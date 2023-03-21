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По информации инсайдера Педру Алмейды, назначение португальского тренера является главной целью парижского клуба на следующий сезон. В его приглашении заинтересован советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш.

В «ПСЖ» считают Моуринью именно тем тренером, который может привести команду к победе в чемпионов.

В настоящий момент 60-летний специалист работает в «Роме». Его контракт рассчитан до 2024 года.

С начала текущего сезона «ПСЖ» возглавляет .

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