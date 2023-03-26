Тухель будет получать 10-12 млн евро в год в «Баварии». В «Челси» было 15

будет зарабатывать 10-12 млн евро в год в «Баварии».

В «Челси», откуда немец был уволен в сентябре, тренер получал 15 млн в год, сообщает Bild.

Напомним, Тухель возглавил «Баварию» 24 марта, сменив на этом посту.

«Не могу сказать, что он мне как второй отец – наши отношения были прагматичными». Тухель и Нагельсманн работали вместе 16 лет назад