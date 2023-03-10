У «ПСЖ» в шорт-листе Осимхен и Рамуш. С агентом форварда «Наполи» пообщались на днях

« » хочет купить лучшего бомбардира « » .

Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, нигериец входит в шорт-лист, составленный под задачу усилить атаку. Представители парижан несколько дней назад провели встречу с агентом форварда в Неаполе.

В текущем сезоне Осимхен забил 19 голов за 21 матч в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Еще один игрок из списка – нападающий «Бенфики» . Он отметился 15 мячами за 19 игр в чемпионате Португалии. Детально его показатели можно изучить тут.