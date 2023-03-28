Шунин о худшем дне в карьере: «Я ошибся в игре с «Крыльями», а Кержаков начал говорить гадости в раздевалке: «Лучше бы стоять научился, а не интервью давал»
Антон Шунин вспомнил худший день в своей карьере.
«[В 2008-м] я начал в старте, провел около 9-10 матчей, но по ходу узнал, что покупают нового вратаря. Зачем-то слушал это, следил за тем, что пишут: «Ой, сейчас купят этого, а потом того, да и вообще «Динамо» нужен вратарь, чтобы высоких мест добиться».
Надо было забыть, но как это сделать? Я же был основным в академии, в дубле, на меня всегда рассчитывали. И, конечно, быстро допустил ошибку. С «Крыльями» – пропустил на 90-й со штрафного в свой угол.
В раздевалке был неприятный разговор с Кержаковым. Начал возмущаться, говорить гадости в духе: «Лучше бы стоять научился, а не интервью давал». Мне было крайне обидно слышать такое. И особенно – от Кержакова, суперкрутого футболиста, на которого я смотрел по телевизору.
Есть люди, которых мотивирует критика. Мне же поддержка помогает больше. Одно дело, когда ты ошибаешься, потому что ничего не делаешь, другое – из-за отсутствия опыта.
Я прекрасно понимал, что ошибся и что мы потеряли очки. Но я тогда пахал чуть ли не больше всех, после тренировок дорабатывал, вообще ни на секунду не расслаблялся. И тут – такое, еще и при всей команде. Я в ответ сказал что-то в духе: «Следи за собой лучше».
Тогда Кобелев поддержал Кержакова. Я приехал домой и провел один из худших вечеров в жизни. Мне надо было переварить не только ошибку, но и то, что случилось в раздевалке», – написал вратарь «Динамо».
Проникновенное письмо Антона Шунина. О страхах, конкуренции и магии сэйвов
Вот это мем!
Может быть причина покупки была в несоответствии твоей игры амбициям клуба? Ты, вообще, об этом не думал?
"слушал это, следил за тем, что пишут...Надо было забыть, но как это сделать? ...и, конечно, быстро допустил ошибку."
Ясное дело, в этом голе твои недруги виноваты были, а вовсе не ты сам. Это недруги тебя до ошибки довели, бедняжка.
" Я в ответ сказал что-то в духе: «Следи за собой лучше»."
Молодец, вместо того, чтобы извиниться перед командой за свою ошибку, ты еще и Кержакову нахамил.
"Мне же поддержка помогает больше."
Шуня, ты какой-то нежный, как девочка. Ты мужчина, вообще, или ошибка природы? Если ты занимаешь место в составе, то должен соответствовать, а не как ты - "меня нельзя критиковать", "меня все всегда должны прощать" и т.п..