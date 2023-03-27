Италия может натурализовать Капальдо из «Зальцбурга», Инфантино из «Росарио» и еще 10 аргентинцев

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После натурализации Матео Ретеги Италия может пригласить еще нескольких аргентинцев.

Как передает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Tuttosport, главным кандидатом является хавбек Николас Капальдо из «Зальцбурга».

Также представители итальянской федерации следят за такими футболистами, как защитник Николас ВалентиниБока Хуниорс»), полузащитники Игнасио Пуч («Атлетико Тукуман»), Томас Поццо («Индепендьенте»), Джино Инфантино («Росарио Сентраль»), Хуан Сфорца и Хусто Джани (оба – «Ньюэллс Олд Бойз»), Джанлука Престианни («Велес Сарсфилд»), форварды Педро де ла Вега («Ланус»), Лукас Бельтран («Ривер Плейт»).

«Напоминает Батистуту». Откуда взялся аргентинец в сборной Италии, который забил Англии в дебюте?

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26 комментариев

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Пинающий Достоинства
Ответ Michael Boldyrev
Ух, представляю как на итальянских форумах полыхает!
Фанаты Лацио одобряют
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KingOfTheDivan
Ответ G_Batigol
Надо было в свое время натурализовать Дибалу и Икарди
Да и Месси можно было бы, чего уж там
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ammiak
Помню, как шутили, что вот в сборной-то Манчини не сможет подписывать аргентинцев и что он будет делать
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shiko101
Ответ Michael Boldyrev
Ух, представляю как на итальянских форумах полыхает!
Почему должно полыхать , если у них у всех итальянские корни и в любой момент ( или уже ) они могут получить итальянское гражданство.
Месси как известно тоже итальянские корни , да и каталонские.
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dimonivanov
Ориунди, как в 30е
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G_Batigol
Надо было в свое время натурализовать Дибалу и Икарди
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OldRedWhite
Ну может быть хоть теперь Мостовой отстанет от Зенита с этими всего-то 2-мя бразильцами !
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Евгений Громов 22
Ответ rigobersong
Так Интер изначально и создавался под этим лозунгом, что в нашем клубе открыта дорога всем мы Интернациональная команда!:) А Милан со своими болельщиками всегда гордился тем, что в команде играли Итальянцы, а теперь же Итальянский футбол дошел до такого, что даже в Милане их нет:))
Вот и я об этом))
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Dima91Caps
там и в Уругвае полно народа итальянского происхождения
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<~Inter~>
Ответ Ksandvankneshas
Тяжёлые времена настали для сб Италии.
А что такого необычного? Что-то мало кто вспоминал про натурализованных игроков когда сборная Италии выигрывала ЧМ 2006 года с Каморанези в составе или последнее Евро с тем же Жоржиньо
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rigobersong
Ответ Евгений Громов 22
В Интере раньше было частенько)
Так Интер изначально и создавался под этим лозунгом, что в нашем клубе открыта дорога всем мы Интернациональная команда!:) А Милан со своими болельщиками всегда гордился тем, что в команде играли Итальянцы, а теперь же Итальянский футбол дошел до такого, что даже в Милане их нет:))
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Евгений Громов 22
Ответ rigobersong
Если в Милане не выходит в основе ни один итальянец, это действительно катастрофа:))
В Интере раньше было частенько)
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Mechel**
Ответ Любезный Коссутий
и не придерешься ведь - практически все итальяянцы
Пол Аргентины с итальянскими корнями
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исянов
просто воры а не сборная. у них уже третье поколение подряд никакущее, но все равно надо тянуть каких-то балканцев, южноамериканцев, негров и потом что делать с этой кучей шлака никто не знает. заигрывают и потом губят карьеры людям. это ужасно. дисквальнуть бы их еще на пару чемпионатов мира за жульничество.
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Michael Boldyrev
Ух, представляю как на итальянских форумах полыхает!
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Ksandvankneshas
Тяжёлые времена настали для сб Италии.
+2
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инок
Ответ Okaka
только вчера об этом писал, что после Ретеги Италии надо еще 10 аргов натурализовать )))
А этнических аргентинцев вовсе не существует, большинство из них потомки итальянцев, если не считать индейские племена, проживающих там раньше...
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Alda
Да итальянец я! Мамой кльанусь!
+5
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vaslover
Ответ Amalfitano
Приплыли. Италия массово занялся натурализацией.🤦
Все возвращается на круги своя. Это называется ОРИУНДО, это тем чем футбольная Италия занималась ещё в 30-е годы прошлого века. Это история футбола.
+9
-1
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Любезный Коссутий
и не придерешься ведь - практически все итальяянцы
+11
-2
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<~Inter~>
Ответ Amalfitano
Приплыли. Италия массово занялся натурализацией.🤦
Будто в сборной Италии в первый раз играют натурализованные игроки. Мне кажется слишком много шума для вполне обычной работы федерации
+2
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Юрий Кечко
Ответ Amalfitano
Так же как и у нас когда-то набирали игроков из Амкаров когда лимит был другим.
Когда в сборной хоть кто то играл из амкара ?
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Amalfitano
Ответ rigobersong
Если в Милане не выходит в основе ни один итальянец, это действительно катастрофа:))
Так же как и у нас когда-то набирали игроков из Амкаров когда лимит был другим.
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Amalfitano
Приплыли. Италия массово занялся натурализацией.🤦
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Okaka
только вчера об этом писал, что после Ретеги Италии надо еще 10 аргов натурализовать )))
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