Мендеш узнавал, есть ли у «Реала» интерес к Леау. Переход маловероятен

Агент предложил « » подписать вингера «Милана» .

Как пишет La Gazzetta dello Sport, переговоры португальца с «россонери» о новом контракте поставлены на паузу. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2024 года.

В январе Леау отклонил предложение « ». Игрок искренне любит клуб, но сделанное предложение его не устроило. Стороны вернутся к переговорам в апреле-июне.

Около месяца назад агент Жорже Мендеш встречался с представителями «Реала», чтобы узнать, заинтересован ли «Мадрид» в игроке. Крайне маловероятно, что испанский клуб захочет подписать Леау – на его позиции в команде играет . Кроме того, у «Реала» есть другие планы на лето – например, трансфер Джуда Беллингема из «Боруссии».

В этом сезоне у 23-летнего футболиста 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.