В «Челси» недовольны заявлением Тухеля о намерении пригласить в «Баварию» тренера Бэрри

пытается переманить бывшего коллегу по « » в «Баварию».

Как сообщает The Telegraph, немецкий специалист хочет видеть в своем штабе Энтони Бэрри, вместе с которым они выиграли Лигу чемпионов в 2021 году.

Тухель заявил об этом на первой же пресс-конференции после назначения в «Баварию», и такое поведение разочаровало руководство «Челси». При этом «синие» на тот момент уже знали о спросе на Бэрри.

Сам Энтони заинтересован в переходе, но пока « » не делала предложения о выкупе контракта тренера, хотя и обозначила такое намерение.