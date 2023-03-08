Вегорст коснулся вывески «Это «Энфилд» перед 0:7 с «Ливерпулем», разозлив фанатов «МЮ». Ваут объяснил, что хотел вывести из себя ван Дейка

коснулся таблички «Это «Энфилд» перед матчем «МЮ» с « » (0:7).

Момент перед выходом команд на поле попал на ютуб-канал «Ливерпуля». Нападающий «Манчестер Юнайтед» приложил руку к табличке с надписью «This is Anfield» («Это «Энфилд» – англи.) над входом в тоннель. Поступок Вегорста подвергся критике со стороны болельщиков.

«С самого начала на поле было 12 игроков против 10. Мы проиграли игру еще до ее начала», – написал один из болельщиков в твиттере. Некоторые болельщики призвали клуб расторгнуть арендное соглашение с Вегорстом: «Этого видео достаточно, чтобы отпустить его. Как, черт возьми, ты можешь прикасаться к вывеске «Энфилда», будучи игроком « »?»

Позже Вегорст объяснил, что дотронулся до таблички, чтобы позлить партнера по сборной Нидерландов Вирджила ван Дейка, заходившего в тоннель одновременно с ним.

«По сборной я знаю, что Вирджил всегда прикасается к вывеске. Я хотел лишь помешать ему это сделать, чтобы вывести его из себя», – сказал Вегорст.

Также форвард опубликовал в инстаграме пост, в котором выразил преданность «Манчестер Юнайтед».

«Обычно я никогда не реагирую на то, что пишут СМИ, но в данном случае это важно, потому что вы, удивительные фанаты «Манчестер Юнайтед», важны для меня.

В детстве я всегда болел за «Твенте», и теперь, когда я с гордостью называюсь игроком «Манчестер Юнайтед», моя преданность этому клубу никогда не может быть подвергнута сомнению.

Воскресенье было ужасным днем для всех нас, мы приложим все усилия, чтобы исправить это в ближайшие недели. Мы восстановимся вместе и достигнем наших целей в этом сезоне», – написал Вегорст.

Вегорст взбесил фанов «МЮ»: потрогал табличку «Это Энфилд» перед 0:7. Пришлось оправдываться