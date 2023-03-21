Моуринью – главная цель «ПСЖ» на следующий сезон. В клубе считают, что он поможет выиграть ЛЧ (Педру Алмейда)
Жозе Моуринью может возглавить «ПСЖ».
По информации инсайдера Педру Алмейды, назначение португальского тренера является главной целью парижского клуба на следующий сезон. В его приглашении заинтересован советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш.
В «ПСЖ» считают Моуринью именно тем тренером, который может привести команду к победе в Лиге чемпионов.
В настоящий момент 60-летний специалист работает в «Роме». Его контракт рассчитан до 2024 года.
С начала текущего сезона «ПСЖ» возглавляет Кристоф Гальтье.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Лучше дождаться Нагельсмана. Судя по конфликтам в стане «Баварии», уже летом его там не будет.
Когда вы уже закончитесь, клоуны, не смыслящие в футболе от слова совсем. Ыээ "дух мавринье", "скала", "настоящий железный тренер"
Это просто физрук, который застрял в нулевых и от которого шарахается любой приличный клуб.
Моур уже больше 10 лет без особых достижений (ладно-ладно, забыл великолепное ЛЕ с МЮ). А все еще сватают его в большие клубы. В данном случае "большие" по финансам конечно.
Но я бы с радостью посмотрел на него в ПСЖ. Одно удовольствие наблюдать как мешки в очередной раз проваливаются.
Смешно что подпивасы смотрят на него и восхищаются: "вау, это же всего лишь клуб и игроки плохие, не то что сияющий рыцарь Антонио, проигравший шахтеру 3 строчку в группе ЛЧ"
Шестые места.
Он просто не тренер уровня Пепа и близко - вот и всё.
Даже по результатам. Про блевотный говнофутбол так и быть умолчим-с.
Но из плюсов на сейчас только имя, время от времени поставленная игра, а в минусах - нестабильность, ригидность, затормозил в развитии где-то после Интера, конфликтность с игроками, не шибко атакующий зрелищный футбол и "автобусы" это вероятно главные жирные минусы, которые вряд ли оставляют шансы выиграть хоть что-то кроме Лиги и кубка в ней, да и то как карта ляжет.
Лучше ли он Галтье, возможно, но не думаю что сильно.
Не мне решать, но регресс Мауриньо как тренера виден уже давно.
Вопрос устроит ли боссов Псж лига европы, или лига конференций)