Тухель будет получать 10-12 млн евро в год в «Баварии». В «Челси» было 15
Томас Тухель будет зарабатывать 10-12 млн евро в год в «Баварии».
В «Челси», откуда немец был уволен в сентябре, тренер получал 15 млн в год, сообщает Bild.
Напомним, Тухель возглавил «Баварию» 24 марта, сменив Юлиана Нагельсманна на этом посту.
«Не могу сказать, что он мне как второй отец – наши отношения были прагматичными». Тухель и Нагельсманн работали вместе 16 лет назад
Посмотрим сумеет ли повторить свой успех на испытательном в Баварии .