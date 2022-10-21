Основные слушания по уголовному делу Промеса состоятся 3 марта 2023 года

Основные слушания по уголовному делу состоятся в марте 2023 года.

Как пишет журналистка De Telegraaf Маша де Йонг, это может произойти 3 марта 2023 года.

В пятницу в Амстердаме состоялось досудебное слушание. Промес не присутствовал на заседании.

В ходе него адвокат потерпевшего заявил: «Разочарование моего клиента огромно. Он видел, что Промес играет за сборную Нидерландов, когда даже было неясно, будет ли прокуратура преследовать его».

Прокуратура Нидерландов в ноябре 2021 года выдвинула официальное обвинение футболисту. Он обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство. По версии прокуратуры, в июле 2020 года Промес, на тот момент выступавший за , напал на двоюродного брата с ножом после вечеринки. В декабре игрок был арестован, но спустя два дня полиция отпустила Промеса, оставив его в статусе подозреваемого.

В июне гражданский суд обязал Промеса выплатить денежную компенсацию потерпевшему.

Промес вернулся в в феврале 2021 года, ранее он играл за московский клуб с 2014 по 2018 год.