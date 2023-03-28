Ван Дейк о критике: «Я был довольно стабилен, думаю, но каждый имеет право на мнение, это правильно. Игроки – не роботы и иногда совершают ошибки»

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу Марко ван Бастен премьер-лига Англия Руд Гуллит Вирджил ван Дейк Футбол

Вирджил ван Дейк ответил на критику Марко ван Бастена и Руда Гуллита.

Ранее бывшие игроки сборной Нидерландов усомнились в лидерских качествах Вирджила ван Дейка, посчитав, что он, как капитан сборной, должен объясняться за результаты команды.

«Я – капитан сборной и один из самых опытных игроков. В конце концов, критика – это правильно. Меня не волнует критика со стороны – мне достаточно того, что говорят внутри команды.

В наши дни каждый имеет право на свое мнение. Неужели я установил настолько высокую планку? Я думаю, что был довольно стабилен. В футболе бывают взлеты и падения – надеюсь, не слишком глубокие, – и это нормально. Не всегда получается играть стабильно, и они (речь о ван Бастене и Гуллите – Sports.ru) знают это, как никто другой.

Думаю, людям не стоит забывать о том, что игроки иногда совершают ошибки, и это нормально – это часть футбола. Как игроки, мы лучше, чем кто-либо другой, знаем, что мы делаем правильно, а что нет, и когда нужно активнее проявлять инициативу. Мы не роботы, возможно, иногда люди об этом забывают», – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов.

Ван Бастен о капитанстве ван Дейка в сборной Нидерландов: «Он только шумит и создает хаос. Хороший лидер высказывает мысли вслух»

Гуллит о ван Дейке: «Он считает себя лучше остальных. Капитан должен решать проблемы, но он почти ничего не комментирует»

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6 комментариев

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Sergey Kuznetsov
Ответ Егор Крид58
от Дейка ни кто никогда не убегает, потому что он никогда не выдергивается, он всегда стоит до последнего и не сближается (понятно дело что в скорости он уступит) ну как последний ЦЗ он очень хорош
вы явно не смотрели игры Ливерпуля, ни одного верного наблюдения
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Sergey Kuznetsov
Ответ Los Galácticos
Помню когда он только перешел из Саутгемптона то был в такой форме что от него было практически нереально убежать, а когда это все же кому-то удавалось то это преподносилось как чудо... типа вот он смог убежать от самого Ван Дейка! А сейчас от него убегают все кому не лень, после травмы так и не смог вернуться на свой прежний уровень.
В сезоне 18/19 его смогли обыграть лишь 1 раз - Траоре (не просто же так он у Месси ЗМ чуть не отобрал).
Ливерпуль в те времена был лучшим в прессинге и контрпрессинге, поэтому редко у соперника получались контратаки, а в позиционной атаке у Ван Дайка получается лучше. Сейчас с этим у Ливерпуля всё складывается не лучшим образом (мягко говоря), отсюда и выявляются проблемы в защите, которые он не всегда решает.
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Rick Sorkin
Ответ Егор Крид58
от Дейка ни кто никогда не убегает, потому что он никогда не выдергивается, он всегда стоит до последнего и не сближается (понятно дело что в скорости он уступит) ну как последний ЦЗ он очень хорош
Кому он там по скорости уступает (уступал)? Можешь найти в ютубе нарезки его игры на скорости против Адама Траоре, Мбаппе, Сона, Виллиана и т.д
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liv6
Политкорректно ответил в духе нынешнего времени, а играл бы в былые времена - ответил бы как мужик, послав к "монаху"
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Егор Крид58
Ответ Los Galácticos
Помню когда он только перешел из Саутгемптона то был в такой форме что от него было практически нереально убежать, а когда это все же кому-то удавалось то это преподносилось как чудо... типа вот он смог убежать от самого Ван Дейка! А сейчас от него убегают все кому не лень, после травмы так и не смог вернуться на свой прежний уровень.
от Дейка ни кто никогда не убегает, потому что он никогда не выдергивается, он всегда стоит до последнего и не сближается (понятно дело что в скорости он уступит) ну как последний ЦЗ он очень хорош
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Los Galácticos
Помню когда он только перешел из Саутгемптона то был в такой форме что от него было практически нереально убежать, а когда это все же кому-то удавалось то это преподносилось как чудо... типа вот он смог убежать от самого Ван Дейка! А сейчас от него убегают все кому не лень, после травмы так и не смог вернуться на свой прежний уровень.
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