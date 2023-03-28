Антон Шунин: «Видел, как сносило крышу молодым одноклубникам, у которых вдруг появился огромный контракт. Они покупали машины, снимали крутые квартиры и улетали куда-то в космос»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Антон Шунин Sports.ru деньги Футбол

Антон Шунин рассказал, как большие деньги влияют на поведение молодых футболистов. 

«К счастью, другая проблема молодых игроков меня сразу обошла. Я родился в обеспеченной семье, поэтому первые деньги на меня никак не повлияли. Но я видел, как сносило крышу молодым одноклубникам, у которых раньше не было ничего, а тут вдруг появился огромный контракт. С одной зарплаты они закрывали все долги, а со второй – покупали машины, потом снимали крутые квартиры и улетали куда-то в космос.

Нет, чего скрывать, в клубы я тоже ходил, особенно после удачных игр. Ну а как еще? Меня до 17 лет вообще никуда не отпускали – только на тренировки и в школу. Я не видел ни клубов, ни дискотек, никаких гулянок, ничего – только уроки и поле. Все! А тут – ты взрослый, сам зарабатываешь, за тобой уже не следят.

Конечно, захотелось почувствовать эту жизнь, но я никогда не перебарщивал. Только после игр и без фанатизма. Все остальное время – жесткий режим. Спасибо родителям, которые меня правильно воспитали», – написал вратарь «Динамо».

Проникновенное письмо Антона Шунина. О страхах, конкуренции и магии сэйвов

31 комментарий

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Сибирский литовец
Ответ Dmitry Vladimirovich
Антон Шунин: "Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Атакующие вингеры, пылающие над Лужниками; Навесы Комбарова, разрезающие мрак у ворот Динамо. Все эти мгновения затеряются во времени, как... добавленные ко второму тайму минуты... Пришло время уходить"
Атакующие свингеры
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Дмитрий Травницкий
кончно Шунин не Лев Яшин, но вратарь хороший. да и карьера неплохая. сохранил верность клубу в трудные времена. не бегал по командам в поисках денег и титулов. достиг того на что наработал.
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Ильяс Ф.
Ответ Hong Kil
Видел, как снесло крышу одному вратарю от обычного хлопка. Расцарапал себе глаз , заплакал, убежал под трибуну и отказался выходить на второй тайм. С тех пор только и слышно "надо ввести фан-айди, что бы молодые игроки не пугались".
позор что и говорить
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Ильяс Ф.
Ответ valeks
Играл с батей шунина, приятный тип
во что играли то надеюсь не в прятки
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London.is.blue
Так Шунин сам дитя лимита.
По европейским меркам вратарь ниже среднего.
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Dmitry Vladimirovich
Антон Шунин: "Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Атакующие вингеры, пылающие над Лужниками; Навесы Комбарова, разрезающие мрак у ворот Динамо. Все эти мгновения затеряются во времени, как... добавленные ко второму тайму минуты... Пришло время уходить"
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Hong Kil
Видел, как снесло крышу одному вратарю от обычного хлопка. Расцарапал себе глаз , заплакал, убежал под трибуну и отказался выходить на второй тайм. С тех пор только и слышно "надо ввести фан-айди, что бы молодые игроки не пугались".
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feelthedroom@mail.ru
Ответ mediaboss22
есть история про семью Антона. поехал на деловую встречу с новым клиентом , офис скромный, но весь кабинет директора в матрешках (реальных матрешках) с Шуниным. и помощник этого директора (очень напоминал Гену из Реальных пацанов, помощника Иваныча) так пафосно произнес , что это отец Антона Шунина, вратаря Динамо и Сборной России. в общем , папа его достаточно высомерный и неприятный тип оказался
Какой итог по встрече то?
+3
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Kirkoroff
Ответ Osodj Djhshs
Голкипер то из Шунина весьма и весьма среднего уровня, тоже в этом плане дитё лимита.
Он в Динамо и сборной до лимита заиграл. А так да, средний, хотя было время, когда его вторым Акинфеевым называли.
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Maxximus
Ответ Ильяс Ф.
Шунин вратарь достаточно низкого уровня я бы сравнил его со Сметаниным или Гончаровым
В моей парадигме Сметанин классом на порядок выше вратарь
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valeks
Играл с батей шунина, приятный тип
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Александр Лазарев
"Хорошо, что я не был топом" - добавил Шунин
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Dinamik1
Хоть у тебя был достаток хоть нет голову надо включать.Кто то смог это сделать а кто то нет.Соловьев Морозов и другие не смогли.
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romanisti89
Иван Соловьев и Александр Ташаев уже где то в черной дыре
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Константин Эсперов
Ответ tfs
"Дети лимита или первые космические туристы" - идеальный заголовок для нашего кино с бюджетом в пол миллиарда))
Вопросы к тому руководству Динамо .
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Знатный стахановец
МРОТ. Только МРОТ для неокрепших и звезданутых. Дальше можно грамоту и благодарственное письмо. Как финал премия. В размере МРОТ.
+1
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ks-1993
Видимо намек на Фролова
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Мукунку хороший
Только в полётах растёт человек(с)
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mold-cel
А некоторые наоборот, даже на больших контрактах тырят деньги в раздевалке у одноклубников
+10
-1
+9
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Ильяс Ф.
Шунин вратарь достаточно низкого уровня я бы сравнил его со Сметаниным или Гончаровым
+6
-4
+2
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mediaboss22
есть история про семью Антона. поехал на деловую встречу с новым клиентом , офис скромный, но весь кабинет директора в матрешках (реальных матрешках) с Шуниным. и помощник этого директора (очень напоминал Гену из Реальных пацанов, помощника Иваныча) так пафосно произнес , что это отец Антона Шунина, вратаря Динамо и Сборной России. в общем , папа его достаточно высомерный и неприятный тип оказался
+24
-2
+22
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rgdymfsc9r
Как будто все с 14 лет начинают по клубам ходить
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Evgen_Hazard
Б - бедность
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Mihail0910
Достаточно вспомнить Урунова, который только подписал контракт и побежал сразу в ЦУМ, а не с партнерами по команде знакомиться.
+7
-1
+6
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Osodj Djhshs
Голкипер то из Шунина весьма и весьма среднего уровня, тоже в этом плане дитё лимита.
+19
-5
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