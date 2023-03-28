Ван Дейк о критике: «Я был довольно стабилен, думаю, но каждый имеет право на мнение, это правильно. Игроки – не роботы и иногда совершают ошибки»

Вирджил ван Дейк ответил на критику ван Бастена и .

Ранее бывшие игроки сборной Нидерландов усомнились в лидерских качествах Вирджила ван Дейка, посчитав, что он, как капитан сборной, должен объясняться за результаты команды.

«Я – капитан сборной и один из самых опытных игроков. В конце концов, критика – это правильно. Меня не волнует критика со стороны – мне достаточно того, что говорят внутри команды.

В наши дни каждый имеет право на свое мнение. Неужели я установил настолько высокую планку? Я думаю, что был довольно стабилен. В футболе бывают взлеты и падения – надеюсь, не слишком глубокие, – и это нормально. Не всегда получается играть стабильно, и они (речь о ван Бастене и Гуллите – Sports.ru) знают это, как никто другой.

Думаю, людям не стоит забывать о том, что игроки иногда совершают ошибки, и это нормально – это часть футбола. Как игроки, мы лучше, чем кто-либо другой, знаем, что мы делаем правильно, а что нет, и когда нужно активнее проявлять инициативу. Мы не роботы, возможно, иногда люди об этом забывают», – сказал защитник « » и сборной Нидерландов.

Ван Бастен о капитанстве ван Дейка в сборной Нидерландов: «Он только шумит и создает хаос. Хороший лидер высказывает мысли вслух»

Гуллит о ван Дейке: «Он считает себя лучше остальных. Капитан должен решать проблемы, но он почти ничего не комментирует»