Руни о Кейне: «У него и Роналду есть правильный эгоизм, одержимость голами. Харри может быть голевой машиной, как Левандовски»
Уэйн Руни сравнил Харри Кейна с Криштиану Роналду и Робертом Левандовским.
Нападающий «Тоттенхэма» забил 54-й гол за сборную Англии и обошел Руни и установил рекорд.
«Уверен, зная Харри, это не вскружит ему голову. Он не остановится. Думаю, когда он закончит играть, его рекорд по голам за сборную будет таким, что другому футболисту будет трудно его побить.
Он хочет быть как Левандовски – это голевая машина, все еще на топ-уровне, даже когда ему за 30 лет. И у Харри есть все, чтобы повторить это. Думаю, он забьет за Англию более 70 голов.
Я видел только лишь еще одного такого же игрока – это Роналду. У них обоих есть то, что можно назвать правильным эгоизмом. В них встроена одержимость голами. Это важно для их успеха», – сказал бывший форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».
дайте мне 70 пенальти и я забью
Неправильно, что у такого игрока их нет еще