Осимхен интересен «Сити», «Челси», «ПСЖ» и «МЮ». «Бавария» не купит его из-за цены в 100+ млн евро

Форвард «Наполи» интересен четырем европейским топ-клубам.

По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, в борьбе за 24-летнего нападающего участвуют «Манчестер Сити», « », « » и « ». Эти клубы уже вели переговоры с Осимхеном.

«Манчестер Сити» делал запрос по форварду, несмотря на наличие Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса в составе.

« » не рассматривает возможность приобретения Осимхена, так как сумма трансфера составит как минимум 100 млн евро. Мюнхенцы не готовы столько платить.

В этом сезоне у Виктора 21 гол и 4 результативные передачи в 27 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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