Руни о Кейне: «У него и Роналду есть правильный эгоизм, одержимость голами. Харри может быть голевой машиной, как Левандовски»

Теги Криштиану Роналду Уэйн Руни Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберт Левандовски Харри Кейн Футбол

Уэйн Руни сравнил Харри Кейна с Криштиану Роналду и Робертом Левандовским.

Нападающий «Тоттенхэма» забил 54-й гол за сборную Англии и обошел Руни и установил рекорд.

«Уверен, зная Харри, это не вскружит ему голову. Он не остановится. Думаю, когда он закончит играть, его рекорд по голам за сборную будет таким, что другому футболисту будет трудно его побить.

Он хочет быть как Левандовски – это голевая машина, все еще на топ-уровне, даже когда ему за 30 лет. И у Харри есть все, чтобы повторить это. Думаю, он забьет за Англию более 70 голов.

Я видел только лишь еще одного такого же игрока – это Роналду. У них обоих есть то, что можно назвать правильным эгоизмом. В них встроена одержимость голами. Это важно для их успеха», – сказал бывший форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед».

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19 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Ответ Дима Дрогалов
Либо я неправильно понял, либо ты пишешь, что в отличии от Роналду Кейн много ассистирует? Если это так, то это странно как то слышать, учитывая, что по ассистам в современном футболе только Месси опережает Роналду.
Нет, я говорю что он ассистирует так же как и забивает, это командный игрок, был бы в топ клубе и статистика была бы намного лучше
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Anton Abaturov
Ответ Игорь Климов
Я конечно не знаю, что ты меешь ввиду под словом "совок", но подавляющее число жителей мира не воспринимают высокомерных людей, да ещё и с сомнительной ориентацией, коим является этот Португалец7.
Это ты про себя что ли?
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Дима Дрогалов
Ответ Flow market Victor Mercedes
Может быть? Он и есть голевая машина, только в отличие от Роналду столько же ассистирует и не играет в топ клубе
Либо я неправильно понял, либо ты пишешь, что в отличии от Роналду Кейн много ассистирует? Если это так, то это странно как то слышать, учитывая, что по ассистам в современном футболе только Месси опережает Роналду.
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Aibek Zhaparov
Ответ Игорь Климов
Я конечно не знаю, что ты меешь ввиду под словом "совок", но подавляющее число жителей мира не воспринимают высокомерных людей, да ещё и с сомнительной ориентацией, коим является этот Португалец7.
Подавляющее большинство людей ненавидят СССР, Россию и таких как ты высокомерных и горделивых без на то оснований на голой некрасивой попе.
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Игорь Климов
Ответ Aibek Zhaparov
Совок ненавидит Роналду. Ожидаемо.
Я конечно не знаю, что ты меешь ввиду под словом "совок", но подавляющее число жителей мира не воспринимают высокомерных людей, да ещё и с сомнительной ориентацией, коим является этот Португалец7.
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Aibek Zhaparov
Ответ Игорь Климов
Все эти игроки примерно одного уровня.
Совок ненавидит Роналду. Ожидаемо.
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Flow market Victor Mercedes
Может быть? Он и есть голевая машина, только в отличие от Роналду столько же ассистирует и не играет в топ клубе
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Артём Толоконников
Ждем летом в Баварии
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Ruscello
Ответ Дядя ТУРА
Месси легко забьет. дайте мне 70 пенальти и я забью
Англичанам столько пенальти не ставят.
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Дядя ТУРА
Ответ Ruscello
70 голов за сборную Англии, любой игрок, не забьет.
Месси легко забьет.
дайте мне 70 пенальти и я забью
+2
-3
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Ruscello
Ответ Дядя ТУРА
аналогичную фразу о любом игроке можно сказать
70 голов за сборную Англии, любой игрок, не забьет.
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Дядя ТУРА
Ответ Ruscello
Может и забьет больше 70, вопрос в том, сколько матчей ему для этого понадобиться.
аналогичную фразу о любом игроке можно сказать
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Ruscello
Может и забьет больше 70, вопрос в том, сколько матчей ему для этого понадобиться.
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Spaten
Уэйн старина, для меня ты круче обоих! 💪
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Виталий Ан
Вообще то Кейну 29. Летом будет 30.
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Sevuska
Сам Руни , если бы ни бухло , шлюхи и лишний вес , мог бы стать одним из лучших напов в истории не только Англии . Какие шедевры он забивал не каждый топ может похвастаться 👍
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Никита Алексеев
Харри топ-бомбардир, уже столько лет тащит ТТХ, ему срочно надо менять команду, чтобы цеплять трофеи
Неправильно, что у такого игрока их нет еще
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Yri Yrov
800 голов с неба не падает, даже чистые завершители не достигнут этого , а учитывая как он мало забивал в Мю ты можешь познать уровень Роналду
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Игорь Климов
Все эти игроки примерно одного уровня.
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