Де Хеа готов снизить зарплату, чтобы остаться в «МЮ», но первое предложение клуба не устроило вратаря
«Манчестер Юнайтед» и Давид Де Хеа продолжают переговоры о продлении контракта.
Как сообщает The Athletic, испанский футболист хочет остаться в клубе. Сейчас он зарабатывает 375 000 фунтов в неделю и является самым высокооплачиваемым футболистом в мире на своей позиции. Однако 32-летний вратарь понимает, что должен будет пойти на снижение зарплаты, чтобы продлить контракт, и готов к этому.
Ожидается, что стороны достигнут договоренности, хотя первое предложение «Юнайтед» не устроило Де Хеа. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг дал добро на продление контракта с голкипером.
Отмечается, что другой вратарь «МЮ» – Дин Хендерсон, выступающий за «Ноттингем Форест» на правах аренды – может быть продан в летнее трансферное окно.
Действующий контракт Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца этого сезона.
https://i.redd.it/g3mwrivsshpa1.jpg
Если прочесть дальше заголовка, то в статье написано, что Тен Хаг ОДОБРИЛ продление контракта
И как мы все помним, игра ногами или на выходах никогда не была его сильным местом.
Кто как не ДДХ заслужил достойный контракт на последок?