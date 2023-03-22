У «МЮ» в списке целей Диогу Кошта из «Порту» и Райя из «Брентфорда». C Де Хеа идут переговоры о снижении оклада и повышении бонусов

« » заинтересован в трансфере голкипера «Порту».

Как утверждает , манкунианцы включили в список целей , игравшего за Португалию на ЧМ-2022.

Также в «Юнайтед» рассматривают возможность подписания голкипера « » Давида Райю. Сообщалось, что он может быть продан по сниженной цене, если откажется продлевать контракт.

Тем временем «МЮ» ведет переговоры о новом договоре с Давидом Де Хеа. Клуб хочет понизить ему оклад, но предусмотреть существенные бонусы в зависимости от числа проведенных матчей.

В текущем сезоне 23-летний Кошта провел 25 матчей в чемпионате Португалии и пропустил 17 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

У 27-летнего Райи 27 игр в этой и 34 пропущенных гола. Детально его показатели можно изучить тут.

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