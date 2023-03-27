Гол Хвичи – лучший в Серии А в марте. Вингер «Наполи» забил в окружении 8 игроков «Аталанты»

Теги Аталанта серия А Италия рейтинги Наполи Пауло Дибала Янн Карамо Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия признан автором лучшего гола Серии А в марте.

Болельщики отдали больше всего голосов в социальных сетях за гол 22-летнего грузинского вингера «Наполи» в ворота «Аталанты» (2:0).

Игрок эффектно обыграл финтами целую группу соперников и точно пробил под перекладину.

В голосовании мяч Хвичи опередил голы форварда «Ромы» Пауло Дибалы и полузащитника «Торино» Янна Карамо.

Кварацхелия забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в 23 матчах чемпионата Италии. Его подробная статистика – здесь.

У Хвичи 1+1 – и рекорд, который держался в топ-5 лиг 16 лет! Дальше в сборную

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25 комментариев

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David Kalandarishvili
Диванные критики и горе эстеты со спортса, им то гол не нравится, то Хвича посредственый игрок, заидите на официальный ютуб канал сериии А и прочитаите международние коментарии на этот гол и не воняите тут.
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Милан 777
Выдающийся гол, размотал финтами пол команды Аталанты и забил, прямо как Марадонна в него вселился или зубастик Роналдо ! 👍👏👏👏
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ubAA
В этом году карлик получит свой последний фейковый ЗМ, дальше начнется эпоха Хвичи 🚀
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кубик в кубе
Ответ Данил Копылов
Забил и забил, молодец. Но вот это признавать лучшим голом месяца???
Ну не года же. Для месяца вполне сойдет. Да и может конкурентов нет ( не слежу за сериалом)
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Машина Мощная
Ответ Okaka
сегодня в тиктоке попался гол ван Нистелроя Фулхэму, как он с центра поля бежал мимо защей и забил. я к чему вспомнил, эксперты местные писали, что раньше Хвиче оторвали бы ноги ) 20 лет прошло https://www.youtube.com/watch?v=YCB_0ibu7bo
разве можно легенду Рууда сравнивать)) это же Нистелрой)
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Peter Parker
Гол хороший, но про 8 человек явное преувеличение. Прям игравших игроков там от силы 5.
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Машина Мощная
мда..я думал 8 человек обошел в соло...ну раз других голов в Чемпионате Италии не нашли то да, лучший гол.
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Ханахаки_Вицбуллер
Ответ Данил Копылов
Это сюр какой-то...Весьма посредственный игрок сделал 2 ложных замаха и забил рикошетом от головы защитника. Игроки Аталанты просто стояли и наблюдали, даже не пытались мяч отнять. И это лучший гол? Да даже какой-нибудь Гатальский такой сможет забить.
посредственный игрок?
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skytale
Вообще-то, он гол забил в окружении 60000 тысяч человек!
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Данил Копылов
Ответ кубик в кубе
А у вас почему бомбит. Ну забил и забил
Забил и забил, молодец. Но вот это признавать лучшим голом месяца???
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Okaka
сегодня в тиктоке попался гол ван Нистелроя Фулхэму, как он с центра поля бежал мимо защей и забил.
я к чему вспомнил, эксперты местные писали, что раньше Хвиче оторвали бы ноги )
20 лет прошло
https://www.youtube.com/watch?v=YCB_0ibu7bo
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кубик в кубе
Ответ Данил Копылов
Это сюр какой-то...Весьма посредственный игрок сделал 2 ложных замаха и забил рикошетом от головы защитника. Игроки Аталанты просто стояли и наблюдали, даже не пытались мяч отнять. И это лучший гол? Да даже какой-нибудь Гатальский такой сможет забить.
А у вас почему бомбит. Ну забил и забил
+1
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Heisenberg
Ответ Арарат Аветян
хароший игрок гол тоже
До, гал был прикрасный.
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nick-basil
Я глазам не поверил когда он забил. На стадионе была истерика
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benjamin92
Понаберутся опыта в играх с Зенитом, потом Серию А разрывают
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Данил Копылов
Это сюр какой-то...Весьма посредственный игрок сделал 2 ложных замаха и забил рикошетом от головы защитника. Игроки Аталанты просто стояли и наблюдали, даже не пытались мяч отнять. И это лучший гол? Да даже какой-нибудь Гатальский такой сможет забить.
+3
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-8
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Валерия Русских
Хвича молодец..но гол явно переоценён..
+1
-1
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Ебздрогыч
Ну можно написать: в окружении 20 тысяч зрителей. Представляете - в таком окружении и сам в одиночку забил!
+4
-1
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Сергей Павлов
👏
+1
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Makita
даже не верится, что совсем недавно он играл у нас.
+3
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Вася Пупкин
В окружении 8 игроков..Он обыгрывал одного..давайте тогда напишем в окружении 11 игроков Аталанты, они ведь тоже были на поле..
Что за Хвичамания..и никто не замечает отбора Ангиссы и хороешего паса Осимена
+3
-3
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melmi
Окружение и обыграть восьмерых
Почувствуй разницу
Там просто восемь человек смотрят футбол, а конкретно гол Хвичи
А новость так преподносится как шедевральный гол
+8
-5
+3
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
А возможно и во всём сезоне. Шедевр!
+12
-2
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Арарат Аветян
хароший игрок гол тоже
+9
-2
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Serik86
Заслужил.
+16
-1
+15
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