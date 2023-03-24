Англия прервала 40-матчевую серию Италии без поражений в отборе на Евро и впервые с 1961-го обыграла итальянцев на их поле

Теги Роберто Манчини Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Сборная Италии впервые за 41 матч не смогла победить в отборе на Евро.

Команда Роберто Манчини в Неаполе уступила Англии (1:2) в квалификации ЧЕ-2024.

До этой игры итальянцы за последние 40 матчей победили 34 раза и 6 раз сыграли вничью.

Также Италия впервые с 1961 года потерпела от Англии поражение на Апеннинском полуострове.

20 комментариев

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Arthur Jacob
Ответ Under
значительно меньше не значит ведь, что нет совсем ну и вряд ли меньше, чем в тех Нидерландах или Бельгии
В процентном соотношении мигрантов в 🇳🇱 и в 🇧🇪 больше чем в Италии в 2-3 раза
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ Михо
На сегодняшний день это команды разного уровня к сожалению. Больше симпатизирую Италии, но Англия была сильнее
что за бред про Англия была сильнее? абсолютно равный матч , Xg без пенальти и моменты это полностью подтверждают, во втором тайме Италия на голову была лучше ,а у Англии 0 атак вообще
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Under
Ответ Arthur Jacob
В Италии мигрантов (пока) значительно меньше чем во Франции, Германии и Англии
значительно меньше не значит ведь, что нет совсем
ну и вряд ли меньше, чем в тех Нидерландах или Бельгии
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Arthur Jacob
Ответ Under
Холанн вполне себе европейский мальчик да и потом, в Италии что ли мигранты перевелись?
В Италии мигрантов (пока) значительно меньше чем во Франции, Германии и Англии
+1
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+1
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Under
Ответ Arthur Jacob
А где есть новые таланты в Европе? Европейские мальчики имеют много возможностей чтобы занять себя чем то другим. Поэтому футбол это уже игра мигрантов и их детей
Холанн вполне себе европейский мальчик
да и потом, в Италии что ли мигранты перевелись?
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Aidos9419
Ответ Pertinax Gandi
Манчини в отставку?
он выжимает почти максимум
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Barry_Cadny
"впервые за 41 матч не смогла победить в отборе на Евро".

"До этой игры итальянцы за последние 40 матчей победили 34 раза и 6 раз сыграли вничью"

У автора эти два опуса логически стыкуются?
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llolishe
Эта Италия одна из слабейших+ноунейм в основе

В Англии будет праздник что обыграли полудублевую Италию
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Arthur Jacob
Ответ &_Bishep_&
А вообще что произошло в Италии с талантами? Почему внезапно перестали
А где есть новые таланты в Европе? Европейские мальчики имеют много возможностей чтобы занять себя чем то другим. Поэтому футбол это уже игра мигрантов и их детей
+2
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&_Bishep_&
Ответ Михо
На сегодняшний день это команды разного уровня к сожалению. Больше симпатизирую Италии, но Англия была сильнее
А вообще что произошло в Италии с талантами? Почему внезапно перестали
+1
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Perfetto
Ответ Михо
На сегодняшний день это команды разного уровня к сожалению. Больше симпатизирую Италии, но Англия была сильнее
ничего страшного, проиграли и проиграли. Но про разный уровень вы зря!
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Under
Ответ dmitryGoose
Выезжать на ядре победного Евро больше нельзя. Как Грилиш не сделал 0-3 - я не понимаю. Вератти - позорище. Его потери мяча очень опасны. Он достаточно техничный игрок, чтобы их избегать, но годы игры в чемпионате одной команды сделали своё дело. В ЛЧ точно так же обрезался. Надеюсь, в следующих матчах будет играть Лока.
так это ядро уже успело на мир не выехать, вряд ли там такими категориями можно мыслить до сих пор
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Under
Ответ Alex_nder
В этом мире всегда что-нибудь происходит впервые, истина! Игра была равной в целом, на ничью точно итальянцы наиграли, большая половина 2го тайма была за ними… А вот везение и результат за англичанами! :)
большая половина? )
+1
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Under
Ответ 2ran
"Сборная Италии впервые за 41 матч не смогла победить в отборе на Евро." Вы бы хоть вчитывались, что пишите...
пишете через е, раз такая пьянка пошла
+3
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Alex_nder
В этом мире всегда что-нибудь происходит впервые, истина! Игра была равной в целом, на ничью точно итальянцы наиграли, большая половина 2го тайма была за ними… А вот везение и результат за англичанами! :)
+1
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-1
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Pertinax Gandi
Манчини в отставку?
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dmitryGoose
Выезжать на ядре победного Евро больше нельзя. Как Грилиш не сделал 0-3 - я не понимаю.

Вератти - позорище. Его потери мяча очень опасны. Он достаточно техничный игрок, чтобы их избегать, но годы игры в чемпионате одной команды сделали своё дело. В ЛЧ точно так же обрезался.

Надеюсь, в следующих матчах будет играть Лока.
+6
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+6
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2ran
"Сборная Италии впервые за 41 матч не смогла победить в отборе на Евро."
Вы бы хоть вчитывались, что пишите...
+10
-1
+9
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Александр Суряев
Ответ Михо
На сегодняшний день это команды разного уровня к сожалению. Больше симпатизирую Италии, но Англия была сильнее
А ведь буквально осенью Италия победила.
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Михо
На сегодняшний день это команды разного уровня к сожалению. Больше симпатизирую Италии, но Англия была сильнее
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