Премьер Великобритании поздравил Кейна с рекордом по голам за Англию: «Вы пример для подражания»

Премьер-министр Великобритании поздравил с рекордом по голам за Англию.

Форвард, представляющий « », забил 54 мяча за национальную команду.

«В том, как вы выполняете свою работу, вы являетесь потрясающим примером для подражания для нашей страны. Вы забиваете голы, но проявляете кротость.

Видно, как ваши партнеры вас уважают, и это многое говорит о вашем характере. Это редкость, знаете ли», – заявил в ходе видеозвонка Риши Сунак.

«Я ценю это, большое спасибо. Это много для меня значит. Я очень люблю играть за свою страну», – ответил ему Кейн.

Кейн – лучший по голам за Англию. Только что обошел Руни