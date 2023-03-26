Президент «Баварии» о Тухеле: «Хотели назначить его еще несколько лет назад. Один из самых сильных тренеров в Европе»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Герберт Хайнер Футбол

Президент «Баварии» высказался о назначении Томаса Тухеля главным тренером клуба.

«Это однозначно верное решение. Мы хотели назначить его еще несколько лет назад, но тогда не получилось.

В последние годы он доказал, что может добиваться невероятных успехов с большими клубами за пределами Германии.

Думаю, двух мнений быть не может: Тухель – один из самых сильных тренеров в Европе», – сказал Герберт Хайнер.

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28 комментариев

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Иван Иванов
Ответ Nicolas Erfe
именно, три года. У Пепа тоже не все сразу получалось, а уж про ЛЧ молчу, но ему дали время, а тут все было неплохо и просто на раз два уволили. Конфликт поколений на лицо, старое и консервативное руководство Баварии не полюбило молодого Нагельмана, вот и все.
Хочешь сказать разница в возрасте между Салихамиджичем и Нагельсманом очень большая? По-моему я относительно недавно видел, как Салихамиджич на поле ещё бегал... 🤔
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kvn9
Тренер топовый, кто спорит, интересно будет понаблюдать, что именно он будет ставить команде, вообще-то он прагматик с большим уклоном в гвардиоловщину, хотя сейчас всё очень сильно микшируется, ну посмотрим.
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ɔculpa
Ответ Валера, уходи!!!
похоже что в этом и причина поспешного увольнения: все очень хотели Тухеля, но что бы его назначить нужно удачное окно (например заканчивающийся контракт текущего тренера и свободный Тухель одновременно). Сейчас тот свободен, но они понимали, что до конца сезона он может и пристроиться, а Нигельсманн может еще и вырулить удачно сезон.
Короче, во всём виноват Конте)
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Born is the King
В топ 3 тренера сейчас. Когда такие тренера как ТТ доступнц нужно действовать быстро
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Валера, уходи!!!
похоже что в этом и причина поспешного увольнения: все очень хотели Тухеля, но что бы его назначить нужно удачное окно (например заканчивающийся контракт текущего тренера и свободный Тухель одновременно). Сейчас тот свободен, но они понимали, что до конца сезона он может и пристроиться, а Нигельсманн может еще и вырулить удачно сезон.
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mr.birik
Насмешил всю Европу 😂😂😂
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-3
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Дмитрий Снегирёв
А они продолжают наваливать давление на него. Проигрывают Дортмунду и Сити, ой, как я смеяться буду.
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Bayern_Norway
Ответ j30
с нагельсманом против сити не каких шансов небыло бы , бундеслига тоже под вопросам была , а с тухелем появилась надежда на проход сити он придаст импульс команде и он знает как выносить гвардиолу и у него будет авторитет в команде то что не было у нагельсмана
Авторитет думаю главной проблемой было и ещё Грав и Тель совсем не развивались,Сане и Гнабри вообще фигнёй страдают.
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Ronny92
Вряд ли Томас с Хасанчиком даже два полных сезона вместе проведут. Поражаюсь конечно манагерам Бвварии. Вечно в грудь себя бьют, что не ведутся на дорогие зарплаты и трансферы, а потом на тренеров такие суммы сливают.
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№7
Ответ Андрей Хенто
Такие слова конечно хороши для Томаса, но это не очень красиво по отношению к Нагельсманну.
Через пару лет, а может и раньше Тухель окажется на месте Нагельсмана
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Filipp Gorski
Будет забавно если Бавария сольется с Сити и в Бундеслиге проиграют
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Собака хаски в маске
Ответ Nicolas Erfe
именно, три года. У Пепа тоже не все сразу получалось, а уж про ЛЧ молчу, но ему дали время, а тут все было неплохо и просто на раз два уволили. Конфликт поколений на лицо, старое и консервативное руководство Баварии не полюбило молодого Нагельмана, вот и все.
Хасан вроде не старый дед, но видимо выбрал сторону заслуженных ветеранов.
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benjamin92
Скоро также про Юргена будут говорить
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Arthur Morgan
Ответ ɔculpa
Не очень красиво может выглядеть само увольнение, но в словах-то уж что тут некрасивого? Просто отвесил комплименты Тухелю, вроде Нагельсманна не задел.
Ну они как бы говорят что взяли Нагеля, но мечтали всегда о Тухеле.)
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ɔculpa
Ответ Nicolas Erfe
Только вы с ним не сработаетесь, Тухель требовательный состоявшийся тренер, а вы с молодыми и не требовательными ужиться не можете. Ковач и Нагельсманн вам не такие, старая гвардия тоже была не такой (Анчелотти). Вам подходят только те, кто вышел из вашей же системы и готов выполнять все требования руководства и гладить игроков по голове перед сном. Тухель не из таких.
ЛВГ, уж насколько своенравный человек, вроде разошёлся с командой полюбовно. Флик, бывший баварец, но был отпущен в сборную только потому, что не ужился с Хасаном. Хитцфельд не был человеком из системы. Так что строгой зависимости тут я бы не искал. Но вот то, что Тухель и Хасан в перспективе горючая смесь - это да, тут есть опасения, ребята оба непростые.
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Назар Игорь
Похоже на неуклюжее оправдание за постыдное изгнание Нагельсманна. Возможно это ещë аукнется боссам мюнхенцев.
+1
-1
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Nicolas Erfe
Ответ trav
Гвардиола прекрасно три года работал в Баварии
именно, три года. У Пепа тоже не все сразу получалось, а уж про ЛЧ молчу, но ему дали время, а тут все было неплохо и просто на раз два уволили. Конфликт поколений на лицо, старое и консервативное руководство Баварии не полюбило молодого Нагельмана, вот и все.
+13
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+13
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j30
Ответ Bayern_Norway
Никто не спорит.Но надо было ему дать шанс до конца сезона.Очень жаль и зол
с нагельсманом против сити не каких шансов небыло бы , бундеслига тоже под вопросам была , а с тухелем появилась надежда на проход сити он придаст импульс команде и он знает как выносить гвардиолу и у него будет авторитет в команде то что не было у нагельсмана
+1
0
+1
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ɔculpa
Ответ Андрей Хенто
Такие слова конечно хороши для Томаса, но это не очень красиво по отношению к Нагельсманну.
Не очень красиво может выглядеть само увольнение, но в словах-то уж что тут некрасивого? Просто отвесил комплименты Тухелю, вроде Нагельсманна не задел.
+4
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+4
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trav
Ответ Nicolas Erfe
Только вы с ним не сработаетесь, Тухель требовательный состоявшийся тренер, а вы с молодыми и не требовательными ужиться не можете. Ковач и Нагельсманн вам не такие, старая гвардия тоже была не такой (Анчелотти). Вам подходят только те, кто вышел из вашей же системы и готов выполнять все требования руководства и гладить игроков по голове перед сном. Тухель не из таких.
Гвардиола прекрасно три года работал в Баварии
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trav
Ответ Андрей Хенто
Такие слова конечно хороши для Томаса, но это не очень красиво по отношению к Нагельсманну.
в большом бизнесе нет места сантиментам и соплям. если есть кто-то лучше - его берут, а другого убирают вот и все
+1
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ɔculpa
Ответ CriminalJoint62
Меня удивило, насколько хорошо Тухель говорит на немецком. Вот что значит подготовился
Хватит чужие шутки-то передирать.
+9
-1
+8
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Nicolas Erfe
Только вы с ним не сработаетесь, Тухель требовательный состоявшийся тренер, а вы с молодыми и не требовательными ужиться не можете. Ковач и Нагельсманн вам не такие, старая гвардия тоже была не такой (Анчелотти). Вам подходят только те, кто вышел из вашей же системы и готов выполнять все требования руководства и гладить игроков по голове перед сном. Тухель не из таких.
+2
0
+2
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Акира_1
Боэли: Кто такой Тухель по сравнению с моим Поттером, который умеет вести диалоги в Ватсаппе и очень мягкий и хороший? 😀
+1
0
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Андрей Хенто
Такие слова конечно хороши для Томаса, но это не очень красиво по отношению к Нагельсманну.
+17
-1
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