Де Хеа о красной Каземиро: «МЮ» должен был победить, но из-за удаления игра изменилась. Судьи должны быть более последовательны»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Саутгемптон Давид Де Хеа Энтони Тэйлор Каземиро Футбол

Давид Де Хеа недоволен удалением Каземиро в матче «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон (0:0).

Бразильца удалил арбитр Энтони Тэйлор за подкат против игрока «Саутгемптона» Карлоса Алькараса. Теперь он получит 4-матчевую дисквалификацию.

«Сегодня мы должны победить, но игра изменилась, когда у нас стало на одного игрока меньше.

Мы изо всех сил старались забить, но это было сложно. У них было несколько моментов, но в итоге мы продемонстрировали хороший командный дух. Мы должны принять это очко и продолжать работать.

Я думаю, что Каземиро не повезло. Он попытался сыграть в мяч, но его нога высоко поднялась. Считаю, что судьи должны быть более последовательны. Иногда они показывают красную карточку, а иногда нет.

Будет сложно, Каземиро – важный игрок. Нам будет не хватать его в этих четырех матчах, но у нас большой состав. Будем продолжать усердно работать», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед».

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26 комментариев

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Александр Тихомиров
когда засчитал гол мю с офсайда отмазки придумали судье, а тут клоун стал)
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yurchik07
Мю должен и в меньшинстве обыгрывать таких соперников и не позориться,пытаясь сваливать вину на удаление.А если Де Хеа за столько лет так этого и не понял,то ему пора валить отсюда.
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celebrity
Ответ **Iscander**
Повторюсь. Тейлор говна кусок.
Самый слабый и тупой арбитр в мире, не только в Англии! Всегда бесил меня!
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**Iscander**
Ответ Stivi M.D.
Открытые шипы - это когда шипы смотрят не на газон, а на ногу. Надеюсь с фантазией все в порядке
Открытые шипы смотрели на мяч.
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**Iscander**
Ответ Stivi M.D.
Прыгнул открытыми шипами на высоте голени, что тут думать
Там нога по касательной мяча пошла, и первый на мяче был Каземиро. Внимательно надо смотреть, чем тут ахинею нести.
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QWertY
А не надо было делать так, чтобы у судьи были основания для удаления. Каземиро открытыми шипами шел на мяч, что было глупо с его стороны. Сейчас 4 матча отдохнет и подумает о своей игре
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Диер Ташкент
ну на красное основание были. Судья мог простить, мог и удалить. В данном случае принял решение удалит, вот и все
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charly_54
Ответ Dm Kznts
открытые шипы это что? Прямая нога? Её не было.
Нога поднята
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Stivi M.D.
Ответ Dm Kznts
открытые шипы это что? Прямая нога? Её не было.
Открытые шипы - это когда шипы смотрят не на газон, а на ногу. Надеюсь с фантазией все в порядке
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NottinghamForest79
Ответ DolJun
де хеа можно понять: столько лет тейлор откровенно тащил мю своими решениями, так что сейчас подобное судейство у красной части манчестера вызывает недоумение. но когда магваер пинал в пах батшуаи - это было нормальное решение.
всё время тащит мю а на карту не кидают
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NottinghamForest79
тейлор принёс мю 20 очей
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Lavinka
Ответ Stivi M.D.
Прыгнул открытыми шипами на высоте голени, что тут думать
Да , двумя ногами в грудину !
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CriminalJoint62
Судья украл победу МЮ. Чего только непоставленный пенальти на Рэшфорде стоит, вратарь сбил его на скорости
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Dm Kznts
Ответ Stivi M.D.
Прыгнул открытыми шипами на высоте голени, что тут думать
открытые шипы это что? Прямая нога?
Её не было.
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lokomiha
Судья, как раз-таки действовал последовательно. Последовательно убивал МЮ.
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Stivi M.D.
Прыгнул открытыми шипами на высоте голени, что тут думать
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Dm Kznts
Без Каземиро нет большого состава.
Он наиважнейший игрок.
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Подкат Мальдини
Должен не должно началось
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каток Третьяка
красная за дело
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Iuasanotu
Ответ Сижу на факсах Барселоны
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Да, коммент не соберет плюсиков, поэтому с ним будет "удаление 100%"
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DolJun
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Bazilic
Молчали бы
На Камп Ноу Каземиро должен был быть удален, но он постоял на коленях и его простили
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Fata1ny
Бригада арбитров в полном составе прямиком из цирка на матч пригнала.
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mansur_axe
Судья не помог и МЮ опять по нулям.
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pavlenko_15
Самое обидное в этом то, что у него еще и бан на 4 матча. Судья сегодня знатно начудил.
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