Гол Хвичи – лучший в Серии А в марте. Вингер «Наполи» забил в окружении 8 игроков «Аталанты»

признан автором лучшего гола Серии А в марте.

Болельщики отдали больше всего голосов в социальных сетях за гол 22-летнего грузинского вингера « » в ворота «Аталанты» (2:0).

Игрок эффектно обыграл финтами целую группу соперников и точно пробил под перекладину.

В голосовании мяч Хвичи опередил голы форварда «Ромы» и полузащитника «Торино» .

Кварацхелия забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 23 матчах чемпионата Италии. Его подробная статистика – здесь.

У Хвичи 1+1 – и рекорд, который держался в топ-5 лиг 16 лет! Дальше в сборную