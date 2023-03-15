Осимхен интересен «Сити», «Челси», «ПСЖ» и «МЮ». «Бавария» не купит его из-за цены в 100+ млн евро

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Футбол

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен интересен четырем европейским топ-клубам.

По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, в борьбе за 24-летнего нападающего участвуют «Манчестер Сити», «Челси», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Эти клубы уже вели переговоры с Осимхеном.

«Манчестер Сити» делал запрос по форварду, несмотря на наличие Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса в составе.

«Бавария» не рассматривает возможность приобретения Осимхена, так как сумма трансфера составит как минимум 100 млн евро. Мюнхенцы не готовы столько платить.

В этом сезоне у Виктора 21 гол и 4 результативные передачи в 27 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

47 комментариев

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Bulat89
Сити?
Коллекционирование центральных нападающих,как и центральных защитников?)
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Лёха Жданчик
Там все 140млн будут....
Не знаю как Осимхен впишется в МЮ и будет играть одновременно с Решфордом??
МЮ нужен высокий ЦФ который сможет получать мячи находясь спиной к воротам соперника и замыкать кроссы..
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Arseny Mikhaylovsky
В арсенал думаю зашел бы хорошо
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Vermont Bulatkin
Ответ Александра Александрова
Баварии интересно, кого нибудь бесплатно забрать у конкурентов в Германии ))
Из бесплатного только Тюрам.
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Vermont Bulatkin
Ответ Футбол_это_жизнь
Они ведь как сороки скупили весь блестящее по Европе.
И даже не блестящее.
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Sabyrzhan Sarbalayev
Вряд ли таким результативным будет в апл, Франция Германия самое то
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Ahmed Umahanov
Ответ Ученик Пепа
Ман Сити здесь судя по всему так, за компанию))
Сити за хорошие деньги избавится от Холанда. Он не игрок для Гвардиолы. И в целом не командный игрок. Осимхен или Кейн подойдут в разы лучше
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Umar Rieltor
Ответ Kadiy
перевалочный куда?
в Реал.
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Футбол_это_жизнь
Ответ Born is the King
В любом непонятном слухе включай Челси
Они ведь как сороки скупили весь блестящее по Европе.
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Michael none
В Реал надо ему. Как бы мне со стороны то наплевать вроде-бы, но парень талантлив, жалко будет если в Челси или ПСЖ пропадет еще один талантливый нападающий.
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Пацан пацан
Челси он нужен, и это клуб за который он болел
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Kadiy
Ответ Umar Rieltor
Холланд , апл рассматривал как перевалочный пункт. наверное он там долго задерживаться не будет.
перевалочный куда?
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Александра Александрова
Баварии интересно, кого нибудь бесплатно забрать у конкурентов в Германии ))
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NottinghamForest79
«Челси», «ПСЖ» и «МЮ»
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Амин Чич
Ну так если Бавария не рассматривает его, зачем ее вообще тут писать ))))!?
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Slavick Nemkovsky
Ответ muratovich
Бавария как всегда в своем стиле 😂😂😂
Ага, я посмотрел кто у Баварии выходил на замену в матче с ПСЖ и заплакал от зависти
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Umar Rieltor
Ответ Вася Пупкин
Связка Холанд-Осимхен звучит устрашающе!
Холланд , апл рассматривал как перевалочный пункт. наверное он там долго задерживаться не будет.
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fellx
Ответ Назар Игорь
Реально МЮ. В МС будет на скамейке под Холландом, ПСЖ на гране развала, Челси скоро будет под санкциями фейр- плей.
Зачем ему МЮ? Топ игрок туда больше не пойдет. Реально только Челси. Очень нужная позиция
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Jaxongir Shodiev
В МЮ с Решфордом могли бы стать идеальной связкой, как Ван Перси и Руни или Коул и Йорк
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Дани Арапов
🤡
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Zorro
Хотеть не вредно!
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Baylamos
Хочет прям вся европа?)))) 😄
+3
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hedgehog111
Ответ muratovich
им бы всё забрать бесплатно
Если есть вариант,то забирают! Если можно не дорого купить покупают. Вообще это не твоё дело их упрекать, они расходуя в 5-6 меньше других клубов стабильно имеют в ЛЧ все эти нефтяные клубы 🤣🤣
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-1
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Фрэнк Канистра
Ответ Born is the King
В любом непонятном слухе включай Челси
Так то, на вскидку, Челси бы форвард не помешал. Кто там у них за форварда? Хаверц? Ну это такое, игрок хороший, но форвард не классический, скорее вынужденный.
+11
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muratovich
Ответ hedgehog111
Они самые умные! Тупо не скупают все,что блестит за огромные деньги!!! Они многих научат правильному подходу к трансферам.
им бы всё забрать бесплатно
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