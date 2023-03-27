Андрей Канчельскис: «Fan ID убивает российский футбол. Сейчас он, а потом всем мужикам запретят на стадион? Надо отменять»
Андрей Канчельскис выступил за отмену Fan ID на российских стадионах.
«Послабления в Fan ID? А кому они нужны? Надо отменять и все. Только тогда люди будет довольны и вернутся на стадионы.
Сейчас Fan ID, а потом всем мужикам запретят на стадион ходить ради безопасности? Полумеры здесь неуместны.
Паспорт болельщика убивает российский футбол. Вы посмотрите на трибуны – там гробовая тишина на главных матчах тура», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по упрощению использования паспорта болельщика, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми.
Путин поручил упростить Fan ID, но это далеко не отмена. Что происходит?
Мы же живем в иррациональном месте
Люди не ходят на футбол , клубы несут убытки и ничего не меняется
Кроме болельщиков и некоторых публичных персон другие заинтересованные лица ( прежде всего клубы) боятся напрямую сказать свое категоричное Нет. Все понимают где мы живем …
Прогнозы делать сложно.
Горбатого скорее могила справит , чем отменят
Он не понимает сути того что подписал , а там такие советники , что говорят то , что им выгодно
А конкретно в этом случае он прав на все сто.