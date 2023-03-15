Осимхен интересен «Сити», «Челси», «ПСЖ» и «МЮ». «Бавария» не купит его из-за цены в 100+ млн евро
Форвард «Наполи» Виктор Осимхен интересен четырем европейским топ-клубам.
По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, в борьбе за 24-летнего нападающего участвуют «Манчестер Сити», «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Эти клубы уже вели переговоры с Осимхеном.
«Манчестер Сити» делал запрос по форварду, несмотря на наличие Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса в составе.
«Бавария» не рассматривает возможность приобретения Осимхена, так как сумма трансфера составит как минимум 100 млн евро. Мюнхенцы не готовы столько платить.
В этом сезоне у Виктора 21 гол и 4 результативные передачи в 27 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
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Коллекционирование центральных нападающих,как и центральных защитников?)
Не знаю как Осимхен впишется в МЮ и будет играть одновременно с Решфордом??
МЮ нужен высокий ЦФ который сможет получать мячи находясь спиной к воротам соперника и замыкать кроссы..