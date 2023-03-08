В « » сомневаются, что может быть капитаном.

Источники, близкие к «Юнайтед», сообщили, что в клубе есть сомнения по поводу того, обладает ли Фернандеш нужными качествами, чтобы быть капитаном в долгосрочной перспективе.

Многие игроки были раздражены поведением Фернандеша в матче 26-го тура с «Ливерпулем» (0:7). Особенно негативно было воспринято то, что португалец ушел в раздевалку после финального свистка, не подойдя к трибуне болельщиков.

В клубе считают, что , или Каземиро лучше подходят на роль капитана, хотя языковой барьер может стать препятствием для вручения повязки последнему.

Мерфи о Бруну: «МЮ» не выиграет ни ЛЧ, ни АПЛ с таким капитаном. Видели, чтобы Хендерсон падал, держась за лицо, или не бежал за кем-то, обижаясь как семилетний?»

Тен Хаг не лишит Бруну капитанства в «МЮ»: «Он проводит блестящий сезон. Все совершают ошибки, мы на них учимся»

Саттон считает, что Бруну нужно лишить капитанства в «МЮ»: «Он больше не должен выходить с повязкой. Есть более подходящие кандидаты – Каземиро, например»

«Игроков «МЮ» съели заживо. Бруну размахивал руками, ныл, хватался за лицо, когда к нему прикасались, мне это надоело». Невилл о матче с «Ливерпулем»