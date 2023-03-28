Матчи сборной России с Ираном и Ираком будут учтены в рейтинге ФИФА.

Матчи сборной России с Ираном и будут учтены в рейтинге .

В марте национальная команда провела 2 товарищеских матча – против сборных Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

«Матчи сборной России против команд Ирана и Ирака будут учтены в рейтинге ФИФА», – сообщили в службе коммуникаций .

В рейтинге ФИФА по итогам 2022 года сборная России занимает 37-е место. Команды Ирана и Ирака располагаются на 24-й и 68-й позициях.

В 2022 году российская команда была отстранена от участия в официальных турнирах.