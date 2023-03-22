У «МЮ» в списке целей Диогу Кошта из «Порту» и Райя из «Брентфорда». C Де Хеа идут переговоры о снижении оклада и повышении бонусов

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Порту премьер-лига Англия возможные трансферы Давид Де Хеа ESPN Брентфорд Давид Райя Диогу Кошта Футбол

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере голкипера «Порту».

Как утверждает ESPN, манкунианцы включили в список целей Диогу Кошту, игравшего за Португалию на ЧМ-2022.

Также в «Юнайтед» рассматривают возможность подписания голкипера «Брентфорда» Давида Райю. Сообщалось, что он может быть продан по сниженной цене, если откажется продлевать контракт.

Тем временем «МЮ» ведет переговоры о новом договоре с Давидом Де Хеа. Клуб хочет понизить ему оклад, но предусмотреть существенные бонусы в зависимости от числа проведенных матчей.

В текущем сезоне 23-летний Кошта провел 25 матчей в чемпионате Португалии и пропустил 17 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У 27-летнего Райи 27 игр в этой АПЛ и 34 пропущенных гола. Детально его показатели можно изучить тут.

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17 комментариев

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Pushkin_CR7
Ответ bakhtiyorov_kh
хорош, но не один из лучших
Я бы добавил, хорош для Брентфорда, но МЮ это совсем другая история.
Кошта, по крайней мере в чемпионате Португалии хорошо ногами работает.
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Дима Берин
Ответ bakhtiyorov_kh
нет, надо от него навсегда избавиться, нам не нужны такие дно вратари с такой ЗП, да еще и шантажисты(помним его выходки в 2018 за что его судьба на ЧЕ наказала)
Кстати при этом ДДХ идет на третьем месте по клиншитам за сезон
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Joker17
Давиду надо соглашаться на предложенные условия. Уверен, даже сниженная зп в МЮ будет больше, чем в любом другом клубе. Да и нет на него никакого спроса.
Плюс надо подписать Райю за разумные деньги. Это именно тот типаж кипера, который нужен ТХ.
И пусть эти двое между собой конкурируют.
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Дима Берин
Ответ bakhtiyorov_kh
на минуточку у нашего ддх ЗП в 3-6 раза выше чем у лучших вратарей АПЛ Аллисона Кепы и Пикфорда с Поупом. Но играет то он в разы хуже! Ничего не умеет! Даже на ленточке он хуже всех топов, он хуже среднего вратаря даже на ленточке, смотрите статистику XG по шотстопингу!
И что дальше? Все это прекрасно знают, а вы тут воздух колышете. Ну и в любом случае не вы ему платите ЗП.
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melmi
Ответ Ashan Sorokin
Заменить легенду клуба который не один сезон на себе тащил команду на посредственного Райю ....гениально
Тен Хагу нужен вратарь , умеющий играть хорошо в пас
Тот Аякс , который пошумел с ним в Европе прекрасно использовал скилл Онаны. У Де Хеа его нет на таком уровне.
Де Хеа хорош на линии, но игра в пас ( а особенного под прессингом) его минус
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Лёха Жданчик
Кошта будет стоить от 60млн...
Райа 25млн
Если продать Хендерсена то можно и окупить Райу
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Ashan Sorokin
Заменить легенду клуба который не один сезон на себе тащил команду на посредственного Райю ....гениально
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QWertY
Ответ bakhtiyorov_kh
хорош, но не один из лучших
Райа именно что один из лучших!
+3
-1
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Любезный Коссутий
Ответ Direct free kick
У тебя теперь диого кошта какой номер? Как бы он не бесил, но он номер 1 в Порту и увы в сборной (привет Гана и Марокко)
Райя мне больше нравится.
за чемпом Португалии я не слежу, про Кошту ничего не могу сказать.
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QWertY
Ответ bakhtiyorov_kh
на минуточку у нашего ддх ЗП в 3-6 раза выше чем у лучших вратарей АПЛ Аллисона Кепы и Пикфорда с Поупом. Но играет то он в разы хуже! Ничего не умеет! Даже на ленточке он хуже всех топов, он хуже среднего вратаря даже на ленточке, смотрите статистику XG по шотстопингу!
«Лучших вратарей АПЛ……..Кепы»)
+18
-2
+16
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bakhtiyorov_kh
Ответ QWertY
Райа хорош
хорош, но не один из лучших
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bakhtiyorov_kh
Ответ Любезный Коссутий
МЮ только и делает, что подписывает вратарей №2. пора уже ДДХ становиться вторым
нет, надо от него навсегда избавиться, нам не нужны такие дно вратари с такой ЗП, да еще и шантажисты(помним его выходки в 2018 за что его судьба на ЧЕ наказала)
+3
-4
-1
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bakhtiyorov_kh
на минуточку у нашего ддх ЗП в 3-6 раза выше чем у лучших вратарей АПЛ Аллисона Кепы и Пикфорда с Поупом. Но играет то он в разы хуже! Ничего не умеет!

Даже на ленточке он хуже всех топов, он хуже среднего вратаря даже на ленточке, смотрите статистику XG по шотстопингу!
+2
-8
-6
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Direct free kick
Ответ Любезный Коссутий
МЮ только и делает, что подписывает вратарей №2. пора уже ДДХ становиться вторым
У тебя теперь диого кошта какой номер? Как бы он не бесил, но он номер 1 в Порту и увы в сборной (привет Гана и Марокко)
0
-3
-3
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QWertY
Райа хорош
0
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Neron
Всем нужен Хендерсон, а Юнайтед не нужен. Почему?!
+1
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Любезный Коссутий
МЮ только и делает, что подписывает вратарей №2.
пора уже ДДХ становиться вторым
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