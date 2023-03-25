Премьер Великобритании поздравил Кейна с рекордом по голам за Англию: «Вы пример для подражания»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Политика Футбол

Премьер-министр Великобритании поздравил Харри Кейна с рекордом по голам за Англию.

Форвард, представляющий «Тоттенхэм», забил 54 мяча за национальную команду.

«В том, как вы выполняете свою работу, вы являетесь потрясающим примером для подражания для нашей страны. Вы забиваете голы, но проявляете кротость.

Видно, как ваши партнеры вас уважают, и это многое говорит о вашем характере. Это редкость, знаете ли», – заявил в ходе видеозвонка Риши Сунак.

«Я ценю это, большое спасибо. Это много для меня значит. Я очень люблю играть за свою страну», – ответил ему Кейн.

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6 комментариев

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vaslover
Ответ ман сити фейк
Будь ты тренером Англии поставил бы Кейна в старте. Я на все 💯 уверен
Будь я тренером сборной Англии у меня миллиард процентов Фоларин Балогун был вызван бы в сборную, для начала. У Саутгейта Кейн даже против Сан Марино, Андорры, Люксембурга всегда будет играть в основе. Поэтому то игроки с dual nationalities и выбирают другие сборные.
Не вызов Балогуна с его 17 мячами в чемпионате Франции настоящее преступление.
Кстати, не уверен что вызванный Тоуни завтра хоть минуту сыграет против Украины.
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ман сити фейк
Ответ vaslover
Бедные другие английские нападающие. Как бы они не играли в ближайшие лет 5 пока Саутгейт является тренером Кейн будет играть в любом состоянии.
Будь ты тренером Англии поставил бы Кейна в старте. Я на все 💯 уверен
0
0
0
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Давид Agabekyan
Ответ vaslover
Бедные другие английские нападающие. Как бы они не играли в ближайшие лет 5 пока Саутгейт является тренером Кейн будет играть в любом состоянии.
При любом тренере будет играть Кейн
+1
0
+1
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blaugrano
А вот Риши - не премьер для подражания. Знали бы британские империалисты двухвековой давности, что правительство однажды возглавит индус...
+4
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vaslover
Бедные другие английские нападающие. Как бы они не играли в ближайшие лет 5 пока Саутгейт является тренером Кейн будет играть в любом состоянии.
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ss_podonok
вот это капитанище
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