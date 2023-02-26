Директор «Севастополя»: «ФНЛ получила все документы по клубам Крыма. Нужно решение РФС»

Теги РФС Первая лига ФК Севастополь Валерий Чалый чемпионат Крыма Футбол

В «Севастополе» ждут решения РФС по включению клубов из Крыма в систему российского футбола.

«Работа ведется между ФНЛ и Крымским футбольным союзом. Всю документацию по клубам ФНЛ получила. Я это узнал от президента лиги Наиля Измайлова. Сейчас в ФНЛ разрабатываются критерии для вступления клубов в футбольную семью России. Главный критерий – прохождение лицензирования.

Мы к нему готовы, у нас есть большая поддержка в лице губернатора. Глава города Михаил Владимирович Развожаев поддерживает развитие профессионального футбола, который даст большой скачок в развитии детско-юношеского футбола и участия ребят в соревнованиях, которые входят в календарь Министерства спорта России.

Как я понимаю, чтобы этот вопрос ускорить, его надо узаконить. Для этого РФС должен собрать исполком и выработать позицию: принять коллективными членами либо федерации футбола Крыма и Севастополя, либо сами клубы, которые пройдут лицензирование. У нас все в порядке, но должно быть решение РФС, чтобы клубы Крыма и Севастополя могли участвовать в соревнованиях. ФНЛ не сможет принять нас в соревнования, пока не будет решения РФС», – сказал директор «Севастополя» Валерий Чалый.

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6 комментариев

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Ростовский
Ответ Toomey
Объективно сейчас не время затаскивать крымские клубы в ФНЛ. Для начала надо вернуться в уефашные турниры, а потом уже обсуждать механизмы включения крымских клубов в профессиональные лиги российского футбола. Начать они должны не с ФНЛ, а со второй лиги, как и все другие российские клубы.
ФНЛ это и есть вторая лига. ФНЛ-2
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Pb-SE
Мало нам Ахмата было.
+2
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Никита Самарин
До окончания боевых действий, включение крымских клубов в систему российского футбола выглядит преждевременно.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Toomey
Объективно сейчас не время затаскивать крымские клубы в ФНЛ. Для начала надо вернуться в уефашные турниры, а потом уже обсуждать механизмы включения крымских клубов в профессиональные лиги российского футбола. Начать они должны не с ФНЛ, а со второй лиги, как и все другие российские клубы.
Как раз сейчас самое и время. Бан уже имеется. Если на каждом шагу звучат заявления что Крым-это Россия, значит и крымские клубы должны играть в чемпионате России. РФС давно должен был это сделать,но боялся бана от УЕФА, а теперь-то чего бояться.
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Аталанта расправила плечи
Ответ Toomey
Объективно сейчас не время затаскивать крымские клубы в ФНЛ. Для начала надо вернуться в уефашные турниры, а потом уже обсуждать механизмы включения крымских клубов в профессиональные лиги российского футбола. Начать они должны не с ФНЛ, а со второй лиги, как и все другие российские клубы.
Возвращение в уефашные турниры будет после конца режима и освобождения территорий. Соответсвенно для крымских клубов это уже будет не актуально, они будут в ФФУ
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Toomey
Объективно сейчас не время затаскивать крымские клубы в ФНЛ. Для начала надо вернуться в уефашные турниры, а потом уже обсуждать механизмы включения крымских клубов в профессиональные лиги российского футбола. Начать они должны не с ФНЛ, а со второй лиги, как и все другие российские клубы.
+1
-4
-3
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