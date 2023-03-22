«Милан» продаст Леау летом, если не договорится о контракте. Игроку предлагают 6 млн евро в год, он хочет 7,5

«Милан» продаст летом, если не договорится с ним о новом контракте.

Переговоры продолжаются, но пока стороны не могут договориться о зарплате. «Милан» предлагает фиксированные 6 млн евро в год и бонусы, с учетом которых сумма может вырасти до 7 млн. Леау хотел бы 7,5 млн евро фиксированными.

Кроме того, Леау хочет подписной бонус, но «Милан» его не предлагает.

Если решение не найдут, то, как сообщает Calciomercato, Леау покинет « » летом, поскольку клуб не хочет терять его бесплатно.

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