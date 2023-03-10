У «ПСЖ» в шорт-листе Осимхен и Рамуш. С агентом форварда «Наполи» пообщались на днях

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Наполи Виктор Осимхен Гонсалу Рамуш Футбол

«ПСЖ» хочет купить лучшего бомбардира «Наполи» Виктора Осимхена.

Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, нигериец входит в шорт-лист, составленный под задачу усилить атаку. Представители парижан несколько дней назад провели встречу с агентом форварда в Неаполе.

В текущем сезоне Осимхен забил 19 голов за 21 матч в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Еще один игрок из списка – нападающий «Бенфики» Гонсалу Рамуш. Он отметился 15 мячами за 19 игр в чемпионате Португалии. Детально его показатели можно изучить тут.

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9 комментариев

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Имя Фамилия
Ответ Алексей Кондурцев
ПСЖ решил забить команду нападающими? Типо в защите должен игра нападающий
А много у ПСЖ нападающих?
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Пакаев
Зачем им идти на понижение? Наполи и Бенфика лучше чем эта сборище звезд
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Anonim 008
Да они наверное сейчас у всех топ-клубов в шорт-листе
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Алексей Кондурцев
ПСЖ решил забить команду нападающими? Типо в защите должен игра нападающий
0
0
0
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Zidan GOAT
В этих трансферах нет смысла, если не расстанутся с пешеходом
С ним максимум 1/8 ЛЧ светит
0
-1
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Игорь Новиков
Ответ Eziiko
Рамуш очень хорош кстати
Осимхен лучше. Пока.
0
-1
-1
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Okaka
а зачем Экитика брали? карьеру ему испортили, да и он сам не подумал, все воспитанники бегут из ПСЖ, и раскрываются
+2
0
+2
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Человек1991
ПСЖ в следующем сезоне ) Доннарума , Хакими , Ромеро , Маркиньос , Мендеш, Вератти , Дэ Пауль , Маккалистер, Месси, Мбаппе, Рамуш . )
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-1
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Eziiko
Рамуш очень хорош кстати
0
-1
-1
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