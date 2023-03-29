Карпин о том, что он «не держится за место в сборной»: «Следовало выразиться по-другому, но посыл остался бы тем же»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Карпин пояснил свое высказывание о работе в сборной России.

— Вам не кажется, что репликами в духе «я не держусь за это место» и «ну уволят и уволят» вы только убедили людей в этой мысли? Можно ведь выражаться помягче.

— Может быть, да — но мысль-то какая?

— Мысль в том, что вы не дорожите работой в сборной и не мотивированы.

— В каком же примитивном и воспаленном мозгу может возникнуть ассоциация и связь между «я не держусь за это место» и мотивацией! То есть в умах этих людей получается: чтобы быть мотивированными, нужно держаться за место и бояться увольнения?

Пожалел ли я, что так сказал? Наверное, да — следовало выразиться по-другому. Потому что к словам цепляются. Но посыл остался бы тем же самым: не держусь за место и готов к увольнению. Не только в сборной России, а везде: в «Ростове», в «Спартаке», где-то еще. У меня увольнений было достаточно.

Если работодатель решит тебя уволить — он это сделает. Не помню, кто именно сказал, что каждый тренер должен быть готов к отставке уже во время подписания контракта. Сто процентов! И никакой трагедии не произойдет. От этого никто не умрет: ни тренер, ни руководитель, – сказал главный тренер сборной России.

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Felp
Ответ Bernie
Валерий , вообще ,был бы рад увольнению. Для него эта должность как ярмо на шее( он понимает, что не наберёт ни вистов со сборной ни авторитета в футболе играя товарки. И конечно он говорит правду , что не держится за кресло.
Наберёт денег на счету
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
обычно как платят так и работают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Osodj Djhshs
Ответ red hikkikomori
У меня на работе тоже начальство с выпученными глазами смотрит на меня когда я им говорю что за место не держусь, и говорят как так можно? такие сложные времена, всем работа нужна, там за забором очереди из желающих, но при этом когда психанул и написал заявление на увольнение сами уговаривали остаться)
Это домю поры до времени. Пару тройку раз и уволят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ Максим Максюша
Полевого командира за каждое слово и неправильный взгляд поливали дерьмом, хотя при нем была 1/4 чм, а Валера уже всем видом и словами показывает, как ему плевать на сборную, а вы его облизываете
Полевого командира хвалили такие болельщики, как я, я писал, что похер КАК играем с казахами и шотландцами., Главное, что на евро вышли.
Но тон командир по итогу не оставил сомнений - он превратился в чиновника над нами. в Венгрии звёзды чуть собьёт и добро пожаловать. Стасу обычные болельщики могли многое простить, но не такое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ROMEO BLACK-WHITE
"Следовало выразиться по-другому, но посыл остался бы тем же - мне по х.й" - сказал Карпин...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Ответ Валера, уходи!!!
какую реакцию? Барин тебе дал работу, а ты холоп еще и за место не держишься? квалифицированный работник, шлет в пешее таких "баринов" вне зависимости от должности...
Я сам работодатель, и если мой работник так будет высказываться - мне не понравится. Тем более в данном случае речь идет о высокооплачиваемой работе с пристальным вниманием к ней.
Реально его высказывание - "да всё равно". Именно так.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goshforever
Ответ Колбаса Бессовестная
Так и пусть вызывают. Пусть увольняют и назначают нового тренера на это формальное место. Ещё посмотреть надо кто согласится)
В прошлом году можно было спокойно назначить, например, Галактионова.
Игра явно не была бы хуже, бестолкового трёпа в интервью и дешевых понтов было бы меньше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Счастье жить
зря Валера про Спартак вспомнил, там почти шесть лет за любое место держался, сливал своих же тренеров, организовывал игрокам футболки в свою поддержку, не замечал позоров Санкт-Галлена, и прочее, и прочее… лишь бы быть у кормушки Федуна

сборная лавров и денег ему не прибавит, поэтому и не держится за нее, чивоуштам

бгг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Ответ Колбаса Бессовестная
Так и пусть вызывают. Пусть увольняют и назначают нового тренера на это формальное место. Ещё посмотреть надо кто согласится)
Я бы и на месте Ростова подумал. Такое высказывание больше напоминает "да мне пох"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валера, уходи!!!
Ответ Максим Максюша
Комментарий удален модератором
у пятерочек есть охранники? там даже ящиков для пакетов нет...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nick-basil
Карпин уже зрелый человек. Реагирует на действительность трезво и без припадков. ... По традиции тренер сборной это высокий статус. Пусть и работа-цели в сборной своеобразные. В нашем положении клубная работа - единственное что осталось , но тебя уважают и с тобой считаются больше , и не только публика и игроки, но и судейские. Приставка "сборная" работает!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максюша
Ответ d.xoxlov
А вы точно помните дату его вступления в должность?
Конечно, помню, что мешало уйти ему после позорного матча с хорватией?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максюша
Ответ Валера, уходи!!!
какую реакцию? Барин тебе дал работу, а ты холоп еще и за место не держишься? квалифицированный работник, шлет в пешее таких "баринов" вне зависимости от должности...
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goshforever
Ответ Мистер Уайт
Ну так-то Валеру понять можно: в ближайшие годы никаких отборочных матчей не предвидится, а перспектива сыграть летом с дружественным Афганистаном мало кого радует, в том числе и Карпина. Так что ставьте в сборную главным Сашку Мостового, будет хотя бы весело.
Кто мешает Валере обыгрывать тот же Иран или хотя бы Узбекистан?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ Максим Максюша
Зачем Валера тогда согласился работать в сборной, если мотивации нет, матчей официальных нет, за место он не держится и вообще не расстроится, если его уволят? В России нет ни одного тренера, для которого работа в сборной сама по себе была бы мотивацией и который бы дорожил этой работой?
А вы точно помните дату его вступления в должность?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максюша
Ответ Ебздрогыч
Про примитивный и воспаленный мозг министра спорта, депутатов и футбольных ветеранов он правильно сказал. Сейчас время такое - нужны только правильные лозунги
Я правильно понимаю, что ты как и Валера считаешь, что Карпин сделал России огромное одолжение, что возглавил сборную?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валера, уходи!!!
Ответ Alex1104
Главному тренеру сборной всё-таки нужно подбирать выражения. Даже для главного тренера клуба то, как сказал Карпин звучит не очень, честно говоря. Выражения в стиле "ну уволят и уволят", "я за место не держусь" вполне закономерно вызовут реакцию работодателя.
какую реакцию? Барин тебе дал работу, а ты холоп еще и за место не держишься? квалифицированный работник, шлет в пешее таких "баринов" вне зависимости от должности...
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ Alex1104
Главному тренеру сборной всё-таки нужно подбирать выражения. Даже для главного тренера клуба то, как сказал Карпин звучит не очень, честно говоря. Выражения в стиле "ну уволят и уволят", "я за место не держусь" вполне закономерно вызовут реакцию работодателя.
В случае, если руководитель – такое же назначенное лицо, держащееся за замещаемую должность.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильяс Ф.
пора на выход эстонцу
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максюша
Ответ Log in
Предыдущий тренер был полевым командиром на госслужбе, то есть заведомо выше нас с тобой, и уволить его мог только главнокомандующий. И только он мог решать какими словами кому говорить. Вернуть такого из Венгрии?
Полевого командира за каждое слово и неправильный взгляд поливали дерьмом, хотя при нем была 1/4 чм, а Валера уже всем видом и словами показывает, как ему плевать на сборную, а вы его облизываете
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максюша
Ответ Колбаса Бессовестная
Так и пусть вызывают. Пусть увольняют и назначают нового тренера на это формальное место. Ещё посмотреть надо кто согласится)
Действительно, кто же согласится получать миллионы рублей за месяц работы в год
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максюша
Ответ Мистер Уайт
Ну так-то Валеру понять можно: в ближайшие годы никаких отборочных матчей не предвидится, а перспектива сыграть летом с дружественным Афганистаном мало кого радует, в том числе и Карпина. Так что ставьте в сборную главным Сашку Мостового, будет хотя бы весело.
Зачем Валера тогда согласился работать в сборной, если мотивации нет, матчей официальных нет, за место он не держится и вообще не расстроится, если его уволят? В России нет ни одного тренера, для которого работа в сборной сама по себе была бы мотивацией и который бы дорожил этой работой?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
У меня на работе тоже начальство с выпученными глазами смотрит на меня когда я им говорю что за место не держусь, и говорят как так можно? такие сложные времена, всем работа нужна, там за забором очереди из желающих, но при этом когда психанул и написал заявление на увольнение сами уговаривали остаться)
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Ответ Bernie
Комментарий удален модератором
Не нервничай, дружок. Иди Шамана с Газмановым послушай, может отпустит
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Максюша
Ответ Log in
Да хрен с тем высказыванием. Зато оно сработало триггером для тех, кто за кресло держаться больше всего. Слышали, как Матыцины раскудахтались? Это не просто весна
Ахах, скажи такое Стас его бы тут сожрали вместе с усами и потом бы еще год дерьмом поливали, но это же сказал Валера, свой чувак, ему можно)))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий