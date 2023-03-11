Кварацхелия забил в окружении 8 игроков «Аталанты». У него 11 голов и 9 ассистов в Серии А

Теги Аталанта серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия забил 11-й гол за «Наполи» в Серии А.

На 59-й минуте матча 26-го тура грузинский футболист в ходе контратаки получил мяч недалеко от штрафной соперника, вошел в нее, совершил ложный замах и, находясь в окружении восьми футболистов «Аталанты», мощно пробил в верхний угол ворот.

Всего у бывшего футболиста «Рубина» 20 результативных действий в 22 матчах чемпионата Италии – 11 голов и 9 ассистов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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97 комментариев

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Shuller18
Ответ Кирилл Голивец
надеюсь, ситуация изменится и ждем через пару лет Пиняева в условной Бенфике для начала... потом можно и в топ-лигу.
Мне кажется, что Пиняев это даже не половина Хвичи, увы.
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frumkin78
Гол крутейший согласен, надо срочно продавать Хвичу, надеюсь Лоурентис это понимает, это Италия в следующем году его защитники сожрут, ему будут оставлять только левую ногу и все, так было со всеми гениями после первого сезона в Италии..
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Nelzurval
Ответ Пуп Ппп
Реалу надо предложить 300 лямов + Винисиус и может Де Лаурентис согласится его продать
Если бы Реал действительно такое предложил, Де Лаур возможно и задумался бы. Ну, чисто гипотетически. )) А по факту, Де Лаур точно не продаст Хвичу этим летом. ))
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nick-basil
Хвича получил игрока матча от ХУСКОР с 8.6
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nick-basil
Аплодисменты от мистера дорогого стоят. Голешник шикарный.
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Креветки с лимоном
Ответ El Fenomeno 9️⃣
Надо было в названии ещё уточнить что родиной Хвичи является Грузия и тогда бы ещё и раБОТяги с Лахты2 подтянулись на это стоп-слово последних дней😂
Подгорело
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SerDit
Хвича в окружении иноагентов Смитов
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bessonoff
А на поле против него были 11 человек!
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Алексей Полиенков
А почему он в России так не тащил? Выходит что уровень чемпионата России намного выше, чем в Италии? У нас такой безобразной обороны ни у кого нет из клубов, раз он только максимум 4 гола в 23 матчах забить смог. Ну либо он в России спустя рукава играл и совсем не выкладывался.
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mr kovalsky
Ответ Arthur Jacob
КВАРАВАДЖИО
Анкара Квара
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Ivan Vladyko
Ну если по правилам подсчета камней в кёрлинге, то тогда, конечно, будет восемь
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TravenS
Ответ Gaizka Mendieta Zabala
То ли дело Месси! Ему всегда противостояли по 10 Мальдини или Барези или Каннаваро или Серхио Рамосов, но он всегда их в одиночку обыгрывал и забивал 5-й год несчастной Осасуне.
"Кто о чём, а вшивый о бане"
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pyatachyok
Ответ SMART789
Для меня не сюрприз, если разрываешь РПЛ значит будешь разрывать везде, в нашей лиге автобусов и костоломов мало кто умеет в дриблинг
И когда же это он разрывал РПЛ? А вот реально звездный в РАЛ Промес, например, как раз в Европе потом ничего не показал и вернулся в «Спартак».
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Чумасик
Ответ Кирилл Голивец
надеюсь, ситуация изменится и ждем через пару лет Пиняева в условной Бенфике для начала... потом можно и в топ-лигу.
Ну какая нафиг Бенфика? Зачем тратить лучшие годы своей карьеры на посредственный чемпионат Португалии, если Пиняев по своему таланту уже готовый игрок для Топ-5.
Хорошо, что Хвича не слушал тебе подобных и не стал размениваться на всякие Бенфики, а напрямую уехал в Наполи.
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Gaizka Mendieta Zabala
Ответ TravenS
Хвича крутой конечно, но какая же аховая защита 😱 просто ужас 🙈
То ли дело Месси!
Ему всегда противостояли по 10 Мальдини или Барези или Каннаваро или Серхио Рамосов, но он всегда их в одиночку обыгрывал и забивал 5-й год несчастной Осасуне.
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Zidan GOAT
Ответ Крыло советов
У Вини в РЕАЛЕ какая стата?
Победный гол в финале ЛЧ)
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RSI
Гений.
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Aleksandr Bogachev
Шедевр
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Андрей Чесноков
Не восьми а шестнадцати игроков
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micka
Ответ EvertoniaMen
6 видел на трансляции, но 8-то откуда?
Не 12 и на том спасибо
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Кирилл Голивец
Ответ SMART789
Для меня не сюрприз, если разрываешь РПЛ значит будешь разрывать везде, в нашей лиге автобусов и костоломов мало кто умеет в дриблинг
надеюсь, ситуация изменится и ждем через пару лет Пиняева в условной Бенфике для начала... потом можно и в топ-лигу.
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TravenS
Хвича крутой конечно, но какая же аховая защита 😱 просто ужас 🙈
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Гуго
Ответ Влад Игнатенков
Сможет составить Мишке Мудрику конкуренцию за ЗМ?
Нет, Хвича более цельный игрок, чем Мудрик.
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j4romir
Не, ну это круто.
6 или 8 - не так важно.

До мурашек, а это верный показатель запредельной крутоты
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meredow06
Разорвал защиту Аталанты,красавчик Хвича.
Такой голешник забил🥶
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