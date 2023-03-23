Ван Дейк о том, что причиной инфекции у игроков Нидерландов было карри с курицей: «Я ел его, было вкусно. Не знаю, откуда взялась эта история»

Причиной вирусной инфекции у игроков сборной Нидерландов могло стать карри с курицей.

Напомним, Свен Ботман, Коди Гакпо, Маттейс де Лигт, Йоэй Верман и Барт Вербрюгген заразились вирусной инфекцией и покинули расположение сборной.

По данным De Telegraaf, причиной этого стало блюдо, которое подавали на ужин в среду. Вирджил ван Дейк прокомментировал эту информацию.

«Это было очень странно. В групповом чате вдруг появились сообщения о том, что некоторые ребята отправляются домой, что они заболели. Это стало шоком.

Я не знаю, откуда взялась история про карри с курицей. Я ел его, было вкусно. Является ли это причиной? Не знаю. Ни у кого нет никаких идей. Даже представить себе не могу», – сказал защитник « ».

Главный тренер Нидерландов Роналд Куман не считает, что причиной инфекции стало карри с курицей.

«Я думаю, что сейчас не время спекулировать. Конечно, есть мысли в федерации и в медицинском штабе, но они еще не высказаны. Меня волнует футбол. Несколько членов команды уже во вторник чувствовали себя нехорошо. То, что это блюдо является виновником, на мой взгляд, неправда», – сказал Куман.

24 марта сборная Нидерландов встретится с командой Франции в рамках отбора Евро-2024. 27 марта команда Кумана сыграет с Гибралтаром.