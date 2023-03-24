Англия прервала 40-матчевую серию Италии без поражений в отборе на Евро и впервые с 1961-го обыграла итальянцев на их поле

Сборная Италии впервые за 41 матч не смогла победить в отборе на Евро.

Команда Роберто Манчини в Неаполе уступила (1:2) в квалификации ЧЕ-2024.

До этой игры итальянцы за последние 40 матчей победили 34 раза и 6 раз сыграли вничью.

Также Италия впервые с 1961 года потерпела от Англии поражение на Апеннинском полуострове.