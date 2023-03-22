«Милан» продаст Леау летом, если не договорится о контракте. Игроку предлагают 6 млн евро в год, он хочет 7,5

Теги Милан серия А Италия Рафаэл Леау деньги Футбол

«Милан» продаст Рафаэла Леау летом, если не договорится с ним о новом контракте.

Переговоры продолжаются, но пока стороны не могут договориться о зарплате. «Милан» предлагает фиксированные 6 млн евро в год и бонусы, с учетом которых сумма может вырасти до 7 млн. Леау хотел бы 7,5 млн евро фиксированными.

Кроме того, Леау хочет подписной бонус, но «Милан» его не предлагает.

Если решение не найдут, то, как сообщает Calciomercato, Леау покинет «Милан» летом, поскольку клуб не хочет терять его бесплатно.

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29 комментариев

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Kubinec_
давно пора ему в нормальный клуб перейти. эти нищие не дадут нормальную зп
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Amalfitano
Новиковс, зачем комментировать мой пост если сам запретил мне комментировать твой? Или это высшая степень демократи в стиле Трибалтийских Вымиратов?
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Mr@k
та Милан похоже никого особо удержать не может да и не хочет
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The Best
В Барсу можно спихнуть,там как раз не хватает нормальных левых вингеров)
Ну а вообще Леао лучше бы посмотрел на свою игру,он нестабильный и ленивый игрок.Какие 7,5 млн 😂
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Владислав Шевченко
Откровенно говоря, парень зажрался. Но и его понять можно: прямо сейчас есть возможность отхватить мощный коньракт
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Игорь Новиков
Пусть катится. Разочаровал. Выносит мозг с контрактом и забил на футбол к тому же.
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Игорь Новиков
Ответ Amalfitano
Да ясный красны, что Милан вряд ли надолго сможет удержать Леау и Тео.
Тео все в Милане устраивает. Он уже вице-капитан. С Леау совсем другая история.
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Amalfitano
Ответ Владимир Владимирович
Ну вот поэтому Милан и не становится супер клубом, к ним топовые футболисты не идут . Пол состава говоришь захотят того же ? Мало ли что они захотят . Нормального спортдиректора пусть берут , и не будет таких проблем
К ним не идут, потому что у них нет денег. Всё просто. Что может сделать нормальный спортдир если пол АПЛ могут платить такие зп а итальянский топ не может? У Баварии был нормальный спортдир когда они дали Сане жирную личку, а потом все лидеры попросили повышения зп?
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Евгений Кузнецов
надо дать ему 7.5 и продат через полгода
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Кинг Конг Жив
Продавать пока за этого бегунка можно получить хорошую цену. Видно, что он за Милан играет в полсилы. Удерживать не нужно.
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Winter Soldier
Ага, Милан точно также продавал Доннарумму, Чалханоглу, Кессье.

Те же самые мотивы «если не продлит контракт, вот точно продадут следующим летом, вот прямо церемониться не станут даже»

Потом начнутся басни: «Милан близок к продлению Леау», «вот буквально шага не хватает для продления», «вот агент уже в Каса Милан договаривается», «вот-вот Леау приедет и подпишет новый контракт», «Я очень хочу остаться, болельщикам не нужно беспокоиться».

По итогу, через лето половина болел будет проклинать бегунка, вторая - оправдывать, что он перерос клуб и ему нужно двигаться дальше
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NURIK RAKHMETOLLA
Ответ Алексей Фирстов
В Арсенал было бы отлично!
У арсенала бабки нету чтобы его купить. Они только дешевый игроки берут за мелочи, таких как троссарда и жоржиньо🤣🤣🤣
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Владимир Владимирович
Ответ Amalfitano
У них есть бюджет выше которого они не могут платить. Иначе завтра пол состава захочет продления на таких же условиях, а новые трансферы станут дороже.
Ну вот поэтому Милан и не становится супер клубом, к ним топовые футболисты не идут . Пол состава говоришь захотят того же ? Мало ли что они захотят . Нормального спортдиректора пусть берут , и не будет таких проблем
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ДМ-1чемпион
Да что-то сдал он. В прошлом году был прям не удержим. Такое ощущение, что хотел уйти, но его не отпустили! Скорее всего уйдёт в "Реал"!
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Amalfitano
По хорошему, надо продавать то что на пике цены. А во Франции набрать еще 3-4 игроковаиакующего плана. Например Калимуэнда.
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Yuri Ten
Бегунок выстрелил один сезон и качает права 🤦‍♂️
+10
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Shadow1882
Не наиграл в этом сезоне
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Зубы Дзюбы
За год конечно знатно упадёт в цене. Жаль
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Алексей Фирстов
Ответ Niko [Ars]
дружище, в Арсенале не играет Тео, который один тебе бровку закроет, когда ленивый Леао пинает балду. ты только представь, что это за проходной двор будет Леао+Зинченко
Значит я невнимателен.
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Niko [Ars]
Ответ Алексей Фирстов
я по чемпионскому для Милана сезону сужу...
дружище, в Арсенале не играет Тео, который один тебе бровку закроет, когда ленивый Леао пинает балду. ты только представь, что это за проходной двор будет Леао+Зинченко
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Алексей Фирстов
Ответ Niko [Ars]
нафига этот Николя Пепе на максималках в Арсенале))? без негатива
я по чемпионскому для Милана сезону сужу...
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Niko [Ars]
Ответ Алексей Фирстов
В Арсенал было бы отлично!
нафига этот Николя Пепе на максималках в Арсенале))? без негатива
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Amalfitano
Ответ Владимир Владимирович
Неужели топовый клуб или околотоповый клуб будет мелочится за какие то 1,5 ляма. Он же не наглеет требуя увеличить в пять раз . Смешно даже
У них есть бюджет выше которого они не могут платить. Иначе завтра пол состава захочет продления на таких же условиях, а новые трансферы станут дороже.
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Алексей Фирстов
В Арсенал было бы отлично!
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Niko [Ars]
почему-то я вообще не уверен, что Леао может быть первой скрипкой в тех ~10 клубах, которые на сегодняшний день лучше Милана, не говоря уже о том, что не в каждом из них его хотят видеть. а если Леао не играет как лучший футболист клуба, то он уже немного становится обузой
Итого, это чисто денежная история в моём понимании
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