Шунин о худшем дне в карьере: «Я ошибся в игре с «Крыльями», а Кержаков начал говорить гадости в раздевалке: «Лучше бы стоять научился, а не интервью давал»

вспомнил худший день в своей карьере.

«[В 2008-м] я начал в старте, провел около 9-10 матчей, но по ходу узнал, что покупают нового вратаря. Зачем-то слушал это, следил за тем, что пишут: «Ой, сейчас купят этого, а потом того, да и вообще «Динамо» нужен вратарь, чтобы высоких мест добиться».

Надо было забыть, но как это сделать? Я же был основным в академии, в дубле, на меня всегда рассчитывали. И, конечно, быстро допустил ошибку. С «Крыльями» – пропустил на 90-й со штрафного в свой угол.

В раздевалке был неприятный разговор с . Начал возмущаться, говорить гадости в духе: «Лучше бы стоять научился, а не интервью давал». Мне было крайне обидно слышать такое. И особенно – от Кержакова, суперкрутого футболиста, на которого я смотрел по телевизору.

Есть люди, которых мотивирует критика. Мне же поддержка помогает больше. Одно дело, когда ты ошибаешься, потому что ничего не делаешь, другое – из-за отсутствия опыта.

Я прекрасно понимал, что ошибся и что мы потеряли очки. Но я тогда пахал чуть ли не больше всех, после тренировок дорабатывал, вообще ни на секунду не расслаблялся. И тут – такое, еще и при всей команде. Я в ответ сказал что-то в духе: «Следи за собой лучше».

Тогда Кобелев поддержал Кержакова. Я приехал домой и провел один из худших вечеров в жизни. Мне надо было переварить не только ошибку, но и то, что случилось в раздевалке», – написал вратарь « ».

Проникновенное письмо Антона Шунина. О страхах, конкуренции и магии сэйвов