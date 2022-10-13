Квинси Промес: «Спартак» обыгрывал «Наполи», чего не сделал «Аякс». Снова себя покажем, когда вернемся в еврокубки»

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Хавбек «Спартака» Квинси Промес прокомментировал мнение о падении уровня Мир РПЛ.

«Не согласен с этим. Сейчас мы не играем в Европе, не с чем сравнивать, но не так давно мы обыгрывали «Наполи» в Лиге Европы. Чего, например, не сделал сейчас «Аякс».

Считаю, что, как только мы вернемся в еврокубки, мы снова себя покажем», – сказал Промес.

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