Основные слушания по уголовному делу Промеса состоятся 3 марта 2023 года
Основные слушания по уголовному делу Квинси Промеса состоятся в марте 2023 года.
Как пишет журналистка De Telegraaf Маша де Йонг, это может произойти 3 марта 2023 года.
В пятницу в Амстердаме состоялось досудебное слушание. Промес не присутствовал на заседании.
В ходе него адвокат потерпевшего заявил: «Разочарование моего клиента огромно. Он видел, что Промес играет за сборную Нидерландов, когда даже было неясно, будет ли прокуратура преследовать его».
Прокуратура Нидерландов в ноябре 2021 года выдвинула официальное обвинение футболисту. Он обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство. По версии прокуратуры, в июле 2020 года Промес, на тот момент выступавший за «Аякс», напал на двоюродного брата с ножом после вечеринки. В декабре игрок был арестован, но спустя два дня полиция отпустила Промеса, оставив его в статусе подозреваемого.
В июне гражданский суд обязал Промеса выплатить денежную компенсацию потерпевшему.
Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года, ранее он играл за московский клуб с 2014 по 2018 год.
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