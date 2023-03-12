Де Хеа о красной Каземиро: «МЮ» должен был победить, но из-за удаления игра изменилась. Судьи должны быть более последовательны»
Давид Де Хеа недоволен удалением Каземиро в матче «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон (0:0).
Бразильца удалил арбитр Энтони Тэйлор за подкат против игрока «Саутгемптона» Карлоса Алькараса. Теперь он получит 4-матчевую дисквалификацию.
«Сегодня мы должны победить, но игра изменилась, когда у нас стало на одного игрока меньше.
Мы изо всех сил старались забить, но это было сложно. У них было несколько моментов, но в итоге мы продемонстрировали хороший командный дух. Мы должны принять это очко и продолжать работать.
Я думаю, что Каземиро не повезло. Он попытался сыграть в мяч, но его нога высоко поднялась. Считаю, что судьи должны быть более последовательны. Иногда они показывают красную карточку, а иногда нет.
Будет сложно, Каземиро – важный игрок. Нам будет не хватать его в этих четырех матчах, но у нас большой состав. Будем продолжать усердно работать», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».
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Её не было.
Он наиважнейший игрок.
На Камп Ноу Каземиро должен был быть удален, но он постоял на коленях и его простили