Шунин о предложениях из Америки: «МЛС, конечно, интересна, но у меня в приоритете всегда было «Динамо»

рассказал о предложениях от российских и иностранных клубов.

«Мог ли я когда-нибудь уйти из «Динамо»? Да, предложения были, особенно в начале 2010-х. Например, звал в «Динамо» , были предложения от топов .

В « » звали совсем молодым, предлагали зарплату в 10 раз больше, чем в «Динамо». Но я не гнался за деньгами, поэтому даже не рассматривал. Следом звали в «Зенит», чуть попозже был «Спартак».

В Европу всерьез никогда не звали. Была еще Турция, а несколько лет назад – Америка. МЛС, конечно, интересна, но у меня в приоритете всегда было «Динамо» – уж как-то так сложилось», – написал вратарь московской команды.

Проникновенное письмо Антона Шунина. О страхах, конкуренции и магии сэйвов