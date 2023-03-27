Канчельскис о Fan ID: «Это издевательство над фанатами, над народом. Сидят там и сказки рассказывают, я устал от этого безобразия»

в очередной раз раскритиковал Fan ID.

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по упрощению использования паспорта болельщика, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми.

«Давайте посмотрим, какой будет результат от упрощения оформления Fan ID. Потом будем рассуждать, победа это или нет.

Давайте рассуждать по-человечески: куда хочу, туда и иду. Какой паспорт болельщика? Это издевательство над болельщиками, над всем народом. Сидят там и сказки рассказывают.

Поймите, пожалуйста, болельщики приходят на стадион болеть за свои команды. Что же вы творите? Тогда заключайте контракты с клубами, чтобы клуб заботился о своих болельщиках и все.

Я так устал от этого безобразия. Уже стыдно слышать все это. Они сказочники. Я не понимаю, что происходит в нашем футболе! Не понимаю, зачем так делать? Тогда лучше смотреть футбол по телевизору.

А так если человек приходит на футбол, он заходит и покупает билет – финансовая составляющая клуба, клуб должен им дорожить. Атрибутика и билеты – все идет в клуб. Если не хотят этим заниматься, то идите знаете куда?» – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?