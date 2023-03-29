«Милан» хочет решить вопрос по контракту Леау в течение 10-15 дней. Игрока продадут летом, если он не продлит договор

«Милан» хочет, чтобы определился с планами на будущее в ближайшее время.

Контракт вингера с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года. «Россонери» намерены продлить соглашение, несмотря на спад у игрока. Но вместе с тем клуб хочет добиться определенности по этому вопросу как можно быстрее. Если договор не будет продлен, «Милан» продаст игрока в летнее трансферное окно.

В качестве условий по новому контракту Леау требует зарплату в размере 7 миллионов евро в год, бонус за лояльность, а также хочет, чтобы «Милан» выплатил «Спортингу» 16 миллионов евро – Рафаэл был оштрафован на эту сумму за расторжение контракта с лиссабонским клубом в одностороннем порядке.

Клуб предлагает вингеру более низкую зарплату, но эта сумма при этом Рафаэл все равно может стать самым высокооплачиваемым игроком команды. Что касается штрафа, то контактов между «Миланом» и «Спортингом» по этому вопросу нет.

Сам игрок хочет остаться в « ». Как пишет La Gazzetta dello Sport, если бы все зависело от футболиста и клуба, контракт бы уже был продлен. Однако в сделке участвуют много людей из окружения Рафаэла, включая его агента и членов его семьи. Их планы насчет будущего Леау отличаются. Услуги игрока предложили нескольким европейским клубам, однако ответа еще не последовало.

«Милан» хочет, чтобы вопрос по контракту с португальцем был решен в течение 10-15 дней. Его уход в качестве свободного агента в следующем году исключен. Существует гипотеза, согласно которой «Милан» хочет продлить контракт с игроком, чтобы позднее продать его по более высокой цене.

В текущем сезоне Серии А Леау провел 25 матчей, отличившись 8 голами и 6 ассистами. Его статистику можно найти здесь.