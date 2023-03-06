Мендеш узнавал, есть ли у «Реала» интерес к Леау. Переход маловероятен

Теги Милан Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Рафаэл Леау Винисиус Жуниор Футбол

Агент предложил «Реалу» подписать вингера «Милана» Рафаэла Леау.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, переговоры португальца с «россонери» о новом контракте поставлены на паузу. Срок его нынешнего соглашения рассчитан до лета 2024 года.

В январе Леау отклонил предложение «Милана». Игрок искренне любит клуб, но сделанное предложение его не устроило. Стороны вернутся к переговорам в апреле-июне.

Около месяца назад агент Жорже Мендеш встречался с представителями «Реала», чтобы узнать, заинтересован ли «Мадрид» в игроке. Крайне маловероятно, что испанский клуб захочет подписать Леау – на его позиции в команде играет Винисиус Жуниор. Кроме того, у «Реала» есть другие планы на лето – например, трансфер Джуда Беллингема из «Боруссии».

В этом сезоне у 23-летнего футболиста 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за «Милан» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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18 комментариев

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ars # 1
Ответ Артём Толоконников
Стерлинга при первой возможности надо гнать из клуба, поэтому леао может оказаться в челси
Мудрик есть слева еще 100 млн
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Специальный выпуск
Ответ Артём Толоконников
Гнать одного из лучших и самых перспективных игроков клуба??
Одного из лучших??))))
Он с сентября месяца не забивает в гостях в ла лиге. На его поведение смотреть тошно. В моем Реале не должно быть таких 🐒
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Кинг Конг Жив
Искренне любит клуб, но деньги любит еще больше. Не хотелось бы, чтобы Милан шел на поводу у этого лентяя. История с вратарем долларумой хороший пример.
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Артём Толоконников
Ответ Милан. Тонали. 8.
Реалу Леао точно не нужен, у них уже есть Винисиус который ещё круче, единственное что ещё Челси тоже хочет его купить, но у них тоже там же есть Стерлинг, скорее всего Леао останется в Милане, тем более что Милан даёт ему аж 7 миллионов зарплаты что является просто нонсенс для Милана, самый лучший в Милане Тео и то получает 4,5 миллиона ☝️....
Стерлинга при первой возможности надо гнать из клуба, поэтому леао может оказаться в челси
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King_X
Ответ Милан. Тонали. 8.
А куда ПСЖ тогда Неймара денет? 🤦‍♂️ ...
Так про его уход второй год новости)
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Иван Иванов
Похоже на утку, Реал Мадрид уже давно не имеет дел с Мендешем и с его клиентами.
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андрей калуцких
Ответ Милан. Тонали. 8.
А куда ПСЖ тогда Неймара денет? 🤦‍♂️ ...
ПСЖ обычно не заморачивается в таких вопросах. Если что-то блестит(то есть игрок хороший), то брать не думая. А там пусть тренеры думают, куда девать по куче игроков на одну позицию.
+2
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Милан. Тонали. 8.
Ответ King_X
Вини есть, только дали бы емк отдых А так, если Рэш останется в МЮ, то Леау в ПМЖ окажется, думаю
А куда ПСЖ тогда Неймара денет? 🤦‍♂️ ...
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Fan of Sport
Реалу нужен правый вингер, в идеале левша, ну и нужно найти замену Модричу, Бензема и Кроссу, а слева есть Винисиус, плюс Родриго намного лучше играет на левом фланге, чем на правом, Леау не нужен, тоже самое и с Хвичей, игроки отличные, но привязаны к одной позиции, левый вингер, как и Винисиус.
Согласен ☝️
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Милан. Тонали. 8.
Реалу Леао точно не нужен, у них уже есть Винисиус который ещё круче, единственное что ещё Челси тоже хочет его купить, но у них тоже там же есть Стерлинг, скорее всего Леао останется в Милане, тем более что Милан даёт ему аж 7 миллионов зарплаты что является просто нонсенс для Милана, самый лучший в Милане Тео и то получает 4,5 миллиона ☝️....
0
0
0
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Артём Толоконников
Ответ Специальный выпуск
Гнать этого проблемного винисиуса
Гнать одного из лучших и самых перспективных игроков клуба??
+4
-1
+3
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Fan of Sport
Реалу нужен правый вингер, в идеале левша, ну и нужно найти замену Модричу, Бензема и Кроссу, а слева есть Винисиус, плюс Родриго намного лучше играет на левом фланге, чем на правом, Леау не нужен, тоже самое и с Хвичей, игроки отличные, но привязаны к одной позиции, левый вингер, как и Винисиус.
+1
0
+1
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Giorgi Gio
С таким подходом будет Погба 2.0
+2
0
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Иван Иванов
Мендеш не в курсе ,что во время раздачи автографов Леао нечаянно уже подписал предварительный контракт с Ярославским Шинником.
+2
-1
+1
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King_X
Вини есть, только дали бы емк отдых
А так, если Рэш останется в МЮ, то Леау в ПМЖ окажется, думаю
+4
-1
+3
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melmi
Игрок очень талантливый , но столь же и ленивый, с пустой головой и короной на голове . Аналог Балотелли . Думаю если не поменяет отношения ( а предпосылок пока нет ) , то в больших клубах он не нужен
+16
-1
+15
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ConorNite
Искренне любит клуб, но отклонил предложение.. Это как же ?
Джуд вариант получше. Да и есть Вини. А с ленью Леау ему у Карло делать нечего
+8
-1
+7
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Специальный выпуск
Гнать этого проблемного винисиуса
+5
-10
-5
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