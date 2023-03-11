Кварацхелия забил в окружении 8 игроков «Аталанты». У него 11 голов и 9 ассистов в Серии А
Хвича Кварацхелия забил 11-й гол за «Наполи» в Серии А.
На 59-й минуте матча 26-го тура грузинский футболист в ходе контратаки получил мяч недалеко от штрафной соперника, вошел в нее, совершил ложный замах и, находясь в окружении восьми футболистов «Аталанты», мощно пробил в верхний угол ворот.
Всего у бывшего футболиста «Рубина» 20 результативных действий в 22 матчах чемпионата Италии – 11 голов и 9 ассистов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Хорошо, что Хвича не слушал тебе подобных и не стал размениваться на всякие Бенфики, а напрямую уехал в Наполи.
Ему всегда противостояли по 10 Мальдини или Барези или Каннаваро или Серхио Рамосов, но он всегда их в одиночку обыгрывал и забивал 5-й год несчастной Осасуне.
6 или 8 - не так важно.
До мурашек, а это верный показатель запредельной крутоты
Такой голешник забил🥶