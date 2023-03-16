Гюндоган ради «Барсы» готов снизить зарплату, ему дают контракт на 3 года. Хави заверил капитана «Сити», что проблемы с ФФП решат

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Илкай Гюндоган финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Хави пообщался с Илкаем Гюндоганом, чтобы убедить его перейти в «Барселону».

Как сообщает As, у тренера уже состоялся личный разговор с полузащитником «Манчестер Сити», который может стать свободным агентом летом. Хави заверил игрока, что «Барселона» решит трудности с финансовым фэйр-плей и найдет пространство в зарплатной ведомости для него.

Первые контакты «Барсы» с Гюндоганом и его окружением прошли положительно. Источники, близкие к ходу переговоров, сообщили, что Илкай готов на снижение зарплаты ради перехода в «Барсу» из «Ман Сити», так как с пониманием относится к финансовым трудностям каталонцев.

В спортивном руководстве сине-гранатовых считают, что переход Гюндогана завершит формирование полузащиты команды, качество которой сейчас сильно падает при любой потере (например, в недавнем случае с травмой Педри).

В «Барсе» полагают, что Илкай не только усилит команду, но и даст тренерскому штабу большее пространство для ротации. Также Гюндогана ценят за опыт – его считают идеальным напарником для юных Педри и Гави.

«Барселона» планирует предложить Гюндогану контракт сроком на 3 года.

Отмечается, что в «Барсе» знают о богатой истории травм 32-летнего полузащитника, но готовы пойти на риск. Перед переходом он пройдет углубленный медосмотр.

В этом сезоне капитан «Манчестер Сити» сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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34 комментария

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Мужанов Дмитрий Александрович
Многое конечно зависит он его финансовых запросов, но в 32 года давать 3х летний контракт - не совсем умно на месте Барсы. В крайнем случае 2+1
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Владимир Самсонов
Ответ Egobrain junior
Хави легко обещать, проблемы с финансами решать не ему. Грош цена таким гарантиям
Ну видимо, Хави понимает, что придется кого-то продавать и готов на это
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антон шабанов
Ответ Barca
Не ной🤭
🤡
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Владимир Самсонов
Ответ Даниил Шакин
Зачем в полузащиту ещё и Гюндоган? Итак самая перенасыщенная линия, + свой Торре есть
Уверен, что Гюндоган сильнее и Кессиэ и уж тем более Торре
+1
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+1
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Gheorghe Rusu
Они там всех бывших игроков Дортмунда хотят собрать?
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Bayern_Norway
Хави не может,Гюндоган поможет
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cektor
Ответ Лысый череп
А кого они кроме Торреса купили то?
Гарсия , Торрес , Агуэро , теперь Гюндоган
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Любезный Коссутий
Гюндоган удовлетворяет главному критерию - свободный агент.
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Egobrain junior
Хави легко обещать, проблемы с финансами решать не ему.
Грош цена таким гарантиям
+2
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+2
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kashej
Бернарду Силва. теперь гюндоган, через месяц будет какой-нибудь бандюган
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Лысый череп
Ответ cektor
кроме игроков Сити , есть кого покупать?))
А кого они кроме Торреса купили то?
+1
-1
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TravenS
Ответ 2vdhrvmmzf
Непонятно зачем он нужен при наличии Гави и Педри на его позиции, кто то из них троих будет просиживать?
Учитывая, что Барселона сейчас играет в 4 полузащитника, то Гави-Френки-Педри-Гюндоган занимают все позиции. Плюс травмы, дисквалификации, ротация, замены и пр.
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Tun
Ответ bostonKG
Отличный игрок , еще и бесплатно
33 будет, чуть сдавать начнет
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Даниил Шакин
Зачем в полузащиту ещё и Гюндоган? Итак самая перенасыщенная линия, + свой Торре есть
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Barca
Ответ <~dexi~>
А на Сегунду правила ффп не распространяются?
Не ной🤭
+2
-1
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2vdhrvmmzf
Непонятно зачем он нужен при наличии Гави и Педри на его позиции, кто то из них троих будет просиживать?
0
-1
-1
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<~dexi~>
А на Сегунду правила ффп не распространяются?
0
-3
-3
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Кино Музыка
Проблема Хави в отсутствии идей в атаке. Вся надежда на игроков, которые могут что-то придумать. Гипотетически Гюндоган из них. Что на практике, неизвестно.
+1
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Денис Мартин
Ответ avcgloronalduMU
барса уже не та, но футболисты все равно ей грезят
бренд и имя делают свое дело. МЮ посе ухода САФ опустился на самое дно, по своим меркам, и только сейчас вроде бы что-то дельное поулчается. Но это не мешало им звать к себе топовых игроков. Барса, это бренд, это имя.
+2
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Pucheslav
Ответ avcgloronalduMU
барса уже не та, но футболисты все равно ей грезят
А кто еще даст контракт на 3 года игроку которому 32 ?
+2
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Under
Ответ werowolf-gears
Так в детстве Гюндогана Барса в ЛЧ вообще ни феерила
это вы на калькуляторе возраст посчитали и таблицу тех времён загуглили или реальный опыт?
про ЛЧ я вроде не писал
у меня разница с Гюндоганом пару лет, так можно сказать одиновременно детство было, вполне себе топ-клуб был
по крайней мере маек во дворах было точно не меньше всяких Реалов-Манчестеров
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TravenS
Ответ Ramin Mamedov
мммм... интересно, откуда у Хави могут быть гарантии, что его зарегистрируют и проблем с ФФП не будет? Хави вроде к деньгам и руководству никакого отношения не имеет.
Прикинь, он может общаться с руководством 😮
+3
-1
+2
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Ramin Mamedov
мммм... интересно, откуда у Хави могут быть гарантии, что его зарегистрируют и проблем с ФФП не будет? Хави вроде к деньгам и руководству никакого отношения не имеет.
0
-6
-6
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Ришад Хайруллин
снова омоложения состава?)
+5
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cektor
кроме игроков Сити , есть кого покупать?))
0
-1
-1
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