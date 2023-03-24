Кейн о рекорде по голам за Англию: «Я в отличной форме – в лучшей за карьеру. Хочу забивать в каждом матче»

Теги Сборная Англии по футболу квалификация Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн высказался о своем рекорде по голам за сборную Англии.

«Не люблю загадывать далеко наперед, но мне 29, и я чувствую себя сильным, в отличной форме – в лучшей за карьеру. Надеюсь, у меня впереди еще много лет.

Выступление за сборную для меня, пожалуй, самое приятное в футболе. Хочу играть [за сборную] как можно дольше, и как нападающий хочу забивать в каждом матче. Надеюсь, забью еще много голов», – сказал Кейн.

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4 комментария

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OldRedWhite
Ответ Jerry Lee
Понял видимо что пора продавать себя самого своими руками)
Рано !
С Нагельсманном Ттх получит второе дыхание !
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Андрей Хенто
Если не уйдет из Тоттенхэма или же перейдет в Юнайтед, просто обязан переписать рекорд Ширера по голам на свой счет. Главное чтобы травмы обходили его стороной. Классный форвард, который умеет на поле абсолютно все.
+1
-1
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Jerry Lee
Понял видимо что пора продавать себя самого своими руками)
+2
0
+2
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Yuri Ten
Тонко продал себя из ттх?
0
-1
-1
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