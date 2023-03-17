Моуринью против участия клубов из ЛЧ в ЛЕ: «Если они вылетают, должны ехать домой. Лига Европы – для команд, которые прошли весь турнир»

против участия клубов из Лиги чемпионов в Лиге Европы.

«В Лиге Европы есть команды, которые, на мой взгляд, не должны быть там. Если они вылетают из турнира, то должны ехать домой. Так что если Лигу Европы выиграет команда, которая попала туда из Лиги чемпионов, для меня это будет бессмысленно.

Лига Европы должна быть для команд, которые прошли через весь турнир. Я имею в виду, что «Лацио» сейчас же не перейдет на третий турнир, не так ли (« » выбыл из Лиги конференций, уступив АЗ в 1/8 финала – Sports.ru)? Так и должно быть», – заявил тренер «Ромы».

«Арсенал» вылетел по пенальти, «Фейеноорд» забил «Шахтеру» 7, «Севилья» в деле. Это яркая Лига Европы