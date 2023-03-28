Ван Бастен о капитанстве ван Дейка в сборной Нидерландов: «Он только шумит и создает хаос. Хороший лидер высказывает мысли вслух»

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу Марко ван Бастен премьер-лига Англия квалификация Евро-2024 Вирджил ван Дейк Футбол

Марко ван Бастен сомневается в лидерских качествах Вирджила ван Дейка.

Защитник «Ливерпуля» является капитаном сборной Нидерландов, но, по словам ван Бастена, поведение ван Дейка не соответствует его статусу.

«Он не вносит никакой ясности. Хороший лидер проговаривает мысли вслух, дает понять, что происходит.

Он теряется и создает хаос. Он шумит, но ничего не говорит», – сказал экс-игрок и тренер сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.

В первом матче квалификации Евро-2024 Нидерланды разгромно проиграли Франции со счетом 0:4. Во втором матче сборная одержала победу над командой Гибралтара со счетом 3:0.

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7 комментариев

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red hikkikomori
Голландский Магваер такой же капитан как и британский Магваер)
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aseke
Ну, у самого Марко тренерство в сборной не особо задалось. А игрок, конечно, был фантастический.
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Sergey Kuznetsov
Ответ Роман
Мостовой нидерландского разлива
в отличие от Мостового у него пара-тройка ЗМ имеется, поэтому авторитетность его высказываний должна вызывать меньше сомнений)
+1
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Виталий
Не ему судить , Ван Дейку удачи
+1
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Роман
Ответ untilofend
похоже марко личный хейтер ввд который раз уже так высказывается
Мостовой нидерландского разлива
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deadjoker
Не знаю какой он капитан, но в игре сдал очень сильно.
+2
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untilofend
похоже марко личный хейтер ввд
который раз уже так высказывается
+6
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