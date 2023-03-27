В «Челси» недовольны заявлением Тухеля о намерении пригласить в «Баварию» тренера Бэрри

Теги Бавария Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Энтони Бэрри Футбол

Томас Тухель пытается переманить бывшего коллегу по «Челси» в «Баварию».

Как сообщает The Telegraph, немецкий специалист хочет видеть в своем штабе Энтони Бэрри, вместе с которым они выиграли Лигу чемпионов в 2021 году.

Тухель заявил об этом на первой же пресс-конференции после назначения в «Баварию», и такое поведение разочаровало руководство «Челси». При этом «синие» на тот момент уже знали о спросе на Бэрри.

Сам Энтони заинтересован в переходе, но пока «Бавария» не делала предложения о выкупе контракта тренера, хотя и обозначила такое намерение.

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Тренер унижает бывший клуб
Такое возможно только в нашем синем меньше чем шапито)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
ты о чем?
О том, что при топаре Энрике ты будешь наслаждаться игрой Челси:))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Сфокусируйся:))
ты о чем?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
что?
Сфокусируйся:))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Зачем ты оправдываешься?:)
что?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
это твоя память до сих пор блокирует факты, что не дает тебе возможность оценивать здраво. но факт остается фактом, что именно энрике принес первый честный шестиребл барсе.
Зачем ты оправдываешься?:)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Согласен, но несмотря на то, что челси зарядил Эвребе удаление Абидаля за то что сотряс воздух, и Анелька упал от дуновения ветра, Барселона и Пеп смогли выстоять, радует что у тебя до сих пор флешбеки:))
это твоя память до сих пор блокирует факты, что не дает тебе возможность оценивать здраво. но факт остается фактом, что именно энрике принес первый честный шестиребл барсе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
о, я про честный. в порядочном обществе принято не вспоминать про то судейское недоразумение.
Согласен, но несмотря на то, что челси зарядил Эвребе удаление Абидаля за то что сотряс воздух, и Анелька упал от дуновения ветра, Барселона и Пеп смогли выстоять, радует что у тебя до сих пор флешбеки:))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Так первый Шерстибл был при Пепе:)) Сфокусируйся:))
о, я про честный. в порядочном обществе принято не вспоминать про то судейское недоразумение.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
хм, если ты первый шестиребл с барсой равняешь с вылетом из ле - получается ты расписываешься в собственном слабом понимании футбола, увы.
Так первый Шерстибл был при Пепе:)) Сфокусируйся:))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Тут поспорю с тобой, уже очевидно, что топарь Чави сильнее чем Энрике!:))
хм, если ты первый шестиребл с барсой равняешь с вылетом из ле - получается ты расписываешься в собственном слабом понимании футбола, увы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
а ты его не катируешь? понимаю, тот факт что энрике является сильнейшим тренером в истории барсы, не особо добавляет ему плюсов, но вроде со сборной неплохо поработал. жаль что начал всякую каталонскую древесину тянуть - на том и погорел, но все же. ты что думаешь?
Тут поспорю с тобой, уже очевидно, что топарь Чави сильнее чем Энрике!:))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Испанский специалист Луис Энрике может возглавить «Челси» в случае ухода Грэма Поттера с поста главного тренера клуба, сообщает Sport. По информации издания, на этот пост также претендует экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, который на данный момент находится без работы. Несмотря на клубный опыт французского специалиста, руководство синих больше склоняется к выбору в сторону Энрике:)
а ты его не катируешь? понимаю, тот факт что энрике является сильнейшим тренером в истории барсы, не особо добавляет ему плюсов, но вроде со сборной неплохо поработал. жаль что начал всякую каталонскую древесину тянуть - на том и погорел, но все же. ты что думаешь?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ Акира_1
Ну а Тухель разрчарован был, когда его слили на физрука из Брайтона, хотя он для Челси все делал. Даже был готов на велике ехать на матчи во время санкций.
Вроде в новости говорится о недовольстве, а не о разочаровании
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
Я думаю, Тухель ну очень расстроился от того, что разочаровал руководство Челси.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
куда?
Испанский специалист Луис Энрике может возглавить «Челси» в случае ухода Грэма Поттера с поста главного тренера клуба, сообщает Sport.

По информации издания, на этот пост также претендует экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, который на данный момент находится без работы. Несмотря на клубный опыт французского специалиста, руководство синих больше склоняется к выбору в сторону Энрике:)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ rigobersong
Назначением Энрике:))
куда?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Ну а Тухель разрчарован был, когда его слили на физрука из Брайтона, хотя он для Челси все делал. Даже был готов на велике ехать на матчи во время санкций.
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Ответ DolJun
тухеля можно понять, хоть минимально - но кольнул бывший клуб в прессе) но барри - вот где интересный персонаж. пришел с лэмпардом как тренер по стандартам, но практической пользы от него особо я лично не заметил: синие как пропускали с угловых из-за того что кепа не может нормально выйти на мяч - так и пропускают. интересно чем закончится
Назначением Энрике:))
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
тухеля можно понять, хоть минимально - но кольнул бывший клуб в прессе) но барри - вот где интересный персонаж. пришел с лэмпардом как тренер по стандартам, но практической пользы от него особо я лично не заметил: синие как пропускали с угловых из-за того что кепа не может нормально выйти на мяч - так и пропускают. интересно чем закончится
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FEZ10
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Судя по твоим подпискам , то «Ваши» у тебя все
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий