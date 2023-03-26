Тухель будет получать 10-12 млн евро в год в «Баварии». В «Челси» было 15

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн деньги Футбол

Томас Тухель будет зарабатывать 10-12 млн евро в год в «Баварии».

В «Челси», откуда немец был уволен в сентябре, тренер получал 15 млн в год, сообщает Bild.

Напомним, Тухель возглавил «Баварию» 24 марта, сменив Юлиана Нагельсманна на этом посту.

«Не могу сказать, что он мне как второй отец – наши отношения были прагматичными». Тухель и Нагельсманн работали вместе 16 лет назад  

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18 комментариев

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Илья Игнатьев
Ответ MihuS
Какие-то астрономические суммы даже для тренера Баварии
Нормальная сумма, средняя
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну на пару бокалов Пауланера хватит
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Sevuska
Ну в Челси то он ушастого взял во время испытательного срока 😎
Посмотрим сумеет ли повторить свой успех на испытательном в Баварии .
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Jor Hakobyan
Год поработает, потом в Альпы на лыжах кататься и пошли деньги с воздуха пачками
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Roni7730
Тухель мне нравится как тренер но его характер не очень
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DonaldBrashear 2.0
надеюсь, что вылетят из ЛЧ и проиграют в Бундеслиге, чтобы потом Тухель почувствовал себя "униженным".
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MihuS
Какие-то астрономические суммы даже для тренера Баварии
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Olegus7
Блин, придется занимать деньги у других, или брать кредиты в банке, все-таки 3 миллиона в год потерял. Тяжело ему придется:)
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Ashan Sorokin
Сходить пару раз во вкусно и точка хватит
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СуперНегр228
А сколько у Симеоне?
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Liquidozz
Совсем не факт, что он продержится целый год)
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Футбол, хоккей итд
Тухелю надо менять фамилию на Голдмана....
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Pok_Toholo
Фактически за бесплатно работать будет
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igls54
За знание немецкого могли бы и побольше дать, скупердяи
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error505
Помимо этого Тухель ещё регулярно будет получать трофеи, скорее всего
+2
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che kaif
На неустойке через годик еще возьмет свое
+26
-6
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Eden Hazard
6 было в Челси когда наняли. Может потом подняли после ЛЧ. Но помню что он как то подозрительно мало получал.
+11
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CriminalJoint62
Зарплата как у Поттера 👍
+15
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