Матчи сборной России с Ираном и Ираком будут учтены в рейтинге ФИФА

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Матчи сборной России с Ираном и Ираком будут учтены в рейтинге ФИФА.

В марте национальная команда провела 2 товарищеских матча – против сборных Ирана (1:1) и Ирака (2:0). 

«Матчи сборной России против команд Ирана и Ирака будут учтены в рейтинге ФИФА», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

В рейтинге ФИФА по итогам 2022 года сборная России занимает 37-е место. Команды Ирана и Ирака располагаются на 24-й и 68-й позициях.

В 2022 году российская команда была отстранена от участия в официальных турнирах. 

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1 комментарий

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Tpy6kaMerlina
А помнится были в десятке.
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