Италия может натурализовать Капальдо из «Зальцбурга», Инфантино из «Росарио» и еще 10 аргентинцев
После натурализации Матео Ретеги Италия может пригласить еще нескольких аргентинцев.
Как передает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Tuttosport, главным кандидатом является хавбек Николас Капальдо из «Зальцбурга».
Также представители итальянской федерации следят за такими футболистами, как защитник Николас Валентини («Бока Хуниорс»), полузащитники Игнасио Пуч («Атлетико Тукуман»), Томас Поццо («Индепендьенте»), Джино Инфантино («Росарио Сентраль»), Хуан Сфорца и Хусто Джани (оба – «Ньюэллс Олд Бойз»), Джанлука Престианни («Велес Сарсфилд»), форварды Педро де ла Вега («Ланус»), Лукас Бельтран («Ривер Плейт»).
«Напоминает Батистуту». Откуда взялся аргентинец в сборной Италии, который забил Англии в дебюте?
Месси как известно тоже итальянские корни , да и каталонские.