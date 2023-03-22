«Милан» продаст Леау летом, если не договорится о контракте. Игроку предлагают 6 млн евро в год, он хочет 7,5
«Милан» продаст Рафаэла Леау летом, если не договорится с ним о новом контракте.
Переговоры продолжаются, но пока стороны не могут договориться о зарплате. «Милан» предлагает фиксированные 6 млн евро в год и бонусы, с учетом которых сумма может вырасти до 7 млн. Леау хотел бы 7,5 млн евро фиксированными.
Кроме того, Леау хочет подписной бонус, но «Милан» его не предлагает.
Если решение не найдут, то, как сообщает Calciomercato, Леау покинет «Милан» летом, поскольку клуб не хочет терять его бесплатно.
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Ну а вообще Леао лучше бы посмотрел на свою игру,он нестабильный и ленивый игрок.Какие 7,5 млн 😂
Те же самые мотивы «если не продлит контракт, вот точно продадут следующим летом, вот прямо церемониться не станут даже»
Потом начнутся басни: «Милан близок к продлению Леау», «вот буквально шага не хватает для продления», «вот агент уже в Каса Милан договаривается», «вот-вот Леау приедет и подпишет новый контракт», «Я очень хочу остаться, болельщикам не нужно беспокоиться».
По итогу, через лето половина болел будет проклинать бегунка, вторая - оправдывать, что он перерос клуб и ему нужно двигаться дальше
Итого, это чисто денежная история в моём понимании