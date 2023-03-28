Шунин о предложениях из Америки: «МЛС, конечно, интересна, но у меня в приоритете всегда было «Динамо»
Антон Шунин рассказал о предложениях от российских и иностранных клубов.
«Мог ли я когда-нибудь уйти из «Динамо»? Да, предложения были, особенно в начале 2010-х. Например, Семин звал в «Динамо» Киев, были предложения от топов РПЛ.
В «Локо» звали совсем молодым, предлагали зарплату в 10 раз больше, чем в «Динамо». Но я не гнался за деньгами, поэтому даже не рассматривал. Следом звали в «Зенит», чуть попозже был «Спартак».
В Европу всерьез никогда не звали. Была еще Турция, а несколько лет назад – Америка. МЛС, конечно, интересна, но у меня в приоритете всегда было «Динамо» – уж как-то так сложилось», – написал вратарь московской команды.
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Нет, у каждого из них стабильности не было. Антон провёл хорошую карьеру, полностью отдаваясь процессу и оставаясь при этом порядочным человеком.
ЗЫ: Продолжайте, диванные покемоны, с пеной у рта доказывать какой он плохой, ужасный и вообще не вратарь. Это хотя бы забавно)
На его счастье Динамо вылетело в первую лигу а затем долгие годы их лихорадило и он как то сумел закрепиться в раме .
Копипаст какой-то.
А попади он к тому же Кафанову, может и по другому карьера сложилась. Тот всяких ноунеймов (а-ля Медведев) поднимал до приличного уровня.