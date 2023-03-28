Гуллит о ван Дейке: «Он считает себя лучше остальных. Капитан должен решать проблемы, но он почти ничего не комментирует»

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия Руд Гуллит квалификация Евро-2024 Вирджил ван Дейк Футбол

Руд Гуллит считает поведение Вирджила ван Дейка неприемлемым для капитана сборной.

«Он попал в символическую сборную года и считает себя лучше остальных. Мы видим разные вещи... Я думаю, что если ты капитан, то ты должен разрешать проблемы. Но он почти не комментирует то, что происходит», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов в программе Rondo на Ziggo Sport.

В первом матче квалификации Евро-2024 сборная Нидерландов разгромно проиграла Франции со счетом 0:4. Во втором матче Нидерланды обыграли Гибралтар – 3:0.

Ван Бастен о капитанстве ван Дейка в сборной Нидерландов: «Он только шумит и создает хаос. Хороший лидер высказывает мысли вслух»

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16 комментариев

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А.В. Бубнов
Вообщем сожрали Ван Дейка. Обидеть худодника может каждый.
1 апреля он в ответку, забьёт головой победный гол в люк цистерны.
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Sergey GL
Стандартное старперское брюзжание из разряда - должен, не смог,не сумел,не хотел..а вот мы в свое время..
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untilofend
а что именно он должен комментировать? не понимаю откуда такие нападки
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<~Inter~>
Ответ Матвей Бондарев
Конечно, он должен из СМИ не вылезать, только потому что он капитан, и комментировать-комментировать. Что за бред? Может человек немногословный, почему, если он капитан, то он обязан постоянно давать комментарии.
А кто если не капитан должен представлять интересы игроков? Если считает себя не готовым к этому, то мог бы отказаться от повязки
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Буратино55
Ответ инок
Не знаю хороший-ли он капитан, но в игре Ван-Дейк сдал очень сильно.
Как так можно откровенно копировать чужой комментарий?
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Sergey Kuznetsov
Ответ Los Galácticos
У Райкарда скилл был не ниже, а сама карьера успешнее чем у Бергкампа, Давидса, Клюйверта вместе взятых.
это большое преувеличение
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Матвей Бондарев
Конечно, он должен из СМИ не вылезать, только потому что он капитан, и комментировать-комментировать. Что за бред? Может человек немногословный, почему, если он капитан, то он обязан постоянно давать комментарии.
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<~Inter~>
Ответ Los Galácticos
Я так понимаю следующим кто раскритикует Ван Дейка будет Райкард :)
Легендарное миланское трио атакует ван Дейка
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Sergey Kuznetsov
Ответ Under
тут скорее не в скилле дело, а в статусности среди ветеранов Бергкамп, Давидс и Клюйверт салаги на фоне той тройки по скиллу тот же Бергкамп ещё может даже и поспорил бы, кто круче, с Гуллитом и Ван Бастеном
как то противоречиво высказываетесь)
и я не считаю эту миланскую тройку лучшими тремя футболистами в истории Нидерландов
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Los Galácticos
Ответ Sergey Kuznetsov
после Ван Бастена и Гуллита по скиллу должны идти Бергкамп, Давидс и Клюйверт. Пусть дождется своей очереди
У Райкарда скилл был не ниже, а сама карьера успешнее чем у Бергкампа, Давидса, Клюйверта вместе взятых.
+5
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+5
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Милан 777
Осталось ещё только высказаться Райкарду и вся великая тройка будет в сборе 😄 ...
+4
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Under
Ответ Sergey Kuznetsov
после Ван Бастена и Гуллита по скиллу должны идти Бергкамп, Давидс и Клюйверт. Пусть дождется своей очереди
тут скорее не в скилле дело, а в статусности среди ветеранов
Бергкамп, Давидс и Клюйверт салаги на фоне той тройки
по скиллу тот же Бергкамп ещё может даже и поспорил бы, кто круче, с Гуллитом и Ван Бастеном
+3
-3
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Heisenberg
Ответ инок
Не знаю хороший-ли он капитан, но в игре Ван-Дейк сдал очень сильно.
Как так можно откровенно копировать чужой комментарий?
+1
0
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инок
Не знаю хороший-ли он капитан, но в игре Ван-Дейк сдал очень сильно.
+9
-6
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Sergey Kuznetsov
Ответ Los Galácticos
Я так понимаю следующим кто раскритикует Ван Дейка будет Райкард :)
после Ван Бастена и Гуллита по скиллу должны идти Бергкамп, Давидс и Клюйверт. Пусть дождется своей очереди
+3
-8
-5
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Los Galácticos
Я так понимаю следующим кто раскритикует Ван Дейка будет Райкард :)
+16
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