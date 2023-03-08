В «МЮ» сомневаются, что Бруну может быть капитаном на долгий срок. Игроки недовольны его поведением в матче с «Ливерпулем»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Давид Де Хеа Рафаэль Варан Каземиро Бруну Фернандеш Футбол

В «Манчестер Юнайтед» сомневаются, что Бруну Фернандеш может быть капитаном.

Источники, близкие к «Юнайтед», сообщили, что в клубе есть сомнения по поводу того, обладает ли Фернандеш нужными качествами, чтобы быть капитаном в долгосрочной перспективе.

Многие игроки были раздражены поведением Фернандеша в матче 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:7). Особенно негативно было воспринято то, что португалец ушел в раздевалку после финального свистка, не подойдя к трибуне болельщиков.

В клубе считают, что Рафаэль Варан, Давид Де Хеа или Каземиро лучше подходят на роль капитана, хотя языковой барьер может стать препятствием для вручения повязки последнему.

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23 комментария

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Zidan GOAT
Ответ Александр Володин
Он был лидером в Спортинге (с повязкой) и тащил МЮ с мёртвыми Рэшфордом, Марсиалем, вырезал на молодого Гринвуда. С приходом Роналду он ожидаемо стух, но этого мерзавца в МЮ больше нет, а потому все в шоке от того, что Бруну без Роналду продолжает исполнять такое. А ещё в шоке болельщики сборной Португалии. Бруну провел шикарный турнир, а в 1/4 сыграл с Марроко как с Ливерпулем. Потому он справедливо стал объектом критики. Почему он стал выдавать матчи на 2 из 10? (это не только в матче с Ливерпулем, про один матч говорят только те, кто не смотрит футбол). Хочется вменяемой реакции на поле от него, а не на словах. Нахрен оно надо, гадать - хорошо он сегодня сыграет или нет.
Болеть за клуб и называть его легенду мерзавцем, очень низко..
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Ман Сити
Нырками были довольны, а теперь не довольны. А кто будет трнеров сливать, говорят пенальдеш один из тройки токсичных игроков, сливающих тренеров
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upuckuH
да он лошок ваш Бруну из МЮ.
Бруну из МС сильнее по всем статьям.
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Aleus Marcus
под соусом "источник близкий к Юнайтед" я тут любую новость могу запостить. А стадо подхватит с удовольствием, не разбираясь ни в чём
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андрэ
журналюшки они везде журналюшки близкие к источнику
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Александр Володин
Ответ Football Forever
Что-то слишком много вони вокруг этого. Тен Хаг сам разберётся. Ещё год будут это муссировать?
Пускай для начала разберётся с Антони, Мартинесом и крайком своим из Феенорда.
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Ashan Sorokin
И эти игроки кто ?Антони?Мартинес ?Маласия ?
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Александр Володин
Ответ Kemal Gul
Да как вообще можно было додуматься Фернандеша капитаном сделать? Не умаляю его достоинств как игрока, он безумно талантливый и креативный полузащитник, но в то же время симулянт и провокатор. Разве таким должен быть капитан?
Он был лидером в Спортинге (с повязкой) и тащил МЮ с мёртвыми Рэшфордом, Марсиалем, вырезал на молодого Гринвуда. С приходом Роналду он ожидаемо стух, но этого мерзавца в МЮ больше нет, а потому все в шоке от того, что Бруну без Роналду продолжает исполнять такое. А ещё в шоке болельщики сборной Португалии. Бруну провел шикарный турнир, а в 1/4 сыграл с Марроко как с Ливерпулем. Потому он справедливо стал объектом критики. Почему он стал выдавать матчи на 2 из 10? (это не только в матче с Ливерпулем, про один матч говорят только те, кто не смотрит футбол). Хочется вменяемой реакции на поле от него, а не на словах. Нахрен оно надо, гадать - хорошо он сегодня сыграет или нет.
+2
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Football Forever
Что-то слишком много вони вокруг этого. Тен Хаг сам разберётся. Ещё год будут это муссировать?
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Шапка Сёмина
Лично я бы отдал капитанскую повязку Де Хее
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Alda
Ответ Дмитрий Кулаков
Что там случилось? Я просто не смотрел матч
https://youtu.be/OJdlaMdKwmo
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Адам Цевич
Тен Хагу теперь другого капризного португальца придётся утихомиривать
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уркунде
Ппц бесят такие игроки даже на уровне водокачки, хочется ответить только *да завали уже *
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Ко-ко-джамбо
Бруну нужно уходить, очевидно что МЮ причмокивал с Ливерпулем всей командой, даже те кто сидел на скамейке, но крайним сделали самого креативного игрока команды, слепили из Фернандешу осла отпущения, это унизительно.
Он отлично подойдёт Челси, Арсеналу, Манчестер Сити и т.д.
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Владимир Владимирович
Варана надо капитаном однозначно делать . Чемпион Мира, Многократный победитель ЛЧ, опытный игрок. А Бруно подходит роль второго плана.
+3
-3
0
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Kemal Gul
Да как вообще можно было додуматься Фернандеша капитаном сделать? Не умаляю его достоинств как игрока, он безумно талантливый и креативный полузащитник, но в то же время симулянт и провокатор. Разве таким должен быть капитан?
+14
-3
+11
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Дмитрий Кулаков
Что там случилось? Я просто не смотрел матч
+2
-3
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Александр Володин
Ответ nurlan-zenit
Классическая журналистика, просто накидывать на вентилятор, когда команда провалилась в одном конкретном матче. До этого матча никого не смущало его капитанство, но, конечно, Каземиро более подходящая кандидатура, на мой взгляд, несмотря на то, что недавно в команде.
А почему не капитан сборной Франции Варан тогда?
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Александр Володин
МЮ ладно, там выбор есть, Шоу тот же. В долгую повязку невозможно дать только игроку нынешнего Челси.
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nurlan-zenit
Классическая журналистика, просто накидывать на вентилятор, когда команда провалилась в одном конкретном матче. До этого матча никого не смущало его капитанство, но, конечно, Каземиро более подходящая кандидатура, на мой взгляд, несмотря на то, что недавно в команде.
+1
-3
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Sobachkin
За один матч закопал свое признание, может даже Холодильник не был таким пофигичным
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Direct free kick
В Спортинг к Рубену Амориму на перевоспитание
0
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QWertY
Фабрицио уже опроверг этот бред)
+1
-5
-4
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