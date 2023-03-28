Ван Бастен о капитанстве ван Дейка в сборной Нидерландов: «Он только шумит и создает хаос. Хороший лидер высказывает мысли вслух»

Марко ван Бастен сомневается в лидерских качествах ван Дейка.

Защитник « » является капитаном сборной Нидерландов, но, по словам , поведение ван Дейка не соответствует его статусу.

«Он не вносит никакой ясности. Хороший лидер проговаривает мысли вслух, дает понять, что происходит.

Он теряется и создает хаос. Он шумит, но ничего не говорит», – сказал экс-игрок и тренер сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.

В первом матче квалификации Евро-2024 Нидерланды разгромно проиграли Франции со счетом 0:4. Во втором матче сборная одержала победу над командой Гибралтара со счетом 3:0.