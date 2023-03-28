Гуллит о ван Дейке: «Он считает себя лучше остальных. Капитан должен решать проблемы, но он почти ничего не комментирует»
Руд Гуллит считает поведение Вирджила ван Дейка неприемлемым для капитана сборной.
«Он попал в символическую сборную года и считает себя лучше остальных. Мы видим разные вещи... Я думаю, что если ты капитан, то ты должен разрешать проблемы. Но он почти не комментирует то, что происходит», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов в программе Rondo на Ziggo Sport.
В первом матче квалификации Евро-2024 сборная Нидерландов разгромно проиграла Франции со счетом 0:4. Во втором матче Нидерланды обыграли Гибралтар – 3:0.
Ван Бастен о капитанстве ван Дейка в сборной Нидерландов: «Он только шумит и создает хаос. Хороший лидер высказывает мысли вслух»
1 апреля он в ответку, забьёт головой победный гол в люк цистерны.
и я не считаю эту миланскую тройку лучшими тремя футболистами в истории Нидерландов
Бергкамп, Давидс и Клюйверт салаги на фоне той тройки
по скиллу тот же Бергкамп ещё может даже и поспорил бы, кто круче, с Гуллитом и Ван Бастеном