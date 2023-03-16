Гюндоган ради «Барсы» готов снизить зарплату, ему дают контракт на 3 года. Хави заверил капитана «Сити», что проблемы с ФФП решат

пообщался с , чтобы убедить его перейти в «Барселону».

Как сообщает As, у тренера уже состоялся личный разговор с полузащитником «Манчестер Сити», который может стать свободным агентом летом. Хави заверил игрока, что «Барселона» решит трудности с финансовым фэйр-плей и найдет пространство в зарплатной ведомости для него.

Первые контакты «Барсы» с Гюндоганом и его окружением прошли положительно. Источники, близкие к ходу переговоров, сообщили, что Илкай готов на снижение зарплаты ради перехода в «Барсу» из « », так как с пониманием относится к финансовым трудностям каталонцев.

В спортивном руководстве сине-гранатовых считают, что переход Гюндогана завершит формирование полузащиты команды, качество которой сейчас сильно падает при любой потере (например, в недавнем случае с травмой Педри).

В «Барсе» полагают, что Илкай не только усилит команду, но и даст тренерскому штабу большее пространство для ротации. Также Гюндогана ценят за опыт – его считают идеальным напарником для юных Педри и Гави.

« » планирует предложить Гюндогану контракт сроком на 3 года.

Отмечается, что в «Барсе» знают о богатой истории травм 32-летнего полузащитника, но готовы пойти на риск. Перед переходом он пройдет углубленный медосмотр.

В этом сезоне капитан «Манчестер Сити» сыграл 37 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. Полную статистику игрока можно найти здесь.

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