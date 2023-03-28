Шунин о вылете «Динамо»: «Последний матч – команда бьется, старается, а «Зенит» забивает первый, второй, третий... Чувствуешь полнейшее бессилие. Никому не пожелаю такого чувства»

поделился воспоминаниями о вылете «Динамо» из .

В сезоне-2015/16 московский клуб занял 15-е место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ. В последнем туре РПЛ «Динамо» уступило «Зениту» (0:3).

«Последний матч с «Зенитом» – надо побеждать, чтобы не вылететь. Только важный нюанс: мы не можем вообще никого обыграть, а тут «Зенит». Да, понятно, настрой такой, что это последний шанс, что сейчас возьмем и выиграем, что назад пути нет.

Команда выходит, бьется, старается, но ничего не получается. «Зенит» забивает первый, второй, третий.… И ты чувствуешь полнейшее бессилие. Это ужасное чувство, никому его не пожелаю. После игры не хотелось выходить на улицу, хотелось исчезнуть, провалиться.

Последняя надежда на расширение лиги, но идут дни, а ничего не происходит. Дальше объявляют расписание сборов и рассказывают, как готовимся к Первой лиге. И что делать? Думаешь: «Сейчас всех раздадут, один останешься».

У меня были предложения из РПЛ, но я поговорил с семьей и принял решение остаться. Раз я был участником вылета, то я должен помочь команде вернуться в Премьер-лигу, – написал вратарь « ».

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