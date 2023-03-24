Кейн о рекорде по голам за Англию: «Я в отличной форме – в лучшей за карьеру. Хочу забивать в каждом матче»

высказался о своем рекорде по голам за сборную .

«Не люблю загадывать далеко наперед, но мне 29, и я чувствую себя сильным, в отличной форме – в лучшей за карьеру. Надеюсь, у меня впереди еще много лет.

Выступление за сборную для меня, пожалуй, самое приятное в футболе. Хочу играть [за сборную] как можно дольше, и как нападающий хочу забивать в каждом матче. Надеюсь, забью еще много голов», – сказал Кейн.