Мендеш узнавал, есть ли у «Реала» интерес к Леау. Переход маловероятен
Агент предложил «Реалу» подписать вингера «Милана» Рафаэла Леау.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, переговоры португальца с «россонери» о новом контракте поставлены на паузу. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2024 года.
В январе Леау отклонил предложение «Милана». Игрок искренне любит клуб, но сделанное предложение его не устроило. Стороны вернутся к переговорам в апреле-июне.
Около месяца назад агент Жорже Мендеш встречался с представителями «Реала», чтобы узнать, заинтересован ли «Мадрид» в игроке. Крайне маловероятно, что испанский клуб захочет подписать Леау – на его позиции в команде играет Винисиус Жуниор. Кроме того, у «Реала» есть другие планы на лето – например, трансфер Джуда Беллингема из «Боруссии».
В этом сезоне у 23-летнего футболиста 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Он с сентября месяца не забивает в гостях в ла лиге. На его поведение смотреть тошно. В моем Реале не должно быть таких 🐒
А так, если Рэш останется в МЮ, то Леау в ПМЖ окажется, думаю
Джуд вариант получше. Да и есть Вини. А с ленью Леау ему у Карло делать нечего