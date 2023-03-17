Моуринью против участия клубов из ЛЧ в ЛЕ: «Если они вылетают, должны ехать домой. Лига Европы – для команд, которые прошли весь турнир»

Теги Рома Лацио Жозе Моуринью серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

Жозе Моуринью против участия клубов из Лиги чемпионов в Лиге Европы.

«В Лиге Европы есть команды, которые, на мой взгляд, не должны быть там. Если они вылетают из турнира, то должны ехать домой. Так что если Лигу Европы выиграет команда, которая попала туда из Лиги чемпионов, для меня это будет бессмысленно.

Лига Европы должна быть для команд, которые прошли через весь турнир. Я имею в виду, что «Лацио» сейчас же не перейдет на третий турнир, не так ли («Лацио» выбыл из Лиги конференций, уступив АЗ в 1/8 финала – Sports.ru)? Так и должно быть», – заявил тренер «Ромы».

«Арсенал» вылетел по пенальти, «Фейеноорд» забил «Шахтеру» 7, «Севилья» в деле. Это яркая Лига Европы

 

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26 комментариев

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Михаил Хромаков
Ответ Владислав Ярлыков
Без участников ЛЧ тут вообще не на что будет смотреть.
на Рому с 0 ударов в створ
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Barca_mania
Ответ Kyancey
Переживаешь, что твой клуб останется без любимого весеннего турнира? )))
нагнал себе плюсов со своих левых акков и радуется
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Любезный Коссутий
УЕФА могли бы немного стимулировать команды в низших кубках, коли уж подкидывает туда клубы из высших.
скажем, увеличить выплаты с этапа 1/8, например.
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Nice_Fellow
Ответ Alex1104
Вопрос дискуссионный. Есть логика в обоих вариантах. Мне ближе позиция Моура, хотя доводы тех кто за я понимаю.
Я так на парах отвечал, когда не знал как именно лучше ответить😂
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-1
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Donald J. Trump
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Где тогда Хавилона будет весной играть?!
В кубке Эвы Дуартэ
+2
-1
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Максим Белоусов
Хорошо что он не знает про формат кубка России
+1
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Scorpion
Вполне разумный вариант
+2
0
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Партизанен
Это бизнес Маур
0
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Средний палец Кирана Тирни
Где тогда Хавилона будет весной играть?!
+3
-1
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AmanEsen
Ответ Rainn
Подождём, когда Жозе сам вылетит из ЛЧ
Если он вообще когда-нибудь туда попадет
+3
-1
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Nerazzurri-88
Лишь бы Лацио никуда не выходил) Верно глава Ромы говорит.
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Donald J. Trump
С одной стороны Моуриньо безусловно прав. С другой - вылетевшие из ЛЧ Барселона, Аякс, Ювентус, Спортинг подымают рейтинг турниру и призовые за участие и победу соответственно. Потому что без клубов ЛЧ никто бы не смотрел бы ЛЕ.
+1
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Максим Левицкий
По такой логике в лиге ЧЕМПИОНОВ должны участвовать только чемпионы своих чемпионатов.
+4
0
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orelik_1987
Клубы из ЛЧ потом как правило играют в финале ЛЕ как минимум, посмотрите статистику)).
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Kyancey
Ответ Barca_mania
кто же тогда будет смотреть ваш ЛЕ
Переживаешь, что твой клуб останется без любимого весеннего турнира? )))
+11
0
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Владислав Ярлыков
Без участников ЛЧ тут вообще не на что будет смотреть.
+6
-2
+4
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Born is the King
Полностью согласен. Это пойдет на пользу и для ЛЕ и для ЛЕ
0
-3
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Назар Игорь
А ведь он прав.
+7
-3
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brt202
началось... типичный переводчик
0
-2
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Borland
Для участников ЛЧ, вылет в ЛЕ почти как наказание
+3
0
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Alex1104
Вопрос дискуссионный. Есть логика в обоих вариантах.
Мне ближе позиция Моура, хотя доводы тех кто за я понимаю.
+20
-2
+18
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Tom Flatcher
Правильная мысль.
+5
-1
+4
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Александра Александрова
Что он несёт , у него уже совсем с головой плохо стало !
0
-4
-4
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Rainn
Подождём, когда Жозе сам вылетит из ЛЧ
+18
-6
+12
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Homelender_666
Клубы ЛЧ хоть как-то поднимают престижность турнира.
+16
-9
+7
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