Андрей Канчельскис: «Fan ID убивает российский футбол. Сейчас он, а потом всем мужикам запретят на стадион? Надо отменять»

Теги премьер-лига Россия болельщики Андрей Канчельскис стадионы Fan ID Футбол

Андрей Канчельскис выступил за отмену Fan ID на российских стадионах.

«Послабления в Fan ID? А кому они нужны? Надо отменять и все. Только тогда люди будет довольны и вернутся на стадионы.

Сейчас Fan ID, а потом всем мужикам запретят на стадион ходить ради безопасности? Полумеры здесь неуместны.

Паспорт болельщика убивает российский футбол. Вы посмотрите на трибуны – там гробовая тишина на главных матчах тура», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по упрощению использования паспорта болельщика, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми.

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?

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9 комментариев

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melmi
Ответ гилберт
Как понять неправоту? Они сделали что хотели и что им нужно. Своих целей добились. В чём неправота?
Понять просто -пустые стадионы. Когда футбол как дотация-тогда фиолетово ходят или нет . Когда это бизнес -пустые стадионы способствовали бы быстрой отмены закона, так как это доходы клубов . Скажу больше , в этом законе ( его принятии или нет ) участвовали бы больше сами клубы , ведь это их доходы .
Мы же живем в иррациональном месте
Люди не ходят на футбол , клубы несут убытки и ничего не меняется
Кроме болельщиков и некоторых публичных персон другие заинтересованные лица ( прежде всего клубы) боятся напрямую сказать свое категоричное Нет. Все понимают где мы живем …
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гилберт
Ответ melmi
Когда и что отменили и признали не правоту ? Горбатого скорее могила справит , чем отменят Он не понимает сути того что подписал , а там такие советники , что говорят то , что им выгодно
Как понять неправоту? Они сделали что хотели и что им нужно. Своих целей добились. В чём неправота?
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zanuda59
Если по стране введут военное положение может не только мужикам, но и всем запретят и соревнования отменят
Прогнозы делать сложно.
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гилберт
А каким образом фан айди убивает футбол? Сборы с матчей копеечные, клубам всё равно. Игроки стали хуже играть? Нет, играют точно также как и раньше. Зарплаты не снизились от фан айди, всё по прежнему. Ни один игрок не сказал, я уезжаю в другую лигу из за фан айди, не могу играть при пустых трибунах. Так в чём проблема?
+2
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Дмитрий Агалаков
Здесь Канчельскис прав на все 100%. Единственное верное решение, которое можно принять по цифровому ошейнику - полная отмена закона о Fan ID.
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гилберт
Ответ ARAMIS777
В чём Андрею не отказать-говорит то,что думает. А конкретно в этом случае он прав на все сто.
Раз в год и палка стреляет?
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melmi
Когда и что отменили и признали не правоту ?
Горбатого скорее могила справит , чем отменят
Он не понимает сути того что подписал , а там такие советники , что говорят то , что им выгодно
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+2
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kulik13
Так то здравая мысль. Безопасность нервной системы мужчин, смотрящих наш футбол на стадионе, тоже важна!
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-1
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ARAMIS777
В чём Андрею не отказать-говорит то,что думает.
А конкретно в этом случае он прав на все сто.
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-2
+14
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