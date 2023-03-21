Моуринью – главная цель «ПСЖ» на следующий сезон. В клубе считают, что он поможет выиграть ЛЧ (Педру Алмейда)

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Кристоф Гальтье Футбол

Жозе Моуринью может возглавить «ПСЖ». 

По информации инсайдера Педру Алмейды, назначение португальского тренера является главной целью парижского клуба на следующий сезон. В его приглашении заинтересован советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш. 

В «ПСЖ» считают Моуринью именно тем тренером, который может привести команду к победе в Лиге чемпионов. 

В настоящий момент 60-летний специалист работает в «Роме». Его контракт рассчитан до 2024 года. 

С начала текущего сезона «ПСЖ» возглавляет Кристоф Гальтье

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148 комментариев

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Виталий Миронов
Какой нафиг Мауриньо, он даже в футбол не играл, подумал тихо про себя Александр Мостовой, где-то сидя на диване попивая пивко.
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Шариф Умаров
При всём уважении к Моуру, его славные деньки позади!!!
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Александр Титов
Ответ Ashan Sorokin
А кто то с шпорами что то добился ?
трофей бы взял. но надо было уволить перед финалом)))
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Vikeif
Ответ Андрей
почему последний? вон Карло перезагрузил карьеру после Эвертона.
Ну я про то же) ПСЖ для Моура, это как и Реал для Карло, последний шанс на перезагрузку. Насколько неожиданно для всех было назначение Анчелотти в Реал и на столько же неожиданный успех. Жозе уже списали со счетов, но я надеюсь он еще пошумит в ЛЧ.
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v.belorussky
Ответ Redmurza
Жозе уже ничего ни сломать, ни привить не может, по крайней мере не на уровне клубов
Рому нормально тренирует. Уж на что я не люблю ни Рому, ни Маура.
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d55gmwnjyr
Если придёт Моуринью,Месси сразу на выход отправят.Ему не нужны в команде пешие балласты.У него все пахать должны.
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Tiestorzn17
Представляю какая там распродажа тогда будет, плюс он наверняка кого то из старожилов сделает крайним и выкинет, как делал везде, и самый подходящий под раздачу Маркиньос.
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LLiriKK
Топовым тренером Жозе быть перестал уже где-то во времена «Юнайтед», не говоря уж о том, что происходило с ним и возглавляемыми им командами потом, достигнув «вершины» сейчас, в «Роме», которая практически в руинах, как бы ни кривлялись в комментариях его персональные поклонники.
Лучше дождаться Нагельсмана. Судя по конфликтам в стане «Баварии», уже летом его там не будет.
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Тимофей Кушнир
Если Жозе возьмёт ЛЧ с ПСЖ, то окончательно впишет себя в историю. Определённо. Вопрос в том, будет ли он играть от обороны?
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Vikeif
Ответ Мадрид наказывает!
где ты топ-клуб увидел?
Можно сколько угодно смеяться над неудачами ПСЖ, но отрицать что это топ клуб - глупо. По подбору игроков, по глобализации бренда и т.д.
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zer
Ответ DolJun
со шпорами что он сделал? сломал или привил характер? ни то, ни другое. тут явно может быть и третий вариант, где мбаппе и ко его просто сольют да и все.
ТТХ это вещь в себе, недаром про них поговорка ходит) иногда кажется, что им никто не поможет, но и сломать не сломает
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евГений
Ответ Yri Yrov
это ты типа про Моура? да дай ему столько бабок как пепу он станет чемпом в любой лиге,. а такие остряки как ты потом изчезнут со спортса
Ему дали. Более 450 млн евро в МЮ. Результат? 26 очков после 17 туров.

Когда вы уже закончитесь, клоуны, не смыслящие в футболе от слова совсем. Ыээ "дух мавринье", "скала", "настоящий железный тренер"
Это просто физрук, который застрял в нулевых и от которого шарахается любой приличный клуб.
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A K
Очень странный выбор.
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RealJon
Да никто кроме абсолютного авторитета - Зидана, этому клубу не поможет.
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whereissuso
Жаловаться на судей имея в составе Месси Мбаппе и Неймара - бесценно, я хочу это видеть
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OnTuMyC
пожалуй это будет самый дорогой автобус в истории.
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benjamin92
Ответ Pertinax Gandi
Ну Маур как раз с дорогими звёздами работать умеет. Потому что он и сам дорогая звезда. Это вам не мальчик-вундеркинд Тухель, не тихоня Почеттино, и не Галтье, сделавший себе имя в провинциальных клубах Франции. Это мужик авторитетный, тренер в законе.
49-летний мальчик вундеркинд Тухель )
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Sergey Truhtanov
Вот что значит зачетка работает на тебя!
Моур уже больше 10 лет без особых достижений (ладно-ладно, забыл великолепное ЛЕ с МЮ). А все еще сватают его в большие клубы. В данном случае "большие" по финансам конечно.
Но я бы с радостью посмотрел на него в ПСЖ. Одно удовольствие наблюдать как мешки в очередной раз проваливаются.
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Мохнатый55
Сдувшийся тренер ничего не даст ПСЖ.
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евГений
Ответ Savarona25
Был бы абсолютно верный выбор. Во Франции у ПСЖ все схвачено и правдорубу Жозе не надо будет скандалить с судьями, убивающими команду (как в Италии). Авторитет Жозе поможет при работе со звездами - ему никто не скажет "а ты кто такой?" (как Почеттино или Галтье. Ну и в матчах плей-офф Жое будет на высоте - результативная атака дома, надежный автобус в гостях. А руководство ПСЖ легко купить Жозе того, кто ему вдруг понадобится для полноты картины (это не 7 млн потраченных в Роме за 2 ТО).
7 млн? Бревно на Абрахаме за 40 вписывается в эти 7 млн трат или еще нет?
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евГений
Ответ deadjoker
Тут скорее шпоры, Конте очень точно разложил в интервью по ним.
Конте очень точно придумал себе отмазки, почему он с тратами меньше чем Артета за 3 сезона он не может победить Милан потративший меньше 30 миллионов евро.

Смешно что подпивасы смотрят на него и восхищаются: "вау, это же всего лишь клуб и игроки плохие, не то что сияющий рыцарь Антонио, проигравший шахтеру 3 строчку в группе ЛЧ"
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Universal1000
Ответ Yri Yrov
это ты типа про Моура? да дай ему столько бабок как пепу он станет чемпом в любой лиге,. а такие остряки как ты потом изчезнут со спортса
Так давали ж в МЮ - всё просрал.
Шестые места.

Он просто не тренер уровня Пепа и близко - вот и всё.
Даже по результатам. Про блевотный говнофутбол так и быть умолчим-с.
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LightWithin
На рынке топ-тренеров выбор не очень велик, но как мы уже знаем Зидан не пойдёт, Тухель - ну вы понимаете. Брать какого-то прогрессивного молодого тренера из Германии или Голландии не рискнут, слишком много "звёзд", вот так судя по всему пришли к Жозе.
Но из плюсов на сейчас только имя, время от времени поставленная игра, а в минусах - нестабильность, ригидность, затормозил в развитии где-то после Интера, конфликтность с игроками, не шибко атакующий зрелищный футбол и "автобусы" это вероятно главные жирные минусы, которые вряд ли оставляют шансы выиграть хоть что-то кроме Лиги и кубка в ней, да и то как карта ляжет.
Лучше ли он Галтье, возможно, но не думаю что сильно.
Не мне решать, но регресс Мауриньо как тренера виден уже давно.
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YOKODZUMA
Ответ Джейме Ланнистер
"Деньги есть - ума не надо!" Девиз арабов ПСЖ. Марино великий тренер. Но, он уже лет 6-7 уже сбытый летчик. Пеп или Клопп со времен БД и Барсы поменяли свой стиль со временем. А Йозе в это время только деградировал.
Чего, куда? Один играет в ватокат и требует себе игроков как только где проблемы, второй в прессинг с мыслью что игроки роботы.
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Sergey Truhtanov
Ответ Инженер Управляющий
Ну, справедливости ради, Маур Еврокубок привез в Манчестер, как у Сити дела с этим?
Известно каждому – где Моур, там трофеи.
Вопрос устроит ли боссов Псж лига европы, или лига конференций)
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