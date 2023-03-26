Президент «Баварии» о Тухеле: «Хотели назначить его еще несколько лет назад. Один из самых сильных тренеров в Европе»
Президент «Баварии» высказался о назначении Томаса Тухеля главным тренером клуба.
«Это однозначно верное решение. Мы хотели назначить его еще несколько лет назад, но тогда не получилось.
В последние годы он доказал, что может добиваться невероятных успехов с большими клубами за пределами Германии.
Думаю, двух мнений быть не может: Тухель – один из самых сильных тренеров в Европе», – сказал Герберт Хайнер.
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