен более разноплановый вратарь, умеющий играть на выходах, руководить игроками при обороне своих ворот и как можно реже доводить до моментов, когда надо героически вытаскивать мячи на ленточке ворот. Дин Хендерсон будет перспективнее.
По слухам клуб предлагает ему 220-250
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Лёха Жданчик
В след году ДеХеа будет самый высокооплачиваемый 2й вратарь в мире))
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Лёха Жданчик
МЮ решил в первом предложении поставить 1 фунт думали прокатит))
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NK23
Его место на банке. МЮ нужен новый вратарь, молодой и умеющий играть ногами
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Anttii
Просто напоминаю, что по очень грубой статистике, в этом сезоне он Bottom-6 по шотстопингу в АПЛ и 153-й из 180 в топ 5 лигах, и при этом самый высокооплачиваемый голкипер мира.
+3
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Написали бы сколько предложили. Конечно 375 тыс. Фунтов в неделю для Де Хея много, да бывают матчи тащит мертвые мячи, но также бывают матчи, где он не спасает и пропускает более легкие голы. На выходах играет плохо, подсказывает плохо (если бы подсказывал должным образом, то и голевых моментов у своих ворот было бы меньше), что и свидетельствует о том, что приходиться ему тащить много мячей на ленточке ворот. МЮ нужен более разноплановый вратарь, умеющий играть на выходах, руководить игроками при обороне своих ворот и как можно реже доводить до моментов, когда надо героически вытаскивать мячи на ленточке ворот. Дин Хендерсон будет перспективнее.
+5
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Александр Колосов
Де Хеа классный вратарь, я все понимаю, много сделал для МЮ, часто тащил команду. Но с ним нужно прощаться. Провести прощальный матч, поблагодарить за все и проводить с почестями. Сейчас объясню, почему. Во-первых, его зп. Такие деньги платить за былые заслуги это перебор. Во-вторых, его игра ногами абсолютно не соответствует стилю игры Тен Хага. В-третьих, Давид просто стал хуже играть, из-за возраста или из-за отсутствия конкуренции, не знаю. Но он уже так не тащит, как раньше. Ну и в-четвёртых, у нас есть готовая замена, Дин Хендерсон, английский вратарь, адаптированный к АПЛ, даже если первое время будет лажать, уверен, болелы МЮ все равно будут его поддерживать.
+18
-6
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QWertY
Отпустить в свободное плавание и купить на его место тетю Раю из Брентфорда
+3
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