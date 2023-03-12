Де Хеа о красной Каземиро: «МЮ» должен был победить, но из-за удаления игра изменилась. Судьи должны быть более последовательны»

недоволен удалением Каземиро в матче «Манчестер Юнайтед» – « (0:0).

Бразильца удалил арбитр за подкат против игрока «Саутгемптона» Карлоса Алькараса. Теперь он получит 4-матчевую дисквалификацию.

«Сегодня мы должны победить, но игра изменилась, когда у нас стало на одного игрока меньше.

Мы изо всех сил старались забить, но это было сложно. У них было несколько моментов, но в итоге мы продемонстрировали хороший командный дух. Мы должны принять это очко и продолжать работать.

Я думаю, что Каземиро не повезло. Он попытался сыграть в мяч, но его нога высоко поднялась. Считаю, что судьи должны быть более последовательны. Иногда они показывают красную карточку, а иногда нет.

Будет сложно, – важный игрок. Нам будет не хватать его в этих четырех матчах, но у нас большой состав. Будем продолжать усердно работать», – сказал вратарь « ».

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