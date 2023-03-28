Ван Бастен о капитанстве ван Дейка в сборной Нидерландов: «Он только шумит и создает хаос. Хороший лидер высказывает мысли вслух»
Марко ван Бастен сомневается в лидерских качествах Вирджила ван Дейка.
Защитник «Ливерпуля» является капитаном сборной Нидерландов, но, по словам ван Бастена, поведение ван Дейка не соответствует его статусу.
«Он не вносит никакой ясности. Хороший лидер проговаривает мысли вслух, дает понять, что происходит.
Он теряется и создает хаос. Он шумит, но ничего не говорит», – сказал экс-игрок и тренер сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.
В первом матче квалификации Евро-2024 Нидерланды разгромно проиграли Франции со счетом 0:4. Во втором матче сборная одержала победу над командой Гибралтара со счетом 3:0.
который раз уже так высказывается