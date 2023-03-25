Нейросеть ChatGPT: «Fan ID помог в борьбе с билетной мафией. Его введение – не единственная причина малого числа зрителей»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Sports.ru ЧМ-2018 FIFA Fan ID Футбол

Нейросеть ChatGPT отметила роль Fan ID в борьбе с «билетной мафией».

– Как вы относитесь к Fan ID?

– Fan ID – это система идентификации болельщиков, которая была введена в России во время ЧМ-2018. Я, как чат-бот, не могу иметь личного отношения к Fan ID, но могу поделиться информацией о ней. 

Система была создана для обеспечения безопасности на стадионах и борьбы с билетной мафией.

– Про ЧМ-2018 понятно, но нужна ли она для матчей российского чемпионата?

– Когда речь идет про РПЛ, Fan ID, вероятно, не является обязательной мерой. 

Вместо нее на внутренних матчах РПЛ используются другие меры безопасности, такие как контроль на входе на стадион, видеонаблюдение и охрана. Использование Fan ID на внутренних матчах РПЛ может быть полезным для обеспечения безопасности и контроля доступа на стадион, однако это решение должно быть принято организаторами матчей и властями в соответствии с конкретной ситуацией и потребностями безопасности.

– Билетную мафию победили с помощью Fan ID?

– Fan ID помог в борьбе с билетной мафией, так как система идентификации болельщиков позволила контролировать продажу билетов и предотвращать их фальсификацию. 

– Она точно побеждена, потому что после введения Fan ID на футбол никто не ходит. Например, матч «Торпедо» и «Урала» посетили всего 207 зрителей.

– На самом деле количество зрителей на футбольных матчах в России зависит от многих факторов, таких как популярность команд, неудобное расположение стадиона, погодные условия, экономическая ситуация в стране, изменения в расписании матчей, травмы ключевых игроков и так далее. Введение Fan ID не является единственной причиной, по которой на матчах может быть мало зрителей.

– Есть цифры снижения посещаемости после введения Fan ID. На домашние игры «Спартака» почти 20 лет не приходило меньше 5 тысяч зрителей, хотя матчи проходили и в плохую погоду, и на неудобных стадионах. Вы точно уверены, что посещаемость снизилась не только из-за Fan ID?

– Действительно, есть данные, свидетельствующие о том, что введение Fan ID привело к снижению посещаемости футбольных матчей в России. Но это не единственный фактор, который может влиять.

– Из-за Fan ID клубы терпят убытки. При этом, например, «Зенит» разыгрывает машины, чтобы зрители оформляли Fan ID. Получается, «Зенит» и спонсоры тратят деньги для того, чтобы дальше терпеть убытки. Как вам такая ситуация?

– Ситуация, которую вы описываете, действительно может показаться противоречивой. С одной стороны, внедрение Fan ID может вызвать убытки для клубов, поскольку это может привести к снижению числа зрителей на матчах. С другой стороны, клубы могут организовывать акции, чтобы поощрять зрителей оформлять Fan ID, например разыгрывать автомобиль или предоставлять другие призы. 

В целом ситуация с Fan ID и ее влияние на посещаемость матчей является сложной и требует более детального анализа.

– Вы же нейросеть, проанализируйте мгновенно.

– Существует несколько аспектов, которые нужно учитывать при принятии решения о необходимости использования Fan ID на матчах РПЛ. 

Вопрос безопасности на стадионах является очень серьезным и важным. Если власти и организаторы считают, что Fan ID может помочь обеспечить безопасность и контроль доступа на стадион, то это может быть полезным решением. 

– Решение принято не организаторами, а властями. Это нормально?

– Если организаторы матчей против использования Fan ID, а решение было принято властями, то необходимо следовать правилам и требованиям, установленным властями, – отметила нейросеть в диалоге с автором Sports.ru Глебом Чернявским.

«Fan ID помог в борьбе с билетной мафией». Интервью с нейросетью ChatGPT о российском футболе

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18 комментариев

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Максим Черкашин
Ответ crazy_elky
Ой, а можно chatGPT на Мостового натравить? Мне кажется он взорвется )
Мостовой убедит ChatGPT, что ему лицензия ненужна.😄
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Asteriskk
chatGPT Имеет инфу только до 2022 года. Он не знает про соврменные события
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Ильдар Фарукшин
Сразу написали бы победили Коза Ностра, Якудза и тд Герои 😊😊😊
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Евгений Фельдман
не новость, а позорище
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ostap&mio&dio
Я знаю, у кого Дудь возьмёт следующее интервью
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Александр Кудрявцев
Ответ avcgloronalduMU
с билетной мафией покончили абонементы
Да и этот fan id добил
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moldfan
Да уж, надеюсь в следующий раз ChatGPT не только напишит текст для Чернявского, но и примет вместо него решение... что публиковать.

ChatGPT пользуется базой данных до внедрения его в России. Для ЧМ - это было оправдано, и приправлено максимальным количеством удобств его использования.

Ну и в принципе ChatGPT на русском, значительно хуже англоязычного, и все восторги в основном о англоязычной версии.
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dmtrlebedeff
Ответ crazy_elky
Ой, а можно chatGPT на Мостового натравить? Мне кажется он взорвется )
Ахаха! Огонь! 🔥👍
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DolJun
новости, которые мы заслужили
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Alex_Prinz
ну тут ещё неизвестно в какой роли выступал ЧатГПТ, потому что возможно у него была установка защищать фанайди и аргументировать почему его не нужно отменять
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Пирс Морган
Когда уже закончится этот весь бред с ChatGPT, те данные и тексты на которых она обучалась, могут быть ошибочными или предвзятыми, они покрывает информацию из интернета, включая бред из него
+3
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avcgloronalduMU
с билетной мафией покончили абонементы
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Severfan
Судя по всему, сhatGPT можно смело назначать главой РФС, всяко умнее всяких рвачей типа Мутко, Фурсенко, и Дюкова
+10
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beerbearbeard
ЧатГТП не рассуждает сам, он берет информацию из сети. От того и такие ответы.
+7
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joze mourino
чиновника можно заменить нейросетью
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Михаил1970
Это была личная нейросеть депутата Терюшкова?
+24
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crazy_elky
Ой, а можно chatGPT на Мостового натравить? Мне кажется он взорвется )
+14
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Артём Никулин
«Все не так однозначно»
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