Англия прервала 40-матчевую серию Италии без поражений в отборе на Евро и впервые с 1961-го обыграла итальянцев на их поле
Сборная Италии впервые за 41 матч не смогла победить в отборе на Евро.
Команда Роберто Манчини в Неаполе уступила Англии (1:2) в квалификации ЧЕ-2024.
До этой игры итальянцы за последние 40 матчей победили 34 раза и 6 раз сыграли вничью.
Также Италия впервые с 1961 года потерпела от Англии поражение на Апеннинском полуострове.
ну и вряд ли меньше, чем в тех Нидерландах или Бельгии
да и потом, в Италии что ли мигранты перевелись?
"До этой игры итальянцы за последние 40 матчей победили 34 раза и 6 раз сыграли вничью"
У автора эти два опуса логически стыкуются?
В Англии будет праздник что обыграли полудублевую Италию
Вератти - позорище. Его потери мяча очень опасны. Он достаточно техничный игрок, чтобы их избегать, но годы игры в чемпионате одной команды сделали своё дело. В ЛЧ точно так же обрезался.
Надеюсь, в следующих матчах будет играть Лока.
Вы бы хоть вчитывались, что пишите...