Тухель об игре с «Дортмундом»: «Главный матч немецкого футбола. Будет еще взрывоопаснее из-за отставания «Баварии»
Томас Тухель высказался о предстоящем матче с «Боруссией» Дортмунд.
Эта игра станет первой для немецкого специалиста на посту главного тренера «Баварии».
«Начать непосредственно с игры против «Боруссии» – большой вызов. Это главный матч в немецком футболе.
Он будет еще взрывоопаснее из-за нашего отставания в турнирной таблице и выдающихся результатов «Боруссии». Но это не мешает нам подходить к этой задаче с предвкушением», – сказал главный тренер «Баварии».
Тухель тренировал «Боруссию» Дортмунд с 2015 по 2017 год и выигрывал с ней Кубок Германии.
Дортмундцы лидируют в Бундеслиге после 25 туров, опережая «Баварию» на одно очко. Команды сыграют между собой в Мюнхене 1 апреля.
https://www.sports.ru/tags/161123374/