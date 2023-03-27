Италия может натурализовать Капальдо из «Зальцбурга», Инфантино из «Росарио» и еще 10 аргентинцев

После натурализации Матео Ретеги Италия может пригласить еще нескольких аргентинцев.

Как передает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Tuttosport, главным кандидатом является хавбек из « ».

Также представители итальянской федерации следят за такими футболистами, как защитник (« »), полузащитники Игнасио Пуч («Атлетико Тукуман»), Томас Поццо (« »), Джино Инфантино («Росарио Сентраль»), Хуан Сфорца и Хусто Джани (оба – «Ньюэллс Олд Бойз»), Джанлука Престианни («Велес Сарсфилд»), форварды Педро де ла Вега («Ланус»), Лукас Бельтран («Ривер Плейт»).

«Напоминает Батистуту». Откуда взялся аргентинец в сборной Италии, который забил Англии в дебюте?