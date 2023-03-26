Тухель об игре с «Дортмундом»: «Главный матч немецкого футбола. Будет еще взрывоопаснее из-за отставания «Баварии»

высказался о предстоящем матче с «Боруссией» Дортмунд.

Эта игра станет первой для немецкого специалиста на посту главного тренера «Баварии».

«Начать непосредственно с игры против « » – большой вызов. Это главный матч в немецком футболе.

Он будет еще взрывоопаснее из-за нашего отставания в турнирной таблице и выдающихся результатов «Боруссии». Но это не мешает нам подходить к этой задаче с предвкушением», – сказал главный тренер «Баварии».

Тухель тренировал «Боруссию» Дортмунд с 2015 по 2017 год и выигрывал с ней Кубок Германии.

Дортмундцы лидируют в Бундеслиге после 25 туров, опережая «Баварию» на одно очко. Команды сыграют между собой в Мюнхене 1 апреля.