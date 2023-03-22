У «МЮ» в списке целей Диогу Кошта из «Порту» и Райя из «Брентфорда». C Де Хеа идут переговоры о снижении оклада и повышении бонусов
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере голкипера «Порту».
Как утверждает ESPN, манкунианцы включили в список целей Диогу Кошту, игравшего за Португалию на ЧМ-2022.
Также в «Юнайтед» рассматривают возможность подписания голкипера «Брентфорда» Давида Райю. Сообщалось, что он может быть продан по сниженной цене, если откажется продлевать контракт.
Тем временем «МЮ» ведет переговоры о новом договоре с Давидом Де Хеа. Клуб хочет понизить ему оклад, но предусмотреть существенные бонусы в зависимости от числа проведенных матчей.
В текущем сезоне 23-летний Кошта провел 25 матчей в чемпионате Португалии и пропустил 17 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
У 27-летнего Райи 27 игр в этой АПЛ и 34 пропущенных гола. Детально его показатели можно изучить тут.
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Кошта, по крайней мере в чемпионате Португалии хорошо ногами работает.
Плюс надо подписать Райю за разумные деньги. Это именно тот типаж кипера, который нужен ТХ.
И пусть эти двое между собой конкурируют.
Тот Аякс , который пошумел с ним в Европе прекрасно использовал скилл Онаны. У Де Хеа его нет на таком уровне.
Де Хеа хорош на линии, но игра в пас ( а особенного под прессингом) его минус
Райа 25млн
Если продать Хендерсена то можно и окупить Райу
за чемпом Португалии я не слежу, про Кошту ничего не могу сказать.
Даже на ленточке он хуже всех топов, он хуже среднего вратаря даже на ленточке, смотрите статистику XG по шотстопингу!
пора уже ДДХ становиться вторым