Ван Дейк о том, что причиной инфекции у игроков Нидерландов было карри с курицей: «Я ел его, было вкусно. Не знаю, откуда взялась эта история»

Теги Ливерпуль сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман премьер-лига Англия квалификация Евро-2024 Вирджил ван Дейк Здоровье Питание Футбол

Причиной вирусной инфекции у игроков сборной Нидерландов могло стать карри с курицей.

Напомним, Свен Ботман, Коди Гакпо, Маттейс де Лигт, Йоэй Верман и Барт Вербрюгген заразились вирусной инфекцией и покинули расположение сборной.

По данным De Telegraaf, причиной этого стало блюдо, которое подавали на ужин в среду. Вирджил ван Дейк прокомментировал эту информацию.

«Это было очень странно. В групповом чате вдруг появились сообщения о том, что некоторые ребята отправляются домой, что они заболели. Это стало шоком.

Я не знаю, откуда взялась история про карри с курицей. Я ел его, было вкусно. Является ли это причиной? Не знаю. Ни у кого нет никаких идей. Даже представить себе не могу», – сказал защитник «Ливерпуля».

Главный тренер Нидерландов Роналд Куман не считает, что причиной инфекции стало карри с курицей.

«Я думаю, что сейчас не время спекулировать. Конечно, есть мысли в федерации и в медицинском штабе, но они еще не высказаны. Меня волнует футбол. Несколько членов команды уже во вторник чувствовали себя нехорошо. То, что это блюдо является виновником, на мой взгляд, неправда», – сказал Куман.

24 марта сборная Нидерландов встретится с командой Франции в рамках отбора Евро-2024. 27 марта команда Кумана сыграет с Гибралтаром. 

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
United_LP
Ответ Jeksan
Действительно, презумпция невиновности должна действовать и на куриц!
Жизни куриц важны! CLM!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dnovog
Как же там всё прогнило в гейропке, что даже в топовых мишелиновких ресторанах оптом травятся! Какое же счастье, что для России еврогнойник и вся эта мерзость навсегда в прошлом!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sweet_blondie228
Ответ Антон Фалафель
Наверно индусы грязными руками готовили. Классика
Да они туда столько специй кладут, что сложно представить что там какая-то зараза выжить может)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jeksan
Действительно, презумпция невиновности должна действовать и на куриц!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wesley
"Эта курица была настолько непрожарена, что опытный ветеринар мог бы ее оживить"
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Фалафель
Наверно индусы грязными руками готовили. Классика
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий