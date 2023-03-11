Кварацхелия забил в окружении 8 игроков «Аталанты». У него 11 голов и 9 ассистов в Серии А

забил 11-й гол за « » в Серии А.

На 59-й минуте матча 26-го тура грузинский футболист в ходе контратаки получил мяч недалеко от штрафной соперника, вошел в нее, совершил ложный замах и, находясь в окружении восьми футболистов «Аталанты», мощно пробил в верхний угол ворот.

Всего у бывшего футболиста «Рубина» 20 результативных действий в 22 матчах чемпионата Италии – 11 голов и 9 ассистов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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