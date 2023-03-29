Де Хеа готов снизить зарплату, чтобы остаться в «МЮ», но первое предложение клуба не устроило вратаря

«Манчестер Юнайтед» и продолжают переговоры о продлении контракта.

Как сообщает The Athletic, испанский футболист хочет остаться в клубе. Сейчас он зарабатывает 375 000 фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым футболистом в мире на своей позиции. Однако 32-летний вратарь понимает, что должен будет пойти на снижение зарплаты, чтобы продлить контракт, и готов к этому.

Ожидается, что стороны достигнут договоренности, хотя первое предложение «Юнайтед» не устроило Де Хеа. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг дал добро на продление контракта с голкипером.

Отмечается, что другой вратарь «МЮ» – Дин Хендерсон, выступающий за «Ноттингем Форест» на правах аренды – может быть продан в летнее трансферное окно.

Действующий контракт Де Хеа с « » рассчитан до конца этого сезона.