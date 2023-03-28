Гуллит о ван Дейке: «Он считает себя лучше остальных. Капитан должен решать проблемы, но он почти ничего не комментирует»

считает поведение ван Дейка неприемлемым для капитана сборной.

«Он попал в символическую сборную года и считает себя лучше остальных. Мы видим разные вещи... Я думаю, что если ты капитан, то ты должен разрешать проблемы. Но он почти не комментирует то, что происходит», – сказал бывший игрок сборной Нидерландов в программе Rondo на Ziggo Sport.

В первом матче квалификации Евро-2024 сборная Нидерландов разгромно проиграла Франции со счетом 0:4. Во втором матче обыграли Гибралтар – 3:0.

Ван Бастен о капитанстве ван Дейка в сборной Нидерландов: «Он только шумит и создает хаос. Хороший лидер высказывает мысли вслух»