Шунин о худшем дне в карьере: «Я ошибся в игре с «Крыльями», а Кержаков начал говорить гадости в раздевалке: «Лучше бы стоять научился, а не интервью давал»

Теги Андрей Кобелев премьер-лига Россия Александр Кержаков Динамо Москва Антон Шунин Футбол

Антон Шунин вспомнил худший день в своей карьере. 

«[В 2008-м] я начал в старте, провел около 9-10 матчей, но по ходу узнал, что покупают нового вратаря. Зачем-то слушал это, следил за тем, что пишут: «Ой, сейчас купят этого, а потом того, да и вообще «Динамо» нужен вратарь, чтобы высоких мест добиться».

Надо было забыть, но как это сделать? Я же был основным в академии, в дубле, на меня всегда рассчитывали. И, конечно, быстро допустил ошибку. С «Крыльями» – пропустил на 90-й со штрафного в свой угол.

В раздевалке был неприятный разговор с Кержаковым. Начал возмущаться, говорить гадости в духе: «Лучше бы стоять научился, а не интервью давал». Мне было крайне обидно слышать такое. И особенно – от Кержакова, суперкрутого футболиста, на которого я смотрел по телевизору. 

Есть люди, которых мотивирует критика. Мне же поддержка помогает больше. Одно дело, когда ты ошибаешься, потому что ничего не делаешь, другое – из-за отсутствия опыта.

Я прекрасно понимал, что ошибся и что мы потеряли очки. Но я тогда пахал чуть ли не больше всех, после тренировок дорабатывал, вообще ни на секунду не расслаблялся. И тут – такое, еще и при всей команде. Я в ответ сказал что-то в духе: «Следи за собой лучше».

Тогда Кобелев поддержал Кержакова. Я приехал домой и провел один из худших вечеров в жизни. Мне надо было переварить не только ошибку, но и то, что случилось в раздевалке», – написал вратарь «Динамо».

Проникновенное письмо Антона Шунина. О страхах, конкуренции и магии сэйвов

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24 комментария

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Виктор Краснодар
Ответ Александр Кузичкин
ахахахах,попадать не пришлось бы,Шунин все равно бы пропустил))
Кержаков не попал, но Шунин пропустил!
Вот это мем!
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antoxaspam
Ответ валя_стакан
Ни одну ошибку, а две, при двух ударах всего от КС, вели 2:0 а из за него стало 2:2. После этого Кобелев тут же купил Габулова и тот стоял до конца сезона где мы взяли бронзу обойдя зинит с Халком, Данни, Аршавиным...
Тогда в зените не халк а домингес был, и им в 2008 было откровенно не до чемпионата России на фоне кубка суперкубка уефа и старта в лиге чемпионов, в тот год и амкар их почти догнал
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Антимосковский
шунин всегда был слаб психологически, при всей его преданности динамо объективно это игрок в лучшем случае ниже среднего и никакой уверенности команде никогда не добавлял
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Celsius
"узнал, что покупают нового вратаря"
Может быть причина покупки была в несоответствии твоей игры амбициям клуба? Ты, вообще, об этом не думал?
"слушал это, следил за тем, что пишут...Надо было забыть, но как это сделать? ...и, конечно, быстро допустил ошибку."
Ясное дело, в этом голе твои недруги виноваты были, а вовсе не ты сам. Это недруги тебя до ошибки довели, бедняжка.
" Я в ответ сказал что-то в духе: «Следи за собой лучше»."
Молодец, вместо того, чтобы извиниться перед командой за свою ошибку, ты еще и Кержакову нахамил.
"Мне же поддержка помогает больше."
Шуня, ты какой-то нежный, как девочка. Ты мужчина, вообще, или ошибка природы? Если ты занимаешь место в составе, то должен соответствовать, а не как ты - "меня нельзя критиковать", "меня все всегда должны прощать" и т.п..
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гога11
Шунин преданный клубу человек, а кто такой Кержаков? Хорошо помню его один из последних матчей за Динамо, когда играли с Зенитом, демонстративно пешком ходил, дабы не огорчить свою будущую команду, а дружок Кобелев держал на поле это позорище.
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Новый тренер ФК Спартак
Так это не новость , что керж человек овно. Да так если подумать, то из того типа «супер состава» все люди не очень, видно деньгами газовыми надышались)) Что Андрюша, Володька( ну вы поняли), Игорек Денисов, Владик, Широков … уууу. Ну Зырянов и Анюков хз хз
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валя_стакан
Ни одну ошибку, а две, при двух ударах всего от КС, вели 2:0 а из за него стало 2:2. После этого Кобелев тут же купил Габулова и тот стоял до конца сезона где мы взяли бронзу обойдя зинит с Халком, Данни, Аршавиным...
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Александр Кузичкин
Ответ ТТД Бубнова
А попал бы он?)
ахахахах,попадать не пришлось бы,Шунин все равно бы пропустил))
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.ru
а представьте как непросто с братом было Мише Кержакову... стоять он так и не научился но интервью лишний раз не давал
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ТТД Бубнова
Ответ Александр Кузичкин
и в итоге Керж парой ударов закончил бы карьеру Шунина еще в 2008)))
А попал бы он?)
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Glukinho
Ответ Bebeto ya
Очевидно,что у шунина отсутствует характер, позволяющей спортсмену стать успешным
очевидно, что ты лучший в мире психолог-характеровед, лечащий судимость по фотороботу
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Александр Кузичкин
Ответ Mikko
Ну и дал бы в пятак этому недомерку.
и в итоге Керж парой ударов закончил бы карьеру Шунина еще в 2008)))
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Celsius
Ответ Джавез Тилл
А кержаков??? Это же позорище мирового футбола...🤣🤣🤣🤣
Лучший бомбардир в истории российского футбола - "позорище"? Иди протрезвись, наркоман.
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Джавез Тилл
Ответ Kenny De Schepper
Керж красавчик. Еще тогда понял, насколько шунин ноль.
А кержаков??? Это же позорище мирового футбола...🤣🤣🤣🤣
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Ответ Bebeto ya
Очевидно,что у шунина отсутствует характер, позволяющей спортсмену стать успешным
ну сути то не меняет, что нельзя так на молодых наезжать. Он реально потом на нервах будет стоять весь следующий матч.
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Dinamus
Ответ Mikko
Ну и дал бы в пятак этому недомерку.
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Bebeto ya
Ответ Makita
в таком возрасте такая критика от тренера и одноклубника может и психологически надломить. В следующих играх вратарь будет нервничать и шанс на ошибку возрастет.
Очевидно,что у шунина отсутствует характер, позволяющей спортсмену стать успешным
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Mikko
Ну и дал бы в пятак этому недомерку.
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Пользователь заблокирован
Ответ Bebeto ya
Какая нежная бубочка наш Антоша
в таком возрасте такая критика от тренера и одноклубника может и психологически надломить. В следующих играх вратарь будет нервничать и шанс на ошибку возрастет.
+19
-2
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Bebeto ya
Какая нежная бубочка наш Антоша
+6
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Ильяс Ф.
сказал Шунин и зарыдал
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Kenny De Schepper
Керж красавчик. Еще тогда понял, насколько шунин ноль.
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ХавиГави_Паратрупер
Ну, стоять в воротах-много ума не надо. Там же играть надо🤓
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Вратарь Бага
Кержакову потом карма прилетела в виде 2012 года)
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