«Милан» хочет решить вопрос по контракту Леау в течение 10-15 дней. Игрока продадут летом, если он не продлит договор

Теги Милан серия А Италия Рафаэл Леау Футбол

«Милан» хочет, чтобы Рафаэл Леау определился с планами на будущее в ближайшее время. 

Контракт вингера с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. «Россонери» намерены продлить соглашение, несмотря на спад у игрока. Но вместе с тем клуб хочет добиться определенности по этому вопросу как можно быстрее. Если договор не будет продлен, «Милан» продаст игрока в летнее трансферное окно. 

В качестве условий по новому контракту Леау требует зарплату в размере 7 миллионов евро в год, бонус за лояльность, а также хочет, чтобы «Милан» выплатил «Спортингу» 16 миллионов евро – Рафаэл был оштрафован на эту сумму за расторжение контракта с лиссабонским клубом в одностороннем порядке. 

Клуб предлагает вингеру более низкую зарплату, но эта сумма при этом Рафаэл все равно может стать самым высокооплачиваемым игроком команды. Что касается штрафа, то контактов между «Миланом» и «Спортингом» по этому вопросу нет. 

Сам игрок хочет остаться в «Милане». Как пишет La Gazzetta dello Sport, если бы все зависело от футболиста и клуба, контракт бы уже был продлен. Однако в сделке участвуют много людей из окружения Рафаэла, включая его агента и членов его семьи. Их планы насчет будущего Леау отличаются. Услуги игрока предложили нескольким европейским клубам, однако ответа еще не последовало. 

«Милан» хочет, чтобы вопрос по контракту с португальцем был решен в течение 10-15 дней. Его уход в качестве свободного агента в следующем году исключен. Существует гипотеза, согласно которой «Милан» хочет продлить контракт с игроком, чтобы позднее продать его по более высокой цене. 

В текущем сезоне Серии А Леау провел 25 матчей, отличившись 8 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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4 комментария

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dr. cage
Вообще Милан в сложном положении окажется летом..

Выкупать Браима они за 22 млн не хотят.
Леау предлагать достойную зп не хотят.
Плюс центральные напы - возрастные
Плюс прошлое летнее трансферное окно по большому счету бестолковое.

То есть, даже несмотря на теоретический успех в ЛЧ, команда летом будет нуждаться в полной переборке.. А ресурсов на это особо и нет..
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Кинг Конг Жив
Бонус за лояльность? Не понимаю такое определение лояльности. Игрок, подписавший контракт с клубом уже по определению должен быть ему предан и лоялен на срок действия контракта. Учитывая то как в этом сезоне играет этот чел, да еще и требует бонус, то я бы его продал не раздумывая.
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Sardor Abdujalilov
Давно надо его слить, если б хотел остаться то давно продлил б
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ljolik888
И как всегда окружение игрока . Неужели на плечах нет головы и серого вещества там - раз за вас должны решать все . Раньше злом были агенты , теперь карьеру игроку могут запороть - мама , папы , тёти, дяди и так далее .
+3
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