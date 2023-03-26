Тухель об игре с «Дортмундом»: «Главный матч немецкого футбола. Будет еще взрывоопаснее из-за отставания «Баварии»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о предстоящем матче с «Боруссией» Дортмунд.

Эта игра станет первой для немецкого специалиста на посту главного тренера «Баварии».

«Начать непосредственно с игры против «Боруссии» – большой вызов. Это главный матч в немецком футболе.

Он будет еще взрывоопаснее из-за нашего отставания в турнирной таблице и выдающихся результатов «Боруссии». Но это не мешает нам подходить к этой задаче с предвкушением», – сказал главный тренер «Баварии».

Тухель тренировал «Боруссию» Дортмунд с 2015 по 2017 год и выигрывал с ней Кубок Германии.

Дортмундцы лидируют в Бундеслиге после 25 туров, опережая «Баварию» на одно очко. Команды сыграют между собой в Мюнхене 1 апреля.

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11 комментариев

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AlexFed
Ответ melmi
В твоем тексте Ибрагимович лишний. Он конечно старый конь , он топчик, но к Нагельсману и Баварии никакого отношения не имеет 😎
Я про нового коня, если ты не шутишь конечно 😎
https://www.sports.ru/tags/161123374/
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Under
Ответ Ислам Базгиев
Большое спасибо руководству Баварии что забрали мусор с рынка, в свете последних импульсивных настроений Перес мог его в Реал позвать, Я не поклонник Нагельсманна, но поступили с ним очень мерзко . А Тухлый кроме чемпионата одной команды и чашки Ди Маттео ничего и не выиграл так то , не понимаю его поклонников , школьники наверное )
какая разница, что он выиграл, почему мерзкий вы так и не ответили почему-то
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melmi
Ответ AlexFed
Мне, как зрителю - этот движ наоборот интересен. Веселее на БЛ и ЛЧ смотреть. А то в последнее время игра совсем уныние. Не понимаю защитников чела, который вечно в носу ковыряется и выгуливает новые шмотки на каждом матче. Для этого пижона Бавария явно не по статусу была, а руководство просчиталось только в том, что поставило его за руль такого клуба. Какие то кроты, журналистки и прочая чушь...Не говоря уже о том, что он Ибрагимовичу времени не давал, а он топчик.
В твоем тексте Ибрагимович лишний. Он конечно старый конь , он топчик, но к Нагельсману и Баварии никакого отношения не имеет 😎
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Ислам Базгиев
Ответ Under
чем он мерзкий-то?
Большое спасибо руководству Баварии что забрали мусор с рынка, в свете последних импульсивных настроений Перес мог его в Реал позвать, Я не поклонник Нагельсманна, но поступили с ним очень мерзко . А Тухлый кроме чемпионата одной команды и чашки Ди Маттео ничего и не выиграл так то , не понимаю его поклонников , школьники наверное )
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Under
Ответ Виталий Ан
Мне вот интересно, если бы все это время Боруссия бы не продавала своих ключевых игроков, сколько она бы ЛЧ выиграла?! И как часто Бундес лигу?! Столько топов прошло через них. Можно было бы потеснить гегемона.
а сколько ключевых игроков пошли бы в Дортмунд, если бы они не продавали их предшественников?
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Under
Ответ Ислам Базгиев
Очень мерзкий тип , судьба вернёт должок бумерангом
чем он мерзкий-то?
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Ислам Базгиев
Очень мерзкий тип , судьба вернёт должок бумерангом
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AlexFed
Мне, как зрителю - этот движ наоборот интересен. Веселее на БЛ и ЛЧ смотреть. А то в последнее время игра совсем уныние. Не понимаю защитников чела, который вечно в носу ковыряется и выгуливает новые шмотки на каждом матче. Для этого пижона Бавария явно не по статусу была, а руководство просчиталось только в том, что поставило его за руль такого клуба. Какие то кроты, журналистки и прочая чушь...Не говоря уже о том, что он Ибрагимовичу времени не давал, а он топчик.
+1
-1
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mishakmv96
Очень хочется победы Дортмунда в Бундеслиге
+1
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+1
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Виталий Ан
Мне вот интересно, если бы все это время Боруссия бы не продавала своих ключевых игроков, сколько она бы ЛЧ выиграла?! И как часто Бундес лигу?! Столько топов прошло через них. Можно было бы потеснить гегемона.
+1
-1
0
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Вечно Молодой
после последних событий, очень хочется, чтоб Боруссия выиграла и этот матч, и саму Бундеслигу
+8
0
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