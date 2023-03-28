Шунин о вылете «Динамо»: «Последний матч – команда бьется, старается, а «Зенит» забивает первый, второй, третий... Чувствуешь полнейшее бессилие. Никому не пожелаю такого чувства»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Sports.ru Футбол

Антон Шунин поделился воспоминаниями о вылете «Динамо» из РПЛ

В сезоне-2015/16 московский клуб занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ. В последнем туре РПЛ «Динамо» уступило «Зениту» (0:3). 

«Последний матч с «Зенитом» – надо побеждать, чтобы не вылететь. Только важный нюанс: мы не можем вообще никого обыграть, а тут «Зенит». Да, понятно, настрой такой, что это последний шанс, что сейчас возьмем и выиграем, что назад пути нет.

Команда выходит, бьется, старается, но ничего не получается. «Зенит» забивает первый, второй, третий.… И ты чувствуешь полнейшее бессилие. Это ужасное чувство, никому его не пожелаю. После игры не хотелось выходить на улицу, хотелось исчезнуть, провалиться.

Последняя надежда на расширение лиги, но идут дни, а ничего не происходит. Дальше объявляют расписание сборов и рассказывают, как готовимся к Первой лиге. И что делать? Думаешь: «Сейчас всех раздадут, один останешься».

У меня были предложения из РПЛ, но я поговорил с семьей и принял решение остаться. Раз я был участником вылета, то я должен помочь команде вернуться в Премьер-лигу, – написал вратарь «Динамо».

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21 комментарий

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Кеша
Ответ Pok_Toholo
Надеюсь Зобнин прочёл этот текст и понял кто он есть
Главное , что мы поняли . Плюнуть и забыть.
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Эндрю81
Ответ kilo_gilo
а был ли он реально кому-то интересен тогда? запасной вратарь вылетевшей команды
Как-то из вылетевшего ’’Торпедо’’ взяли уже далеко не юного Зырянова в команду чемпиона. Позднее он стал лучшим игроком чемпионата.
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Pok_Toholo
Ответ kilo_gilo
чемпион России, обладатель Кубка, а что с трофеями у Шунина?
Вспомни что кб кричали про Быстрова или Дзюбу, и чем Зобнин отличается от них в этой ситуации? Учитывая при каких обстоятельствах он сбежал.
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Женька Овомоела
самый лучший день заходил вчераааааа... кто поймёт, тот поймёт)
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kilo_gilo
Ответ инок
Спасибо Шунину за то, что помог Динамо выйти из ФНЛ, не уйдя в другую команду.
а был ли он реально кому-то интересен тогда? запасной вратарь вылетевшей команды
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kilo_gilo
Ответ Pok_Toholo
Надеюсь Зобнин прочёл этот текст и понял кто он есть
чемпион России, обладатель Кубка, а что с трофеями у Шунина?
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Pok_Toholo
Надеюсь Зобнин прочёл этот текст и понял кто он есть
+2
-2
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Pok_Toholo
Ответ Питекантроп
Глазик, надеюсь, не болит больше у Антошки…
Держи 🍌
0
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Viktor Martunov
Ответ Фантом
Вот где Шунин реально молодец - тогда, что не бросил свой клуб. Хотя мог бы, предложения у него наверняка были.
Вину свою чувствовал, конечно порядочно поступил.
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Питекантроп
Глазик, надеюсь, не болит больше у Антошки…
+3
-3
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Геннадий Туник
Действительно,нет бы "сплавить",как это сделал "Спартак" против "Торпедо".
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Alex8007
Ответ Паша Пашков
А куда он подевался?
Болеет
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Паша Пашков
Ответ Владислав Бондарчук
Помню тот великий состав дна, Бубнов ещё после 10 тура сказал что у них нет шансов
А куда он подевался?
+1
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В Питере Пять
Один из голов ещё Кокорин забил, помню.
+4
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Борис Лопатин
Выводы Динамо сделало правильные, приятно сейчас за командой следить. Шунину особый респект за то, что прошел это с клубом. Думал, Локо в этом сезоне повторит, чтобы лет десять в сторону цорнов-кикнадз не смотреть, но они раньше за ум взялись
+5
-2
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Фантом
Вот где Шунин реально молодец - тогда, что не бросил свой клуб. Хотя мог бы, предложения у него наверняка были.
+12
-1
+11
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инок
Спасибо Шунину за то, что помог Динамо выйти из ФНЛ, не уйдя в другую команду.
+27
-2
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Hong Kil
Убежал бы в подтрибунку в слезах и отказался бы возвращаться, тогда был бы шанс на техническую победу. Как эти вылетающие любят
+7
-8
-1
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Artem Piatkov
Обесчестили команду знатно конечно))
Позор на все века

Но зато Динамо Киев теперь - единственный пост-советские клуб, никогда не покидавший Высший Дивизион (местный Интер)

Гордимся этим достижением
+1
-5
-4
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Владислав Бондарчук
Помню тот великий состав дна, Бубнов ещё после 10 тура сказал что у них нет шансов
+19
-4
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rigobersong
Был тут один такой бился/боролся, сейчас где-то в чемпионате бедуинов гастролирует:))
+1
-6
-5
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