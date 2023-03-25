Тедеско о 3:0 со Швецией: «Отличный командный дух чувствовался не только на поле, но и на скамейке Бельгии»

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Швеции по футболу квалификация Евро-2024 Доменико Тедеско Футбол

Доменико Тедеско оценил победу сборной Бельгии над Швецией (3:0) в отборе Евро-2024.

«Очень хороший результат. Отличный командный дух чувствовался не только на поле, но и на скамейке. Дух единства. Это командная победа.

Очень рад за де Брюйне, который победил в своем первом матче в статусе капитана», – сказал главный тренер сборной Бельгии.

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4 комментария

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Наталья Ларионова
« Отличный командный дух чувствовался не только на поле, но и на скамейке.
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Может просто стоит носки менять перед матчами?
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Дима Рогач
Не такой командный, как когда играешь сам
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Красная стрела
Матч не смотрел, но уверен, что это первый норм тренер у Бельгии за долгое время.
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xa-xa
Красавчик, Доменико..!
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-1
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