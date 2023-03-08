Вегорст коснулся вывески «Это «Энфилд» перед 0:7 с «Ливерпулем», разозлив фанатов «МЮ». Ваут объяснил, что хотел вывести из себя ван Дейка

Теги Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия болельщики Вирджил ван Дейк Ваут Вегорст соцсети Футбол

Ваут Вегорст коснулся таблички «Это «Энфилд» перед матчем «МЮ» с «Ливерпулем» (0:7).

Момент перед выходом команд на поле попал на ютуб-канал «Ливерпуля». Нападающий «Манчестер Юнайтед» приложил руку к табличке с надписью «This is Anfield» («Это «Энфилд» – англи.) над входом в тоннель. Поступок Вегорста подвергся критике со стороны болельщиков.

«С самого начала на поле было 12 игроков против 10. Мы проиграли игру еще до ее начала», – написал один из болельщиков в твиттере. Некоторые болельщики призвали клуб расторгнуть арендное соглашение с Вегорстом: «Этого видео достаточно, чтобы отпустить его. Как, черт возьми, ты можешь прикасаться к вывеске «Энфилда», будучи игроком «Ман Юнайтед»?»

Позже Вегорст объяснил, что дотронулся до таблички, чтобы позлить партнера по сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка, заходившего в тоннель одновременно с ним.

«По сборной я знаю, что Вирджил всегда прикасается к вывеске. Я хотел лишь помешать ему это сделать, чтобы вывести его из себя», – сказал Вегорст.

Также форвард опубликовал в инстаграме пост, в котором выразил преданность «Манчестер Юнайтед».

«Обычно я никогда не реагирую на то, что пишут СМИ, но в данном случае это важно, потому что вы, удивительные фанаты «Манчестер Юнайтед», важны для меня.

В детстве я всегда болел за «Твенте», и теперь, когда я с гордостью называюсь игроком «Манчестер Юнайтед», моя преданность этому клубу никогда не может быть подвергнута сомнению.

Воскресенье было ужасным днем для всех нас, мы приложим все усилия, чтобы исправить это в ближайшие недели. Мы восстановимся вместе и достигнем наших целей в этом сезоне», – написал Вегорст.

Вегорст взбесил фанов «МЮ»: потрогал табличку «Это Энфилд» перед 0:7. Пришлось оправдываться

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Машина Мощная
Ответ Ashan Sorokin
Ничего он не поднял , М.Ю и раньше в 4 ку входил ,да разница только что трофей (третий по значимости )взял после почти 5 лет после успехов с Моуриньо
так если бы выиграли пару матчей а потом опять поражения то я бы сказал что это случайность..но нет. Ман Ю норм сейчас. но просто тупо проиграли разгромно один матч))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inga1925
БОЛЬШИЕ СИСКИ - https://is.gd/OsYTrh
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Давыдов
чё за это его в мю сгноют?) Любой болельщик Ливерпуля не откажется потрогать табличку если будет возможность. за мю играли Сульшер и Фердинанд которые были болельщиками Ливерпуля и ничего. Молчу уж про Басби)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ashan Sorokin
Ответ Машина Мощная
Тэн Хаг Ман Ю поднял так то.
Ничего он не поднял , М.Ю и раньше в 4 ку входил ,да разница только что трофей (третий по значимости )взял после почти 5 лет после успехов с Моуриньо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Машина Мощная
Ответ Direct free kick
Нынешняя Голландия больше на Люксембург похоже кроме 3-5 человек
да норм команда. вот только такие как Бобо там лишние.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Машина Мощная
Ответ Ashan Sorokin
После Тен Хага
Тэн Хаг Ман Ю поднял так то.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
Его случай с Месси ничему не научил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ape1sin
Бобо, получается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ashan Sorokin
Ответ Машина Мощная
Самый нелепый голландец в футболе что я видел. не зря Бобо.
После Тен Хага
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan Karypbekov
"Qué miras bobo?" спустя 2-3 месяца понимаешь, как же Лео был прав)))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Alex Rhea
для начала бы хоть один гол забил этот деревянный! Играет без замен почти, любимчик 7Хага, а статистика хуже, чем у Роналду 37-летнего!
Роналду в предпоследней игре за мюмю отдал роскошную голевую на Гарначо, а его признали худшим игроком матча на хьерскорд. Ну хоть Гарначо помог остаться в команде, до той игры тот почти не игре, после худо-бедно
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JealousNobody
зачем вообще это бревно взяли? глупейшее решение 7хага, у него 0 результативных действий за 2 месяца, полное дно просто
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
Добавьте ещё фотографию, где Джон Олдридж стирает табличку от нежелательного следа)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Машина Мощная
Самый нелепый голландец в футболе что я видел. не зря Бобо.
Нынешняя Голландия больше на Люксембург похоже кроме 3-5 человек
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Direct free kick
Ответ Сергей Логинов
Мало от Аргентины ему было
В смысле? Он как раз нахватался от месси, тот топтал футболку Мексики. В ситуации с аргами вегорст был жертвой, позавчера сам был аргом
+1
-9
-8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Rhea
для начала бы хоть один гол забил этот деревянный! Играет без замен почти, любимчик 7Хага, а статистика хуже, чем у Роналду 37-летнего!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Крыс Пол
Когда увидел этот момент в "Инсайд Энфилд", сильно удивился. В следующий раз Вауст может ещё YNWA затянет, дабы вывести вообще всех.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Машина Мощная
Самый нелепый голландец в футболе что я видел. не зря Бобо.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Khudayberdin
вот уж действительно
7 раз отмерь, 1 раз отреж
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Пиар очередного полена которое забьет 1 раз за карьеру какому-нибудь средняку вроде маню
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Ну в целом в него получилось, 7 раз вывел
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Но что-то пошло не так)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Логинов
Мало от Аргентины ему было
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий