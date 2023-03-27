Андрей Канчельскис: «Fan ID убивает российский футбол. Сейчас он, а потом всем мужикам запретят на стадион? Надо отменять»

выступил за отмену Fan ID на российских стадионах.

«Послабления в Fan ID? А кому они нужны? Надо отменять и все. Только тогда люди будет довольны и вернутся на стадионы.

Сейчас Fan ID, а потом всем мужикам запретят на стадион ходить ради безопасности? Полумеры здесь неуместны.

Паспорт болельщика убивает российский футбол. Вы посмотрите на трибуны – там гробовая тишина на главных матчах тура», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по упрощению использования паспорта болельщика, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми.

Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?