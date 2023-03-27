В «Челси» недовольны заявлением Тухеля о намерении пригласить в «Баварию» тренера Бэрри
Томас Тухель пытается переманить бывшего коллегу по «Челси» в «Баварию».
Как сообщает The Telegraph, немецкий специалист хочет видеть в своем штабе Энтони Бэрри, вместе с которым они выиграли Лигу чемпионов в 2021 году.
Тухель заявил об этом на первой же пресс-конференции после назначения в «Баварию», и такое поведение разочаровало руководство «Челси». При этом «синие» на тот момент уже знали о спросе на Бэрри.
Сам Энтони заинтересован в переходе, но пока «Бавария» не делала предложения о выкупе контракта тренера, хотя и обозначила такое намерение.
Такое возможно только в нашем синем меньше чем шапито)
По информации издания, на этот пост также претендует экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, который на данный момент находится без работы. Несмотря на клубный опыт французского специалиста, руководство синих больше склоняется к выбору в сторону Энрике:)