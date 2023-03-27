Манчини про 2:0 с Мальтой: «Такие матчи раздражают, они малопривлекательны – нужно вскрывать соперника. Мы могли выступить намного лучше»

Теги Роберто Манчини сборная Италии по футболу серия А Италия сборная Мальты по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Роберто Манчини считает, что сборная Италии не показала максимум в матче с Мальтой.

В матче квалификации Евро-2024 итальянцы одержали победу со счетом 2:0.

«Такие матчи трудны – в них есть что терять, они раздражают, малопривлекательны и не очень приятны, потому что соперник закрывается, не оставляя свободных пространств, и нельзя терять концентрацию.

Что-то мы сделали лучше, что-то хуже. Важно было вскрыть соперника, и нам это удалось. Но затем нам следовало забить еще несколько голов.

Мы могли и должны были выступить намного лучше. В чем? Почти во всем», – сказал главный тренер сборной Италии.

1 комментарий

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Dexter Dallas
тренеровал бы ты португалию. стал бы сразу и некрасивым и бедным завистником. мальты ему не привлекательны
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