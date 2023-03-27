Манчини про 2:0 с Мальтой: «Такие матчи раздражают, они малопривлекательны – нужно вскрывать соперника. Мы могли выступить намного лучше»
Роберто Манчини считает, что сборная Италии не показала максимум в матче с Мальтой.
В матче квалификации Евро-2024 итальянцы одержали победу со счетом 2:0.
«Такие матчи трудны – в них есть что терять, они раздражают, малопривлекательны и не очень приятны, потому что соперник закрывается, не оставляя свободных пространств, и нельзя терять концентрацию.
Что-то мы сделали лучше, что-то хуже. Важно было вскрыть соперника, и нам это удалось. Но затем нам следовало забить еще несколько голов.
Мы могли и должны были выступить намного лучше. В чем? Почти во всем», – сказал главный тренер сборной Италии.
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