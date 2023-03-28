Шунин о предложениях из Америки: «МЛС, конечно, интересна, но у меня в приоритете всегда было «Динамо»

Теги Спартак Локомотив Зенит Юрий Семин Чемпионат Украины по футболу Динамо Киев МЛС премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Футбол

Антон Шунин рассказал о предложениях от российских и иностранных клубов. 

«Мог ли я когда-нибудь уйти из «Динамо»? Да, предложения были, особенно в начале 2010-х. Например, Семин звал в «Динамо» Киев, были предложения от топов РПЛ.

В «Локо» звали совсем молодым, предлагали зарплату в 10 раз больше, чем в «Динамо». Но я не гнался за деньгами, поэтому даже не рассматривал. Следом звали в «Зенит», чуть попозже был «Спартак».

В Европу всерьез никогда не звали. Была еще Турция, а несколько лет назад – Америка. МЛС, конечно, интересна, но у меня в приоритете всегда было «Динамо» – уж как-то так сложилось», – написал вратарь московской команды.

Проникновенное письмо Антона Шунина. О страхах, конкуренции и магии сэйвов

22 комментария

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Норд из Скайрима
Вопросов нет, Шунин очень средний вратарь, иногда в порядке, иногда нет. Но чтобы спрашивать что-то с Шунина, посмотрите в целом на вратарскую школу, в особенности ребят того времени. У нас был один самородок, т.е Игорь и стоял он в сборной 14 лет. Габулов? Рыжиков? Гилерме? Малофеев?
Нет, у каждого из них стабильности не было. Антон провёл хорошую карьеру, полностью отдаваясь процессу и оставаясь при этом порядочным человеком.

ЗЫ: Продолжайте, диванные покемоны, с пеной у рта доказывать какой он плохой, ужасный и вообще не вратарь. Это хотя бы забавно)
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Abu Ibrahim
Шунин мне запомнится что долгие годы безамбициозно сидел в запасе лет 6-7 то под Габуловым то пол Березовским . Преданность ли это к Динамо ? Мне кажется его просто все устраивало .
На его счастье Динамо вылетело в первую лигу а затем долгие годы их лихорадило и он как то сумел закрепиться в раме .
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Максим Черкашин
В МЛС есть Динамо Хьюстон.😎
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Ильяс Ф.
выбрал бестрофейника и счастлив
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Dan Kennedy
Ответ Khairba4i
Российский Тоттенхэм
Вот Тоттенхэм не оскорбляйте, он в Пердив не опускался при моей жизни, как минимум. А вот про Динамо такое не скажешь.
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Hong Kil
"Айфоны забирали, ноутбуки..."
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volodin
Хьюстон Динамо в помощь
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Алексей Кузьмичев
Ответ rigobersong
Динамо конечно полнейшее шапито, 0 титулов в 21 веке, когда даже Терек, Ростов и великий Тосно брали титулы:)) Какая легенда такой и клубец:))
чемпионы фнл
+4
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Khairba4i
Ответ rigobersong
Динамо конечно полнейшее шапито, 0 титулов в 21 веке, когда даже Терек, Ростов и великий Тосно брали титулы:)) Какая легенда такой и клубец:))
Российский Тоттенхэм
+14
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OleGan
Ответ Ivas715
Шунин добротный стабильный кипер. Не топовый, но и не прям откровенный днарь. Когда был в своей самой сумасшедшей форме, то дотягивался до уровня 3-2 вратаря сборной. Это если брать в среднем по всей карьере. Поэтому периодический интерес к нему на разных этапах карьеры вполне обоснован. А попади он к тому же Кафанову, может и по другому карьера сложилась. Тот всяких ноунеймов (а-ля Медведев) поднимал до приличного уровня.
Это Шунин то стабильный кипер??🤣🤣🤣 хорошая шутка!)
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Ильдар Фарукшин
Лучше молчал. Играешь в Динамо играй. Никто об этом не говорил. МОЛЧАНИЕ ЗОЛОТО
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Balt
Ответ rigobersong
Динамо конечно полнейшее шапито, 0 титулов в 21 веке, когда даже Терек, Ростов и великий Тосно брали титулы:)) Какая легенда такой и клубец:))
Ну дважды до финалов кубка доходили.
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8ndre
Преданный мажор из Динамо, которого не интересуют деньги)
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Кеша
Мухи на мед налетели ! Шунин войдет в историю отечественного футбола , как преданный динамовец ! А вы так и будете жжужать где -то вокруг ! Одна жизнь - одна команда !
+1
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kulik13
Все интервью одинаковые. Якобы звали туда, сюда, Европа, но я чего-то остался здесь.
Копипаст какой-то.
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Slavnov
Легенда динамо,приемник яшина))
+2
-2
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Ivas715
Шунин добротный стабильный кипер. Не топовый, но и не прям откровенный днарь. Когда был в своей самой сумасшедшей форме, то дотягивался до уровня 3-2 вратаря сборной. Это если брать в среднем по всей карьере. Поэтому периодический интерес к нему на разных этапах карьеры вполне обоснован.
А попади он к тому же Кафанову, может и по другому карьера сложилась. Тот всяких ноунеймов (а-ля Медведев) поднимал до приличного уровня.
+5
-5
0
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rigobersong
Динамо конечно полнейшее шапито, 0 титулов в 21 веке, когда даже Терек, Ростов и великий Тосно брали титулы:)) Какая легенда такой и клубец:))
+30
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Уся Ваткин
Динамо Хьюстон
+4
-1
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Фарид Харисов
Ответ gustavo1097
Шуня, проснись, тебя даже в чемпионат таджикистана не позовут
а МЛС — это вершина футбола, не то что чемпионат Таджикистана, дааааа)
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Makita
в Локо дублером Гилерме звала Смородская что ли?
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gustavo1097
Шуня, проснись, тебя даже в чемпионат таджикистана не позовут
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-7
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