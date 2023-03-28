Антон Шунин: «Конкурировал с Габуловым всю карьеру. Соперничество переносится и на обычную жизнь, мы мало общались»

вспомнил, как конкурировал с .

«Конкуренция с Габуловым – особая история в моей жизни. Я конкурировал с ним всю карьеру, прямо с того матча за сборную с Польшей, когда сыграли по тайму. Продолжилось уже в «Динамо».

Если честно, очень сложно общаться с конкурентом. Что ни делай, а соперничество переносится и на обычную жизнь. Мы мало общались, за пределами поля пересекались только в общих компаниях.

Год или два назад мы с ним случайно оказались в одном отеле в Дубае в отпуске. Отлично провели время! Много общались, играли в волейбол. Так было приятно от ощущения, что конкуренция позади, что нам наконец-то не надо соревноваться, что мы можем просто сесть и посмеяться.

Еще как-то встретились по время подготовки к Евро-2020. Я гулял в Новогорске, а Володя туда заезжал по делам. Увидел меня и говорит: «Давай подвезу до КПП!» Я сел к нему, мы разговорились, он пожелал мне удачи, дал советы. И это было очень искренне», – написал вратарь « ».

Проникновенное письмо Антона Шунина. О страхах, конкуренции и магии сэйвов