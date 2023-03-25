Премьер Великобритании поздравил Кейна с рекордом по голам за Англию: «Вы пример для подражания»
Премьер-министр Великобритании поздравил Харри Кейна с рекордом по голам за Англию.
Форвард, представляющий «Тоттенхэм», забил 54 мяча за национальную команду.
«В том, как вы выполняете свою работу, вы являетесь потрясающим примером для подражания для нашей страны. Вы забиваете голы, но проявляете кротость.
Видно, как ваши партнеры вас уважают, и это многое говорит о вашем характере. Это редкость, знаете ли», – заявил в ходе видеозвонка Риши Сунак.
«Я ценю это, большое спасибо. Это много для меня значит. Я очень люблю играть за свою страну», – ответил ему Кейн.
Не вызов Балогуна с его 17 мячами в чемпионате Франции настоящее преступление.
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