Гол Хвичи – лучший в Серии А в марте. Вингер «Наполи» забил в окружении 8 игроков «Аталанты»
Хвича Кварацхелия признан автором лучшего гола Серии А в марте.
Болельщики отдали больше всего голосов в социальных сетях за гол 22-летнего грузинского вингера «Наполи» в ворота «Аталанты» (2:0).
Игрок эффектно обыграл финтами целую группу соперников и точно пробил под перекладину.
В голосовании мяч Хвичи опередил голы форварда «Ромы» Пауло Дибалы и полузащитника «Торино» Янна Карамо.
Кварацхелия забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 23 матчах чемпионата Италии. Его подробная статистика – здесь.
У Хвичи 1+1 – и рекорд, который держался в топ-5 лиг 16 лет! Дальше в сборную
я к чему вспомнил, эксперты местные писали, что раньше Хвиче оторвали бы ноги )
20 лет прошло
https://www.youtube.com/watch?v=YCB_0ibu7bo
Что за Хвичамания..и никто не замечает отбора Ангиссы и хороешего паса Осимена
Почувствуй разницу
Там просто восемь человек смотрят футбол, а конкретно гол Хвичи
А новость так преподносится как шедевральный гол